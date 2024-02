Schick, Souček, Škriniar, Hancko... Jak by nyní mohl vypadat česko-slovenský nároďák?

Český a slovenský fotbal jdou už dvě desetiletí svou vlastní cestou. Občas ale leckoho asi napadne myšlenka, jak by to vypadalo, kdyby česko-slovenský výběr mohl stále hrát na mezinárodní scéně jako jeden tým.



Čeští i slovenští fotbalisté nebudou chybět na nadcházejícím mistrovství Evropy v Německu. Ani jeden celek ale nebude patřit k favoritům turnaje. Jiné by to ale mohlo být, pokud by mohl hrát česko-slovenský výběr. Kdo by v něm mohl figurovat? A jak by mohl být silný? Na tyto otázky se snažíme odpovědět v náslujících kapitolách, kde najdete jedenáctku, která by hrála v rozestavení 4-4-2, poskládanou z českých a slovenských borců.

Brankář: Jindřich Staněk (Slavia Praha) Brankář Jindřich Staněk prošel mládežnickými týmy pražské Sparty a měl našlápnuto k tomu, aby se jednou postavil mezi tyče jako gólman prvního celku. V roce 2014 odešel z Letné do anglického Evertonu, po návratu z ostrovů v roce 2016 zamířil do Českých Budějovic, odkud přišel v polovině sezony 2019/20 na hostování do Plzně a následně na západ Čech přestoupil. Ve Viktorce se stal brankářskou jedničkou, v roce 2022 se výrazně podílel na zisku mistrovského titulu a vyšlapal si cestu do reprezentace. Pro fanoušky západočeského klubu bylo nejspíš hořkým zklamáním, že před pár týdny opustil Štruncovy sady a zamířil k jednomu z největších konkurentů – do Edenu. Ve Slavii podepsal sedmadvacetiletý borec smlouvu do roku 2027 a měl by mít (téměř) jisté místo jedničky mezi tyčemi v ligových zápasech. Na soupisku pro zápasy v Evropské lize jej Slavia překvapivě nezapsala.

Pravý obránce: Vladimír Coufal (West Ham United) Sezonu 2020/21 odstartoval Vladimír Coufal ještě ve Slavii, záhy ale odešel do West Hamu, se kterým podepsal tříletý kontrakt s opcí na další dva roky. Jednatřicetiletý obránce se v Anglii uvedl skvěle a během premiérového ročníku v Premier League zaznamenal sedm asistencí. Následně zvládl parádně i Euro a také úvod další sezony ho zastihl v hodně dobré formě. V londýnském klubu dosud odehrál přes stovku ligových zápasů a patří ke stálicím v sestavě kouče Davida Moyese. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota devět milionů eur.

Stoper: Milan Škriniar (Paris Saint-Germain) Nejdražším slovenským fotbalistou je už nějaký čas stoper Milan Škriniar. Okolo bývalé opory Interu Milán, která dříve hrávala s Patrikem Schickem v Sampdorii Janov, bylo loni v létě hodně živo. Psalo se o zájmu Realu Madrid či Manchesteru City, ve hře o jeho služby byl také Manchester United. Nakonec odešel jako volný hráč zadarmo do Paris Saint-Germain. Od začátku ledna je se zraněním kotníku na marodce a termín jeho návratu na hřiště je nejasný.

Stoper: Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam) Talentovaný stoper Dávid Hancko odehrál v české lize tři sezony. Nejprve byl ve Spartě jen na hostování z italské Fiorentiny, to se ovšem v létě 2021 změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což ze slovenského reprezentačního beka udělalo v tu chvíli jednu z nejdražších posil v klubové historii. Hancko si na Letné vybudoval velmi slušnou pozici a Sparta na jeho výkonech hodně stála. Bylo jen otázkou času, než se přestěhuje na známější adresu. V 76 ligových střetnutích dal 14 gólů a zaznamenal osm nahrávek. Podle portálu TransferMarkt byl suverénně nejdražším stoperem ve Fortuna lize. Předloni v srpnu ho za šest milionů eur získal Feyenoord Rotterdam, s nímž podepsal smlouvu do roku 2026. Nyní už je podle portálu TransferMarkt jeho hodnota skoro šestkrát vyšší a činí 35 milionů eur.

Levý obránce: Ondřej Zmrzlý (Slavia Praha) Kdo by v česko-slovenském nároďáku mohl kmitat na levé straně obrany? David Jurásek po letním přestupu do portugalské Boavisty skoro nehrál a nyní se bude snažit o restart na hostování v německém Hoffenheimu. Slušný podzim odehrál na Letné Jaroslav Zelený, ale tím pravým mužem na tento post by podle našeho mínění byl Ondřej Zmrzlý. Čtyřiadvacetiletý zadák je odchovancem olomoucké Sigmy. V hanáckém klubu odehrál 128 prvoligových utkání. V 19 zápasech aktuální sezony vstřelil tři góly a zaznamenal pět asistencí. Všechny podzimní duely odehrál v základní sestavě a na hřišti byl od první do poslední minuty. V Olomouci dobře věděli, že je to nesmírně perspektivní hráč, na kterém mohou dobře vydělat. Aby talentovaného levého beka neztratili zadarmo, protože smlouva mu měla vypršet po aktuálním ročníku, raději ho prodali před pár týdny do Slavie. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na 25 milionů korun. V novém působišti se upsal do roku 2027.

