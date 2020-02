Sběratel cenných pohárů. Připomeňte si 7 týmových trofejí, které získal Tomáš Rosický

Tomáš Rosický prožil bohatou kariéru a vydělal si miliony. Když se vrátil v roce 2016 po dlouhém zahraničním angažmá do Sparty, chtěl ještě vyhrát titul a dostat klub zpátky do Ligy mistrů. To se mu nepovedlo. Sedm klubových trofejí mu však už nikdo nevezme. Které to jsou, to se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.