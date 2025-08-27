Šestnáctiletý spasitel Liverpoolu i ligové legendy. Kdo jsou nejmladší střelci historie Premier League?

Ngumoha se svým hvězdným momentem kvalifikoval do vskutku prestižního klubu. Vždyť mezi pěticí nejmladších hráčů, kteří v Premier League dokázali vstřelit branku, vedle něj najdeme hned několik borců, kteří se v anglických týmech stali ikonami. Jejich přehled najdete v následujících kapitolách.
5. Cesc Fábregas (17 let, 3 měsíce, 21 dní)
Mladičký Španěl Fábregas do Anglie přišel již v šestnácti letech, kdy jej z akademie Barcelony vykoupil Arsenal, který si tehdy pod trenérem Wengerem užíval jednu z nejúspěšnějších etap své klubové historie. Do týmu plného hvězd, jakými byli třeba Thierry Henry, Robert Pirès, nebo Dennis Bergkamp, se Fábregas prosadil velice rychle a jen necelého čtvrt roku po sedmnáctých narozeninách se dočkal první branky. Stalo se tak po nahrávce Gilberta Silvy v 58. minutě domácího utkání s Blackburnem v srpnu 2004, které Gunners nakonec ovládli 3:0.
Fábregas se v Arsenalu stal ikonou, jeho barvy hájil až do léta 2011, kdy se vrátil do mateřské Barcelony. Po třech letech byl ale v Londýně zpět, tentokrát však coby posila Chelsea, což fanoušci Gunners nesli velmi nelibě. Na Stamford Bridge zůstal dalších pět let, po následné roční epizodě v Monaku nakonec kreativní záložník v roce 2023 ukončil aktivní kariéru v italském Comu, kde aktuálně působí v roli hlavního trenéra.
4. Rio Ngumoha (16 let, 11 měsíců, 27 dní)
Talentovaný křídelník je liverpoolským objevem tohoto léta. Rodák z Londýna s nigerijskými kořeny do Merseyside přišel loni z akademie Chelsea, a kromě výběrů do 18 a 21 let už s Liverbirdem na hrudi stihl nastoupit do zápasu FA Cupu, letních přípravných duelů a v pondělí debutoval také v Premier League. V dramatickém souboji Reds s Newcastlem mu na premiérovou branku, která výběru Arneho Slota navíc v infarktovém závěru dlouhého nastavení zajistila tři body, stačila jediná minuta na hřišti.
3. Wayne Rooney (16 let, 11 měsíců, 25 dní)
Jen o dva dny mladší než Ngumoha byla při svém premiérovém ligovém zásahu legenda Manchesteru United i anglické reprezentace Wayne Rooney. Tehdy však ještě hájil barvy Evertonu, kde fotbalově vyrostl a udělal také své první krůčky do Premier League. A také jeho první branka zajistila týmu vítězství v samotném závěru utkání. Psal se 19. říjen 2002, Toffees na domácím hřišti proti našlapanému Arsenalu rozhodně nebyli favority. Utkání dlouho spělo k remíze 1:1, v 80. minutě ale trenér David Moyes poslal na hřiště Rooneyho a ten o deset minut později rozhodl o překvapivém vítězství Evertonu.
Přestup k Red Devils za 37 milionů eur přišel o dva roky později a Rooney nakonec v Manchesteru strávil dlouhých 13 let během kterých s týmem posbíral 17 trofejí včetně pěti ligových titulů a jednoho triumfu v Lize mistrů. V závěru kariéry se na rok vrátil do Evertonu, následovaly dvě sezony v MLS a definitivní konec bohaté hráčské cesty v barvách Derby, kde někdejší kapitán United i anglické reprezentace plynule přešel do trenérské role. Coby trenér posléze působil také v D.C. United, Birminghamu a naposledy v Plymouthu.
2. James Milner (16 let, 11 měsíců, 22 dní)
Rooneyho vrstevník a všestranný fotbalista, který proslul svou pracovitostí, se v Premier League poprvé trefil při svém pátém startu. Stalo se tak během Boxing Day roku 2002 na Stadium of Light v Sunderlandu, kde šestnáctiletý Milner v barvách mateřského Leedsu ve 36. minutě střídal zraněného spoluhráče Alana Smithe, aby zkraje druhého poločasu po centru Jasona Wilcoxe srovnal skóre utkání na 1:1 a položil tak základ vítězství, o kterém v závěru z penalty rozhodl legendární Robbie Fowler.
Milner následně prošel celou řadou klubů, narozdíl od jiných anglických hráčů však nikdy neopustil rodnou zemi. Kromě Leedsu si tak zahrál i za Newcastle, či Aston Villu, největších úspěchů se pak dočkal během působení v Manchesteru City a Liverpoolu, se kterými slavil množství trofejí včetně tří ligových titulů, či vítězství v Lize mistrů. Aktuálně působí v Brightonu a v 39 letech patří k nejstarším aktivním hráčům v lize. Na rekord Garetha Barryho v počtu odehraných utkání v Premier League (653 zápasů) mu momentálně chybí 14 duelů.
1. James Vaughan (16 let, 8 měsíců, 27 dní)
Zatímco další hráči v tabulce nejmladších střelců Premier League se během svých kariér stali v Anglii ikonami (kromě výše uvedených borců bychom na 6. místě našli třeba Michaela Owena), o jejím dosavadním rekordmanovi toho většina fanoušků příliš neví. Odchovanec Evertonu, útočník James Vaughan, se v nejprestižnější světové lize trefil hned při svém debutu v říjnu 2005, kdy gólem v 87. minutě stvrdil výhru Toffees 4:0 nad Crystal Palace.
Další zářné momenty talentovaného forvarda na výsluní anglického fotbalu však nepřicházely. Cestu za velkou kariérou mu totiž výrazně zatarasila častá zranění a Vaughan se tak do Premier League nikdy natrvalo neprosadil. Výrazně více toho odehrál v nižších soutěžích, kde vystřídal velké množství dresů. Ve zbytku kariéry tak nastupoval za Derby, Leicester, Crystal Palace, Norwich, Huddersfield, Birmingham, Bury, Sunderland, Wigan, Portsmouth, Bradford a Tranmere, kde v roce 2021 definitivně ukončil kariéru a stal se fotbalovým skautem.
