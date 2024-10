Sešívaní na plac. 5 hráčů Slavie, kteří by mohli být v sestavě na Albánii

Když byl u reprezentačního kormidla Michal Bílek, hodně využíval souhry hráčů Plzně. Pavel Vrba sázel na fotbalisty Sparty a Jaroslav Šilhavý se často spoléhal na opory Slavie. Na to by teď mohl navázat i Ivan Hašek.

V posledních duelech se stal jedničkou národního týmu Matěj Kovář, jenž v reprezentaci zasáhl do pěti zápasů. Antonín Kinský ani Martin Jedlička, kteří se do nominace také dostali, ještě za národní tým nechytali. Tento fakt hraje pro Kováře, ten však nechytá v Leverkusenu. Zato jednadvacetiletý Antonín Kinský září v bráně Slavie a důležité zkušenosti sbírá i v Evropské lize. Klidně by dnes mohl dostat šanci.

V reprezentaci nebyl tři roky. Prošel si vážným zraněním, kvůli němuž málem ukončil kariéru. Jan Bořil ale ukázal srdce bojovníka a vrátil se ve skvělé formě. Znovu se stal oporou a kapitánem Slavie, teď se vrací i do reprezentace. Té vypadli Jaroslav Zelený a Matěj Ryneš, s třiatřicetiletým Bořilem se počítá do základu.

Letošní EURO českému týmu moc nevyšlo. Jeden ze světlých momentů? Gól Lukáše Provoda do sítě Portugalců. Slávistický záložník patřil na turnaji k nejlepším českým hráčům, snažil se tvořit a být aktivní. Je ve formě, měl by nastoupit v základu.

Reprezentaci chybí Patrik Schick, tentokrát by to ale nemusel být takový problém. Národní tým totiž v současnosti potřebuje válečníky a jednoho takového na hrotu sestavy má. Tomáš Chorý nevynechá jediný souboj, obraně soupeře hodně znepříjemní život. Po letním přestupu z Plzně do Slavie se dostal do velké formy, těžit z toho chce i národní tým.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia