Samurajové v Německu. 7 Japonců, kteří „válčili“ v uplynulé sezoně v Bundeslize

Svět je globální vesnicí. Stále víc to platí i na fotbalové scéně. Hranice mizí a na národnosti hráčů pramálo záleží. Že jsou Jihoameričanů a Afričanů v Evropě plná hřiště, na to jsme si zvykli, ale stále častěji míří na starý kontinent i zástupci z Dálného východu, konkrétně z Japonska.



Část 1 / 8



Nejvíc Japonců asi běhá po trávnících v Německu. V aktuálním žebříčku FIFA je reprezentace ze země vycházejícího slunce na 18. příčce, což je o osmnáct míst nad Českou republikou, z čehož je jasně viditelné, že japonský fotbal jde výkonnostně stále nahoru. Dokazuje to i zájem německých klubů o hráče z této země. Mezi stovkami fotbalistů, kteří v soutěži bojovali v uplynulé sezoně, byli i borci se „samurajskou krví“. Sedm Japonců, kteří byli na soupiskách klubů z německé nejvyšší soutěže, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 8 Genki Haraguči (VfB Stuttgart) Třiatřicetiletý japonský útočník Genki Haraguči patří už od roku 2014 k inventáři německého fotbalu. Začínal v dresu Herthy Berlín, kde strávil tři povedené sezony, načež odešel pomoci Düsseldorfu do druhé ligy z návratem mezi elitu. Od roku 2018 hájil tři sezony barvy Hannoveru, se kterým zažil pád z Bundesligy a dva ročníky odehrál ve druhé nejvyšší soutěži. V létě 2021 se jako volný hráč vrátil do Berlína, ale smlouvu podepsal s konkurenčním Unionem, kde vydržel do loňského ledna, kdy byl za milion eur prodán do Stuttgartu. Tam nejdříve celkem pravidelně hrával, ale v sezoně 2023/24 se objevil jen pár minut ve dvou zápasech. Za pár dní mu vyprší smlouva a on se stane volným hráčem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 Shio Fukuda (Borussia Mönchengladbach) Útočník Shio Fukuda je nejmladším a zároveň nejčerstvějším japonským přírůstkem v německé Bundeslize. Loni v lednu se ve věku 18 let objevil v Mönchegladladbachu jako volný hráč, který přišel z klubu Kamigaku. S Borussií podepsal smlouvu do roku 2026 a jednou se klubu možná slušně vyplatí. Zatím má na kontě především zápasy v nižších soutěžích v dresu juniorského týmu, ale v ročníku 2023/24 už také pětkrát vyběhl na trávníky v Bundeslize. Odehrál v součtu jen 33 minut, ale naznačil slušný potenciál. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 Takuma Asano (VfL Bochum) Po dvou letech v Partizanu Bělehrad se v roce 2021 vrátil útočník Takuma Asano do německé Bundesligy a byl to návrat podařený. Upsal se do roku 2024 Bochumi a hned v premiérové sezoně v dresu tohoto klubu se blýskl v 27 ligových zápasech třemi góly a čtyřmi nahrávkami. Velkou část utkání odehrál v základní sestavě. V nedávno skončeném ročníku na tom byl ještě lépe - v 29 utkáních dal šest branek a připsal si dos statistik jednu asistenci. V Německu působil už před odchodem do Srbska. V letech 2016 až 2018 byl na hostování z Arsenalu, jemuž tehdy patřil, ve Stuttgartu, a v další sezoně ho Gunners zapůjčili do Hannoveru. Na kontě má 52 startů a devět branek v japonské reprezentaci. Jeho aktuální tržní cenu odhaduje portál TransferMarkt na čtyři miliony eur. Za pár dní se stane volným hráčem, ale o nabídky jistě mít nouzi nebude. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 Hiroki Ito (VfB Stuttgart) Obránce Hiroki Ito byl v ročníku 2021/22 na hostování ve Stuttgartu, kam ho pustil jeho japonský zaměstnavatel - klub Júbilo Iwata. Mladý bek si vedl natolik dobře, že německý klub neváhal a na začátku července 2022 šikovného borce koupil za 600 tisíc eur. Pro klub to byl zcela jistě výborný obchod, protože podle portálu TransferMarkt je současná hodnota urostlého stopera asi 30 milionů eur. V klubu měl podepsaný kontrakt do roku 2027 a patřil k oporám mužstva, ale před pár dny bylo oznámeno, že na začátku července přestoupí za výše zmíněnou částku do Bayernu Mnichov. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) Aktuálně sedmadvacetiletý stoper či defenzivní záložník Ko Itakura se stal v roce 2019 hráčem Manchesteru City, za Citizens však neodehrál jediné utkání. Klub ho nejprve poslal na hostování do holandského Groningenu a další sezonu strávil v německém Schalke 04. Na obou adresách si vedl nadmíru dobře a týmu z Gelserkichenu pomohl k návratu do Bundesligy. V jeho dresu však už nepůsobí, protože v roce 2022 přestoupil za pět milionů eur z Emirates Stadium do Mönchengladbachu, kde jsou s výkony devětadvacetinásobného japonského reprezentanta hodně spokojeni, takže si jej pojistili smlouvou do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 Ritsu Doan (SC Freiburg) Šestadvacetiletý japonský talent Ritsu Doan se do Evropy vypravil už v 19 letech. Nejdříve sezonu hostoval v nizozemském Groningenu, kde byli z jeho výkonů nadšení, načež klub uplatnil opci a Doana koupil. Po dalším povedeném ročníku podepsal pětiletý kontrakt s Eindhovenem, který ho v létě roku 2020 poslal na hostování do německého Bielefeldu. V Arminii si šikovný záložník a reprezentant země vycházejícího slunce rychle vybojoval místo v základní sestavě a po skončení hostování se vrátil do Holandska, kde prožil další povedenou sezonu. Na začátku července 2022 však přestoupil do Freiburgu. Eindhoven za něho vyinkasoval osm a půl milionu eur. Pro německý klub to byl ale skvělý obchod. Doan se stal jedním z pilířů mužstva a jeho současná tržní cena je podle portálu TransferMarkt 18 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt) Makoto Hasebe nejčastěji nastupoval na postu stopera. Píšeme v minulém čase, protože čtyřicetiletý borec se po sezoně 2023/24 rozhodl, že ukončí dlouhou a úspěšnou kariéru. V Německu během ní odehrál 384 ligových zápasů a nastřílel sedm branek. V roce 2008 přišel do Wolfsburgu a v následující sezoně se stal druhým japonským fotbalistou, který vyhrál Bundesligu. Na začátku sezony 2013/14 se však stěhoval do nového působiště. V Norimberku zvládl odehrát 14 utkání a v létě roku 2014 zamířil do Frankfurtu, kde pobyl deset let a nyní odchází jako klubová legenda. Foto: Profimedia.cz