Defenzivní záložník: Tomáš Souček (West Ham United) Tomáš Souček je už několik let tím nejskloňovanějším českým fotbalovým jménem. V lednu 2020 odešel za čtyři a půl milionu eur na hostování do West Hamu United, kde si vedl tak dobře, že si vysloužil přestup v hodnotě 16,2 milionu eur. Pracovitý a běhavý záložník uchvátil anglickou Premier League a jeho tržní cena vyskočila až na trojnásobek. Nyní portál TransferMarkt uvádí jeho hodnotu kolem 35 milionů eur.

Záložník: Alex Král (Union Berlín) Je mu teprve 25 let, ale v součtu všech dosavadních transferů je jedním z nejhodnotnějších českých fotbalistů historie. Záložník Alex Král se na výsluní dostal během velmi krátké doby. V lednu 2019 ho koupila za 900 tisíc eur Slavia z Teplic, kam jej sešívaní prodali za pakatel o dva roky dříve. V Edenu se rychle vypracoval v jednu z hvězd sestavy a už v září roku 2019 za jeho podpis zaplatil ruský Spartak Moskva 12 milionů eur. Z Ruska se v roce 2021 stěhoval na hostování do West Hamu United, kde se setkal s dalšími dvěma ex-slávisty - Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. V londýnském klubu ale mnoho příležitostí nedostal a naskočil pouze do jediného ligového utkání. Celkem odehrál v dresu kladivářů šest zápasů. Minulou sezonu strávil na hostování v Schalke 04 a také tu současnou odehraje v německé Bundeslize. Spartak ho zapůjčil do konce ročníku do Unionu Berlín. Po předloňském propadu jeho tržní cena opět roste a nyní ji portál TransferMarkt odhaduje na sedm a půl milionu eur.

Záložník: Stanislav Lobotka SSC Neapol) Stanislav Lobotka je jedním z klenotů slovenské reprezentace. Devětadvacetiletý defenzivní záložník patřil až do ledna 2020 k oporám španělské Celty Vigo. Dlouho okolo něho kroužili skauti věhlasných evropských klubů a nakonec ho ulovila italská Neapol, kam přestoupil za 21 milionů eur. Momentálně je jeho cena podle portálu TransferMarkt přibližně 35 milionů eur. V Neapoli má podepsanou smlouvu do roku 2027 a patří k oporám mužstva.

Záložník: Patrik Hrošovský (KRC Genk) V Plzni se o něm hovořilo jako o nástupci Pavla Horvátha. Patrik Hrošovský do této role taky dorostl a několik let byl klíčovým hráčem Viktorky. Blýskl se i gólem na půdě Realu Madrid. V roce 2019 slovenský reprezentační záložník, jenž působil také ve Znojmě a Ústí nad Labem, odešel do belgického Genku, kde je stálicí v sestavě. Už dlouhá léta si udržuje stabilní vysokou výkonnost a také jeho tržní cena se už přibližně šest roků pohybuje kolem pěti milionů eur.

Útočník: Patrik Schick (Bayer Leverkusen) Český talent Patrik Schick se v létě roku 2017 stal hráčem římského AS - odešel tam nejprve na roční hostování, ve smlouvě pak byl dodatek, že po skončení hostování dojde k přestupu hráče. Samdoria od Římanů nakonec za tento transfer vyinkasovala 42 milionů eur. Schick se však v hlavním městě Itálie neprosadil a v září roku 2019 odešel za tři a půl milionu eur na hostování do Lipska, kde prožil solidní sezonu, po níž ho za 26,5 milionu eur koupil Leverkusen. V premiérovém ročníku dal za Bayer devět branek, v tom dalším jich vstřelil čtyřiadvacet. Jenže pak jej trápily vleklé zdravotní problémy, které poznamenaly i současnou sezonu. V aktuálním ročníku osmadvacetiletý útočník odehrál jen osm ligových střetnutí, dal v nich ale tři branky. Další dvě trefy přidal ve třech utkáních Evropské ligy.

Útočník: Róbert Boženík (Boavista Porto) Předloni v létě se hodně spekulovalo o tom, že by útočník Róbert Boženík mohl zamířit do Edenu. Slavia měla o talentovaného Slováka mimořádný zájem, ale tehdejší hráč Feyenoordu Rotterdam odešel na hostování do portugalské Boavisty, které se loni v létě změnilo v přestup. Čtyřiadvacetiletý forvard je pro Boavistu klíčovým hráčem. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026, ale je celkem pravděpodobné, že ještě dříve, než mu vyprší, přestěhuje se na nějakou slavnější adresu. O jeho podpis je na fotbalovém trhu zájem. Podle portálu TransferMarkt by nyní jeho přestup přišel na pět milionů eur.