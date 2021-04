Sešívaná katastrofa. 5 hráčů Slavie, kterým zápas s Arsenalem vůbec nevyšel

Zápas s Arsenalem byl zřejmě jeho nejhorším po zimním příchodu do Slavie. Alexander Bah absolutně nestíhal a při bráněné nepůsobil vůbec jistě. O přestávce šel z placu dolů a místo něj přišel na hřiště Denis Višinský.

Výrazně se podepsal pod třetí gól Arsenalu. Kapitán Slavie svému týmu moc nepomohl, směrem dopředu byl neviditelný a navíc těžce nestíhal při bránění. Hráči londýnského celku si s ním dělali, co se jim chtělo.

Jan Kuchta

Na půdě Arsenalu hrál na hrotu Abdallah Sima. Tentokrát naskočil Jan Kuchta, žádný efekt to ale nepřineslo. Nejde mu upřít snaha, napadal rozehrávku soupeře, k ničemu to ale nevedlo. Nejlepší ligový střelec se do žádné nebezpečné pozice nedostal a dvacet minut před koncem jej nahradil Stanislav Tecl.

