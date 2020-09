Sešívaná síla. Podívejte se, kteří hráči Slavie se dostali do Šilhavého reprezentace

Slavia je zásobárnou české fotbalové reprezentace, která se chystá na duely se Slovenskem a Skotskem. Z Edenu zamířilo do týmu Jaroslava Šilhavého hned osm hráčů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Po loňském příchodu z Jablonce se rozehrál do parádní formy a zářil i v Lize mistrů. Jenže na podzim se zranil a sezona pro něj skončila. Teď je však David Hovorka fit a dostal se i do reprezentace.

Lukáš Provod

Když do Slavie v průběhu loňského podzimu přicházel, nikdo moc nevěděl, co od něj čekat. Lukáš Provod se ale zabydlel ve slávistické sestavě a svými výkony si řekl taky o premiérovou pozvánku do reprezentace.

Foto: Profimedia.cz