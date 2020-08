Schicka lákají do Premier League, Itálie i Turecka. Podívejte se, kde by mohl pokračovat

Kde bude pokračovat Patrik Schick? Čtyřiadvacetiletý útočník patří římskému AS, naposledy však hostoval v bundesligovém Lipsku, kde odváděl velmi dobré služby a kde by mohl i pokračovat. Které další kluby okolo něj aktuálně krouží? To se dozvíte v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz

Besiktas JK Není to tak dávno, co Besiktas údajně vábil Martina Haška. V současné době tradiční turecký klub, který se připravuje na předkolo Ligy mistrů s PAOK Soluň, krouží okolo dalšího českého fotbalisty a podle portálu sabah.com.tr láká právě Schicka. Je však otázkou, zda by to českého útočníka do Turecka lákalo. Foto: Profimedia.cz

Hertha BSC Jeden český reprezentant už v berlínské Hertě působí. Teď by k Vladimíru Daridovi mohl v klubu přibýt i Patrik Schick. Desátý tým poslední bundesligové sezony chce letos útočit výš, a právě Schick má být jednou z vytipovaných posil. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Bayer 04 Leverkusen Okolo Schicka krouží i další zájemce z Bundesligy. Je jím Leverkusen, který shání náhradu za Kai Havertze, jenž míří do londýnské Chelsea. Bayer by za něj mohl získat 80 milionů eur, které by mohl použít právě na Schicka. V uplynulé sezoně německé ligy Leverkusen skončil pátý. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

AC Milán Další z možností je, že se Schick vrátí do Itálie. Ne však do Říma, ale do Milána, kde jej podle několika zdrojů láká slavné AC. Jeho příchod měl být ale podmíněn angažováním kouče Ralfa Rangnicka, ten ale nakonec na San Siro nepřišel. Foto: Profimedia.cz