Sešívaní hrdinové bitvy s Arsenalem. 5 hráčů, díky nimž Slavia šokovala Kanonýry

Petr Ševčík

Když Slavia naposledy postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy, blýskl se dvěma góly do sítě Chelsea. Tentokrát přišel na hřiště do druhé půle, kdy nahradil nevýrazného Jakuba Hromadu, a odehrál velmi dobrý poločas. Svým aktivním výkonem hře Slavie hodně pomohl, sám se dostal i do jedné velké šance.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia