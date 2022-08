Seriálové loučení. Připomeňte si 5 turnajů, po kterých Jaromír Jágr (s)končil v reprezentaci

Pětkrát. Přesně tolikrát Jaromír Jágr oznamoval svůj konec v české reprezentaci. Čtyřikrát si to však rozmyslel a znovu oblékl národní dres. Všechna jeho loučení si můžete připomenout v následujících kapitolách.

1998 – po olympiádě v Naganu

Je tomu už přes dvacet let, co Jaromír Jágr poprvé končil v národním týmu. Na krku se mu houpala zlatá olympijská medaile z Nagana, hokejový národ prožíval obrovskou euforii, tehdy šestadvacetiletý útočník si ale myslel, že už si v národních barvách nezahraje. „Asi to byl můj poslední reprezentační zápas,“ řekl tehdy. Své rozhodnutí však naštěstí změnil.

Foto: Profimedia.cz