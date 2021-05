Sešívané klenoty. Podívejte se, kolik stojí pět hvězd Slavie, o které je zájem v zahraničí

Ve Slavii se rozjížděl pomaleji, než se čekalo. Ani podzim od něj nebyl nijak zářivý a v zimě se spekulovalo o jeho možném odchodu. Nicolae Stanciu ale v Edenu zůstal a rozehrál se do životní formy. Zářil v Evropské lize a v domácí soutěži má na kontě už 18 (12+6) bodů, což z něj dělá nejproduktivnějšího hráče celé ligy. Zahraniční kluby výkony sedmadvacetiletého rumunského záložníka bedlivě sledují.

Jeden z objevů letošního ročníku. Když do Slavie přicházel v průběhu minulé sezony, rozhodně nebyl žádnou hvězdou. Tehdy patřil Plzni, hostoval však v Českých Budějovicích, kde si ho sešívaní vyhlédli. A udělali skvěle. Nyní je čtyřiadvacetiletý Lukáš Provod klíčovým hráčem sešívané družiny a spoléhá na něj i reprezentace. Trefil se v duelu s Belgií a pokud zazáří i na EURU, tak se může dočkat velkého přestupu.

Stuttgart, AS Řím, Leverkusen... To je stručný výčet klubů, které už údajně lákaly Petera Olayinku. Pětadvacetiletý nigerijský křídelník je ve Slavii třetí sezonu, během níž získal třetí titul. Opět podává dobré výkony, zase je produktivní (dal šest gólů a přidal čtyři nahrávky) a velmi dobře se prezentoval i na evropské scéně. Sešívaní teď mají ideální příležitost, jak jej pořádně zpeněžit.

Ondřej Kolář (26 let) - 7,5 mil. eur

Letošní ligová bilance: 28 zápasů / 17 inkasovaných gólů

Ondřej Kolář mohl už dříve odejít za 400 milionů korun do Nice, Slavia ale tehdy nabídku za svou oporu smetla ze stolu. Šestadvacetiletý gólman toho však v Edenu dokázal už hodně a nyní má ideální příležitost na přestup. Že je nesmírně odolný, to dokázal po hrůzostrašném zranění z utkání s Rangers, po kterém se rychle dokázal vrátit na hřiště. O nabídky by neměl mít nouzi.

Foto: Profimedia.cz