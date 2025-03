Severská kvalita. 15 nejproduktivnějších švédských obránců v historii NHL

Nejproduktivnějším českým obráncem v dějinách NHL je Roman Hamrlík, který odehrál v elitní zámořské lize 1 395 utkání, v nichž zaznamenal 638 kanadských bodů. Co je to ale proti nejlepším švédským bekům... Ten absolutně nejproduktivnější seveřan má na kontě téměř dvojnásobně víc bodů než zlínský odchovanec a jednička draftu z roku 1992. V následujících kapitolách najdete patnáct defenzivních Skandinávců, kteří v NHL nasbírali do statistik nejvíc gólů a nahrávek.