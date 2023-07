Šij to na bránu! 14 Čechů, kteří vyslali na gólmany nejvíc střel v historii NHL

Není střela, není gól. Až na kuriozní výjimky to platí ve všech hokejových soutěžích na světě. A tak se v každém zápase hráči snaží dostat puk do branky – tu použijí střelu zápěstím, tu zas golfový švih, jindy vykouzlí forhendový či bekhendový blafák. Je jedno, co uděláte, důležité je to aspoň zkusit.

V historii nejslavnější hokejové ligy na světě – NHL – už naskočily na led přes dvě stovky českých hráčů. Nahlédli jsme do statistik a vybrali jsme ty, kteří vyslali na gólmany přes dva tisíce puků. V tuto chvíli je jich čtrnáct. Všechny je najdete i s patřičnými čísly v následujících kapitolách.