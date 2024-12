Sigma je v maléru. 3 útočníci Olomouce, kteří jsou kvůli zranění mimo hru

Pokračování 2 / 4

Jan Kliment

Tak toto je rána. Jan Kliment přišel do Olomouce v létě z Plzně, ve které bojoval s konkurencí i zdravotními problémy. Na podzim se rozehrál do skvělé formy, na kontě má 11 branek, je nejlepším střelcem ligy a vrátil se i do reprezentace. Zaujal německý Norimberk, jenže teď přišla tvrdá rána. Jednatřicetiletý útočník se zranil a má po sezoně.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia