Šance i pro nováčky. Podívejte se, kteří hráči Slavie mohou zasáhnout do baráže o postup na šampionát do Kataru

Slavia o víkendu sice padla v Liberci, v posledních týdnech ale předvádí parádní fotbal. Velká část hráčů z Edenu se určitě dostane i do reprezentace, kterou čeká klíčová baráž o postup na mistrovství světa do Kataru. Kdo z Edenu by mohl dostat pozvánku? Podívejte se.

Aleš Mandous Reprezentační brankářská jednička je jasná - do baráže zasáhne Tomáš Vaclík z Olympiakosu. Na post dvojky by se mohl vrátit Jiří Pavlenka, jenž pravidelně chytá v Brémách. Na post třetího gólmana se tlačí několik gólmanů, volba by ale mohla padnout na Aleše Mandouse, jenž ve Slavii zatím hájí svůj post před Ondřejem Kolářem. I ten se ale začíná zpátky hlásit o slovo. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

David Jurásek Dočkáme se reprezentačního překvapení? David Jurásek teprve v této sezoně debutoval v lize, jednadvacetiletý levý bek však nastoupil ve velkém stylu a v zimě už se stěhoval z Mladé Boleslavi do Edenu. Ve Slavii si vybudoval dobrou pozici a říká si o reprezentační pozvánku. Tím spíš, když Jan Bořil je mimo hru a od února nehraje ani Filip Novák z Fenerbahce. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Holeš Za poslední dobu ohromně vyzrál. Stal se klíčovým hráčem Slavie i pilířem reprezentace. Tomáš Holeš zářil na EURU a v baráží na něj bude národní tým spoléhat znovu. Osmadvacetiletý univerzál umí naskočit i na postu stopera, v reprezentaci se s ním ale počítá do středu zálohy. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Lingr Stejně jako Jurásek se nahlas hlásí o reprezentační pozvánku. Třiadvacetiletý ofenzivní univerzál, který je ve Slavii druhým rokem, hraje parádní sezonu. V lize dal už jedenáct branek a bojuje o korunu pro krále střelců. Na pozvánku do národního týmu však Ondřej Lingr zatím čeká. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Lukáš Masopust Pokud bude fit, v reprezentaci se objeví. Devětadvacetiletý univerzál odehrál velmi dobré EURO a národní tým od něj potřebuje, aby v baráží předvedl podobný výkon. Naposledy však odehrál proti Liberci jen první poločas. Foto: Profimedia.cz