Sigma jede. 5 hráčů, díky kterým Olomouc zatím drží krok s ligovou elitou

Loni zasáhl do 13 zápasů, letos je však jasnou jedničkou. Třicetiletý slovenský gólman dostal v šesti zápasech jen šest branek a udržel dvě čistá konta. Rozumí si i s míčem a pomáhá spoluhráčům s rozehrávkou. Matúš Macík je ve formě.

Sedmadvacetiletý pravý bek začínal s ligou ve Spartě. Za tu ale odehrál jen dvě minuty, pak pokračoval ve Slovácku a posledních pět let je v Olomouci. Slovenský fotbalista má v sestavě Sigmy pevnou pozici, navíc bývá produktivní. Letos dal zatím jeden gól a přidal dvě nahrávky.

Na jedné straně operuje Chvátal, na té druhé Ondřej Zmrzlý. Čtyřiadvacetiletý bek hraje za Sigmu od sezony 2018/19, na kontě má deset ligových branek a devět asistencí. Údajně po něm pokukuje Slavia, které by se hodil coby náhrada za Davida Juráska.

Jan Vodháněl

V době, kdy zářil v Bohemians, se spekulovalo o jeho odchodu do USA. Jan Vodháněl nakonec do ciziny odešel, místo MLS se ale vydal do rakouského Wackeru. V tom vydržel rok a loni v létě posílil Olomouc. Ročník končil se čtyřmi góly, další dva zásahy přidal šestadvacetiletý záložník letos.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia