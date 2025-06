Sbohem, Kometo! 5 hráčů, kteří po zisku mistrovského titulu opustili brněnskou kabinu

Část 1 / 6



V dresu Brna si v příští sezoně zahraje útočník Tomáš Zohrona, který přichází do moravské metropole z Českých Budějovic, či Filip Král, jenž strávil minulý ročník ve farmářském celku Pittsburghu. Opačným směrem, pryč z Komety, (zatím) zamířilo kvinteto hráčů. O které hokejisty se jedná, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 6 Tomáš Dujsík (obránce) – 32 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Komety: 18 zápasů – 1 bod (0+1)

Bilance v play-off v dresu Komety: 2 zápasy – 0 bodů Obránce Tomáš Dujsík je brněnským rodákem a odchovancem a hráčem mateřského klubu byl až do konce sezony 2015/16, kdy zamířil na hostování do Karlových Varů, takže mu uniklo extraligové zlato, které v dalším ročníku Brněnští vybojovali. Ještě předtím však pomohl Kometě k zisku bronzových a stříbrných medailí. Finále plné veteránů. 5 nejstarších hráčů, kteří bojovali o extraligové zlato V roce 2017 se přesunul do Olomouce, kde strávil šest let a následně zamířil do Plzně. Tam odstartoval i minulou sezonu, v jejím průběhu byl ale přesměrován do rodného města, takže se podílel na zisku mistrovského titulu. Jeho herní vytížení ale nebylo velké, tudíž se dalo očekávat, že odejde jinam. Nakonec se v polovině května dohodl na roční smlouvě s opcí na další ročník s druholigovým Vsetínem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Jakub Konečný (útočník) – 22 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Komety: 51 zápasů – 10 bodů (4+6)

Bilance v play-off v dresu Komety: 20 zápasů – 2 body (2+0) Útočník Jakub Konečný pochází z hokejové rodiny. Jeho otec odehrál přes dvě stovky zápasů v nejvyšší federální a posléze samostatné české nejvyšší soutěži v dresech Brna a Olomouce. Jakub se stal před pěti lety nejhůře postaveným českým hráčem v draftu NHL od roku 2005. Sáhlo po něm až jako po 216. hráči Buffalo. 8 českých nadějí, které prošly draftem NHL v roce 2020. Kam se od té doby posunuli Myšák, Dobeš a spol? Sezonu před draftem strávil v juniorce pražské Sparty, extraligovou premiéru si odbyl v ročníku 2021/22 a v dalších dvou letech byl platným hráčem holešovického celku. Od sezony 2024/25 už ale hájí barvy brněnské Komety, se kterou se před pár týdny radoval ze zisku mistrovského titulu. V moravském klubu ale pokračovat nebude, protože se dohodl na dvouleté smlouvě s opcí na další sezonu s Kladnem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Nicolas Beaudin (obránce) – 25 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Komety: 52 zápasů – 9 bodů (2+7)

Bilance v play-off v dresu Komety: 20 zápasů – 4 body (0+4) Jedinou účast na mistrovství světa proměnil kanadský zadák Nicolas Beaudin ve zlato. Přestože býval považován za mimořádný talent, nikdy se neobjevil v reprezentaci javorového listu v mládežnických kategoriích. V juniorské soutěži QMJHL patřil svého času k nejlepším hráčům a nejproduktivnějším obráncům, takže v roce 2018 prošel už prvním kolem draftu NHL. Sáhlo po něm Chicago, ale v elitní lize mnoho příležitostí nedostal. Během tří sezon odehrál v dresu Blackhawks jen 22 utkání, v nichž zaznamenal šest bodů (2+4). Kanadsko-americký styl v boji o titul. 6 hokejistů ze zámoří, kteří si zahráli v extraligovém finále Na šampionátu v Rize v roce 2021 naskočil do všech deseti střetnutí, do statistik si zapsal jednu asistenci a čtyři záporné body. Po turnaji pak hrál dál v zámoří, ale působil ve farmářských týmech v AHL. V předminulém ročníku se rozhodl zkusit štěstí v Evropě a upsal se Spartě. Za Pražany odehrál devět utkání v základní části a tři další v play-off, načež se posunul o pár set kilometrů na východ a zakotvil v Brně, kde měl podepsanou smlouvu do konce uplynulého ročníku. Neprodloužil ji, ale zatím se neupsal ani žádnému jinému klubu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Tomáš Rachůnek (útočník) – 34 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Komety: 43 zápasů – 15 bodů (5+10)

Bilance v play-off v dresu Komety: 20 zápasů – 4 body (1+3) Zlínský odchovanec Tomáš Rachůnek má za sebou v 34 letech pestrou a bohatou kariéru. Ještě jako teenager zamířil do zámoří, kde hrál dva roky v juniorské lize OHL. Když se vrátil do vlasti, nespojil svůj osud s rodným Valašskem. Působil ve Znojmě, ve Spartě, v Plzni, v Chomutově a od sezony 2012/13 hrál v KHL ve třch klubech – kromě pražského Lva také Novokuzněcku a Slovanu Bratislava. Kometa vsadila na zkušenost. 7 třicátníků, kteří loni v létě přišli do Brna Přes krátké angažmá v Olomouci se dostal v roce 2015 do Karlových Varů, kde strávil více než sedm let, tedy největší část kariéry. Před ročníkem 2024/25 kývl na nabídku Brna a byla to šťastná volba, protože když se s moravskou metropolí na jeho konci loučil, činil tak jako čerstvý extraligový šampion. Zatím nemá podepsaný žádný nový kontrakt, ale šušká se, že po téměř dvaceti letech by se mohl vrátit do Zlína, kde by měl pomoci s bojem o návrat do extraligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Michal Postava (brankář) – 23 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Komety: 42 zápasů – průměr 2,39 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 92,1 %

Bilance v play-off v dresu Komety: 17 zápasů – průměr 1,97 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 94 % Michal Postava sbíral v uplynulé sezoně první extraligové starty a dělal to ve velkém stylu. V předchozích dvou letech byl oporou Přerova ve druhé lize a nyní si už nahlas říká o pozornost reprezentačních trenérů. Fantomové extraligového play-off. 6 posledních brankářů, kteří své týmy dovedli k titulu V dresu Brna byl v ročníku 2024/25 suverénní brankářskou jedničkou, odchytal 42 střetnutí a s úspěšností zákroků 92,1 % patřil mezi elitu v této statistice v extralize. V zápasech play-off však vystoupil ještě o výkonnostní stupínek výš a byl hlavním tahounem Komety za mistrovským titulem. Před pár dny podepsal dvouletý vstupní kontrakt do NHL s Detroitem. Nadcházející sezonu ale odstartuje ve farmářském celku v soutěži AHL, kde se bude bít o vstupenku do elitní ligy. Foto: Profimedia.cz