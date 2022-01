Schick, Čech i Nedvěd. Takto by vypadala nejdražší česká fotbalová sestava všech dob podle přestupních částek

Čeští fotbalisté hájili barvy Juventusu, Chelsea, Arsenalu či AC Milán. A tyto kluby za ně byly ochotny pořádně zaplatit. Podívali jsme se na rekordní české přestupy na portálu TransferMarkt na jednotlivých postech a sestavili nejdražší českou jedenáctku všech dob. Její podobu najdete v následujících kapitolách.

Brankář: Petr Čech – 14 milionů eur (Chelsea → Arsenal) Když v roce 2015 přestupoval Petr Čech z Chelsea do Arsenalu, stál 14 milionů eur. To bylo o milion eur víc než transfer z Rennes na Stamford Bridge, který se uskutečnil o 11 let dříve. Oba obchody jsou vůbec nejdražšími přestupy českého brankáře v historii. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Vladimír Coufal - 6 milionů eur (Slavia Praha → West Ham United) Jen za Tomáše Součka a Alexe Krále získala Slavia větší balík peněz než za pravého beka Vladimíra Coufala. Do Edenu přišel v roce 2018 z Liberce a ihned se stal jedním z lídrů týmu. Hodně o něho stál Freiburg, nakonec ale zamířil za šest milionů eur do West Hamu, kde si vybudoval velmi silnou pozici, podobně jako v české reprezentaci. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Stefan Simič – 10 milionů eur (FC Janov → AC Milán) Doufal, že se prosadí do kádru slavného AC Milán, mezi vyvolené se ale nevešel. Stoper Stefan Simič si vyzkoušel několik hostování, ale v létě roku 2019 z Itálie nadobro odešel. Stefan Simič podepsal čtyřletý kontrakt s Hajdukem Split, který však za člena širšího kádru reprezentace nezaplatil ani pětník, protože přišel zadarmo. Nejvíc za něho zaplatil právě milánský AC, který ho v roce 2013 koupil z Janova za deset milionů eur. To bylo dvacetkrát víc, než za něj Janovští zaplatili o rok dříve Slavii. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Jiří Jarošík – 12 milionů eur (CSKA Moskva → Chelsea) Jiří Jarošík v roce 2005 překvapivě přestoupil za přibližně čtvrt milionů korun z CSKA Moskva do Chelsea. Na Stamford Bridge sice působil jen krátce, byl však součástí týmu, který vyhrál Premier League. Tehdy nastupoval spíše ve středu zálohy, po návratu na Letnou ale bývalý hráč Birminghamu či Celtiku Glasgow opět působil ve středu obrany, což byl jeho primární post. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Marek Jankulovski – 8,5 milionu eur (Udine → AC Milán) Obránce Marek Jankulovski strávil téměř celou kariéru v Itálii. Z Baníku Ostrava odešel do Neapole, odkud zamířil do Udine a v roce 2005 přestoupil za do AC Milán. S klubem ze San Sira v roce 2007 ovládl Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Tomáš Souček - 16,2 milionu eur (Slavia Praha → West Ham United) Z českých fotbalových jmen je v současnosti tím nejskloňovanějším Tomáš Souček. Předloni v lednu odešel za čtyři a půl milionu eur na hostování do West Hamu United, kde si vedl tak dobře, že si vysloužil přestup v hodnotě 16,2 milionu eur. Pracovitý a běhavý záložník uchvátil anglickou Premier League a od té doby jeho tržní cena vyskočila na trojnásobek. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: Karel Poborský - 4 miliony eur (Slavia Praha → Manchester United) Přes České Budějovice a Žižkov se dostal Karel Poborský do Slavie, kde jeho hvězda vylétla rychle vzhůru. V sezoně 1995/96 pomohl Sešívným k titulu a byl jedním ze strůjců parádní jízdy Pohárem UEFA, ve kterém došel celek z Edenu až do semifinále. Následně zazářil na Euru v Anglii, ve čtvrtfinále dal legendární dloubák Portugalcům a poté zamířil do Manchesteru United. Anglický velkoklub za něho zaplatil čtyři miliony eur. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Pavel Nedvěd – 45 milionů eur (Lazio Řím → Juventus Turín) Nejdražším českým fotbalistou všech dob je Pavel Nedvěd. Po odchodu z Letné se stal klíčovým hráčem Lazia Řím. Kroužily okolo něho všechny evropské velkokluby a on si v roce 2001 vybral Juventus, který za něho zaplatil přes půldruhé miliardy korun. V dresu „Staré dámy“ získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Foto: Profimedia.cz

Ofenzivní záložník: Tomáš Rosický – 14,5 milionu eur (Sparta Praha → Borussia Dortmund) Zatímco Pavel Nedvěd v roce 2001 zamířil do Juventusu, Tomáš Rosický tehdy opustil Spartu a přestoupil do Dortmundu. Borussia za něho zaplatila více než půl miliardy korun a udělala z něho nejdražšího hráče v ligové historii. Přes Dortmund a Arsenal se Rosický vrátil na Letnou, kde nyní zastává funkci sportovního manažera. Foto: LEBEDA PAVEL / CNC / Profimedia

Útočník: Matěj Vydra – 12,2 milionu eur (Derby County → Burnley) Přestože mu ještě není 30 let, má toho Matěj Vydra už hodně za sebou. Pár zápasů odehrál v české soutěži, působil také v Itálii, Belgii a Anglii. Prošel osmi kluby, které za něho dohromady zaplatily více než miliardu korun. Nejvíc se pláclo přes ka(p)su Burnley. Klenoty z Bazalů. 7 historicky nejdražších hráčů, které prodal Baník Ostrava do jiných klubů Derby County, kde Vydra působil, se v létě roku 2018 ujal Frank Lampard, který se rozhodl omladit a přebudovat kádr. Částečně chtěl své plány realizovat z prodeje Matěje Vydry, který měl nakročeno do Leedsu. Nakonec ale změnil kurz a zamířil do Burnley a tedy do Premier League. Přestupová částka činila přibližně 11 milionů liber, tedy zhruba 341 milionů korun. Burnley tak za Vydru zaplatilo ještě více, než dva roky předtím Derby County. Foto: Profimedia.cz