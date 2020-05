Schick, Čech i Nedvěd. Takto by vypadala nejdražší česká fotbalová sestava všech dob

Čeští fotbalisté hájili barvy Juventusu, Chelsea, Arsenalu či AC Milán. A tyto kluby za ně byly ochotny pořádně zaplatit. Podívali jsme se na rekordní české přestupy na jednotlivých postech a sestavili nejdražší českou jedenáctku všech dob. Její podobu najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Brankář: Petr Čech – cca 422 milionů Kč (Rennes → Chelsea) Když v roce 2015 přestupoval z Chelsea do Arsenalu, stál 383 milionů korun. Transfer z Rennes na Stamford Bridge měl ještě vyšší hodnotu. Blues se však tento obchod vyplatil, Petr Čech se stal neotřesitelnou jedničkou a s londýnským týmem získal řadu trofejí včetně vítězství v Lize mistrů. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Tomáš Ujfaluši - cca 237 milionů Kč (Hamburk → Fiorentina) Dlouho nastupoval na pozici stopera, Tomáš Ujfaluši však perfektně ovládal i pravý kraj obrany. Bývalý reprezentační kapitán se loučil ve Spartě, předtím hrál za Galatasaray, Atlético Madrid, Fiorentinu či Hamburk. Mezi těmito dvěma kluby v roce 2004 přestoupil téměř za 240 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Tomáš Kalas – cca 251 milionů Kč (Chelsea → Bristol City) Tomáš Kalas patřil už od roku 2010 Chelsea, na Stamford Bridge ale nikdy nedostal pořádnou šanci a v minulých letech pouze pendloval z klubu do klubu jako hostující hráč. Za londýnský tým odehrál jen pár zápasů. Po minulé sezoně, během níž byl na hostování v Bristolu City, do tohoto druholigového klubu z Chelsea přestoupil za 8,1 milionu liber, tedy přibližně za čtvrt miliardy korun. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Jiří Jarošík – cca 250 milionů Kč (CSKA Moskva → Chelsea) Jiří Jarošík v roce 2005 překvapivě přestoupil za 250 milionů korun z CSKA Moskva do Chelsea. Na Stamford Bridge sice působil jen krátce, byl však součástí týmu, který vyhrál Premier League. Tehdy nastupoval spíše ve středu zálohy, po návratu na Letnou ale bývalý hráč Birminghamu či Celtiku Glasgow působil ve středu obrany. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Marek Jankulovski – cca 382 milionů Kč (Udine → AC Milán) Obránce Marek Jankulovski strávil téměř celou kariéru v Itálii. Z Baníku Ostrava odešel do Neapole, odkud zamířil do Udine a v roce 2005 přestoupil za 382 milionů korun do AC Milán. S klubem ze San Sira v roce 2007 ovládl Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Alex Král - cca 310 milionů Kč (Slavia Praha → Spartak Moskva) Alex Král opustil loni na podzim Slavii a zamířil do moskevského Spartaku, který z něho udělal za cenu 310 milionů korun druhého nejdražšího hráče v ligové historii. Univerzální fotbalista, který může hrát na postu středního záložníka, ale třeba i jako stoper, se v Rusku rychle adaptoval a pravidelně nastupuje v tamní nejvyšší soutěži. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: Jakub Jankto - cca 389 milionů Kč (Udine → Sampdoria) Okolo Jakuba Jankta kroužili v minulosti skauti Arsenalu, Lazia Řím či AC Milán, krajní reprezentační záložník ale zamířil z Udine do Sampdorie, která za něho dala bezmála 400 milionů korun. Odchovanec Slavie Praha se tak zařadil mezi nejdražší české fotbalisty v historii. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Pavel Nedvěd – cca 1,6 miliardy Kč (Lazio Řím → Juventus Turín) Nejdražším českým fotbalistou všech dob je Pavel Nedvěd. Po odchodu z Letné se stal klíčovým hráčem Lazia Řím. Kroužily okolo něho všechny evropské velkokluby a on si v roce 2001 vybral Juventus, který za něho zaplatil přes půldruhé miliardy korun. V dresu „Staré dámy“ získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Foto: Profimedia.cz

Ofenzivní záložník: Tomáš Rosický – cca 504 milionů Kč (Sparta Praha → Borussia Dortmund) Zatímco Pavel Nedvěd v roce 2001 zamířil do Juventusu, Tomáš Rosický tehdy opustil Spartu a přestoupil do Dortmundu. Borussia za něho zaplatila více než půl miliardy korun a udělala z něho nejdražšího hráče v ligové historii. Přes Dortmund a Arsenal se Rosický vrátil na Letnou, kde nyní zastává funkci sportovního manažera. Foto: LEBEDA PAVEL / CNC / Profimedia

Útočník: Matěj Vydra – cca 341 milionů Kč (Derby County → Burnley) Přestože mu je teprve 28 let, má toho Matěj Vydra už hodně za sebou. Pár zápasů odehrál v české soutěži, působil také v Itálii, Belgii a Anglii. Prošel už osmi kluby, které za něho dohromady zaplatily více než miliardu korun. Nejvíc za něho zaplatilo Burnley. Derby County, kde Vydra působil, se v létě roku 2018 ujal Frank Lampard, který se rozhodl omladit a přebudovat kádr. Částečně chtěl své plány realizovat z prodeje Matěje Vydry, který měl nakročeno do Leedsu. Nakonec ale změnil kurz a zamířil do Burnley a tedy do Premier League. Přestupová částka činila přibližně 11 milionů liber, tedy zhruba 341 milionů korun. Burnley tak za Vydru zaplatilo ještě více, než dva roky předtím Derby County. Foto: Profimedia.cz