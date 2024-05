Senzace, nebo jen spekulace? 3 opory Plzně, o které se údajně zajímala Slavia

Ještě loni hrál ligu za Pardubice, nikdo jej v podstatě neznal. V létě se vrátil do Plzně a vybojoval si místo v kádru. Čekalo se, že bude krýt záda Lukáši Hejdovi, Robin Hranáč ale kapitána Viktorky vyšoupl ze sestavy a stal se oporou. Čtyřiadvacetiletý stoper se dostal až do reprezentace a svými výkony zaujal i Slavii. Nedá se však čekat, že by jej Viktorka jen tak snadno pustila ke konkurenci.

V Plzni v lize poprvé nastoupil v ročníku 2020/21. Hrál taky za Jihlavu, Opavu nebo České Budějovice. Že měl talent, to se vědělo, jenže šance spaloval jako na běžícím páse. Nastartovalo jej až loňské hostování v Jablonci, kde nabral potřebné sebevědomí, které teď prodává ve Viktorce. Letos v lize nasázel už 18 branek, přidal šest asistencí a je nejlepším střelcem celé ligy. Dostal se do reprezentace, není divu, že zaujal i Slavii.

Tomáš Chorý

Toto by byla pecka. Fanoušci Plzně jej milují, jinde jej ale – slušně řečeno – nemají v lásce. Tomáš Chorý pořádně dráždí příznivce všech týmů, pro Viktorku je ovšem nepostradatelný. Letos dal stokilový útočník 11 branek, zazářil i v reprezentaci a nejspíš pojede na EURO. Je mu 29 let, zřejmě má poslední šanci na zajímavý přestup. Dříve už to ve Slavii zkoušel ex-plzeňský Michael Krmenčík, ten ale v Edenu pohořel. Chorého by mohlo lákat i zahraničí.

