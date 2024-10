Sestava Sparty v posledním zápase Ligy mistrů v roce 2005. Tihle borci čekali 19 let na své následovníky

Letenský tým v minulých letech pravidelně troskotal v předkolech Champions League, až letos čekání na (další) účast v Lize mistrů skončilo. Trvalo předlouhých 19 let.



Část 1 / 12



Sparta dříve patřila k pravidelným účastníkům Ligy mistrů. Porazila Barcelonu, trápila Real Madrid, Chelsea, Bayern Mnichov i Manchester United. Když Letenští hráli milionářskou soutěž v ročníku 2005/06, asi se nenadáli, že na další účast se bude čekat 19 let. Než Sparta vstoupila do současného ročníku Ligy mistrů, byl posledním týmem, se kterým změřila v elitní klubové soutěži síly, švýcarský Thun. Utkání se hrálo na začátku prosince 2005 a zápas tehdy skončil bez branek. Hráči, kteří do něj tehdy zasáhli, byli nadlouho posledními sparťany, kteří si v Champions League zahráli. Jak si tenkrát vedli? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 Brankář – Jaromír Blažek Stálice mezi tyčemi. Jaromír Blažek, který odchytal jeden zápas na Euru 2004, udržel v utkání s Thunem čisté konto, jeho spoluhráči ale nenašli recept na soupeřovu obranu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Obránce – Zdeněk Pospěch Tehdejší letní posila Sparty se rychle zabydlela v základní sestavě. Zdeněk Pospěch patřil k těm lepším hráčům na hřišti, ale ani jeho výpady podél pravé lajny ke gólu nevedly. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Obránce – Martin Petráš Byla to poslední sezona bývalého slovenského reprezentanta na Letné. Martin Petráš patřil k oporám sparťanské sestavy, svou defenzivní práci si plnil spolehlivě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Obránce – Adam Petrouš Byl odchovancem Slavie, v lize debutoval v dresu Bohemians 1905 a v létě roku 2005 přišel oklikou přes Kazaň a Austrii Vídeň do Sparty. Na Letné si Adam Petrouš zahrál Ligu mistrů, v Praze ale dlouho nevydržel a po půl roce odešel do Turecka. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Obránce – Michal Kadlec Michal Kadlec přišel do Sparty v lednu roku 2005 a ihned se stal oporou základní sestavy. V roce 2008 přestoupil do Leverkusenu a o osm let později se vrátil přes Fenerbahce zpět na Letnou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Záložník – Jan Šimák Měl talent jako málokdo. Bohužel ho ale nikdy nedokázal prodat. Jan Šimák se vrátil v roce 2004 restartovat kariéru zpátky domů a tři roky byl hráčem Sparty. Přestože kvůli osobním problémům nezačal přípravu na sezonu 2005/06, dostal další šanci a dokonce si zahrál Ligu mistrů. Po hodině hry v utkání s Thunem ho nahradil Jiří Jeslínek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Záložník – Lukáš Zelenka Stejně jako Jan Šimák, i Lukáš Zelenka byl považován za záložníka s obrovským talentem. Už v sedmnácti letech ho zkoušel Anderlecht, on se ale prosadil až ve Westerlo. V roce 2001 ho za 26 milionů korun koupila Sparta, s níž vybojoval dva ligové tituly. Mistr Evropy do jednadvaceti let si zahrál i v Lize mistrů a na začátku roku 2006 odešel do Turecka. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Záložník – Martin Hašek Defenzivní záložník Martin Hašek působil poprvé ve Spartě v letech 1997 až 2001. V létě roku 2005 se přes Rakousko, Rusko a Liberec vrátil na Letnou a opět byl pevným pilířem záložní řady. Po roce ale zmizel v Příbrami. Na posledních deset minut utkání s Thunem ho nahradil Ondřej Herzán. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Záložník – Tomáš Poláček Rychlonohý a technicky dobře vybavený záložník, který do té doby kopal za Most, se stal na podzim roku 2005 nečekanou posilou Sparty. V letenském dresu dal Tomáš Poláček čtyři ligové góly, okusil milionářskou Ligu mistrů a po roce odešel do Mladé Boleslavi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Útočník – Libor Došek Jedna z nejdražších posil ve sparťanské historii. Na Letnou přišel Libor Došek na začátku roku 2005 a měl se stát obávaným kanonýrem. Jenže předpoklady nikdy zcela nenaplnil a nedokázal se prosadit ani v Lize mistrů… Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Útočník – Miroslav Slepička Stejně jako Došek, i Miroslav Slepička přišel na Letnou v létě roku 2005. I jeho Sparta koupila za tučný balík z Liberce a ani on se nikdy neprosadil tak, jak se čekalo. V 66. minutě v utkání s Thunem ho nahradil Miroslav Matušovič. Foto: Profimedia.cz