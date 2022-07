Severokorejský vůdce Kim Čong-un je sportovní supertalent. Všechny soupeře by drtivě porazil

Ponechme teď stranou realitu a kruté poměry, které v Severní Koreji panují. Zaměřme se na absurditu, která je všude jinde pro smích. V osnovách severokorejských škol je předmět, který vyučuje o tom, jak je Kim Čong-un skvělý, talentovaný, nadaný a jak parádně všechno ovládá.

Školní materiály se týkají i Kimova dětství a odtajňují mnohé neuvěřitelné věci. Severokorejské děti tak mohou hltat, jak všestranným sportovcem je jejich oslňující vládce.

Které Kimovy sportovní výkony stojí za zmínku?

Deník The Independent informoval o tom, že se Kim naučil řídit už ve třech letech auto. O tom, že neměl ponětí o silničních pravidlech a nemohl dosáhnout na plyn, už ale v severokorejské „literatuře“ není ani zmínka.

Kim byl odmala také nadaným hráčem bowlingu. Drtivá většina severokorejských dětí ale asi netuší, co to bowling je, New York Times s odkazem na severokorejskou agenturu KCNA informuje, že Kim při první bowlingové hře v životě naházel 300 bodů.

Když mu bylo devět let, závodil s ředitelem jachtařské firmy, který byl v Severní Koreji na návštěvě. Kim pochopitelně v náročném závodě vyhrál.

Deník The Daily Telegraph píše o Kimově golfovém talentu. Golfovou hůl vzal poprvé do ruky v 11 letech a na osmnáctijamkovém hřišti zahrál 38 ran pod par. Jedenáctkrát zahrál hole-in-one. To mu prý stačilo a ukončil golfovou kariéru.

Foto: Profimedia.cz