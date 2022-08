Sešívaní vs. Albion. Připomeňte si všechny bitvy Slavie s anglickými týmy v evropských pohárech

Slavia versus anglický klub v evropských pohárech rovná se (často) konec nadějí. I tak by se to dalo velmi zjednodušeně napsat. Proto jsou v Edenu možná rádi, že jim los nepřihrál do play-off o postup do aktuálního ročníku Konferenční ligy žádný ostrovní celek. Jak si mužstvo z Edenu vedlo v dosavadních soubojích se zástupci Albionu, na to odpovídají následující kapitoly.