Samurajové v Německu. 6 Japonců, kteří válčí ve fotbalové Bundeslize

Nejvíc Japonců asi běhá po trávnících v Německu. V aktuálním žebříčku FIFA je reprezentace ze země vycházejícího slunce na 28. příčce, což je o 17 míst nad Českou republikou, z čehož je jasně viditelné, že japonský fotbal jde výkonnostně stále nahoru. Dokazuje to i zájem německých klubů o hráče z této země. Mezi stovkami fotbalistů, kteří v soutěži bojují, jsou i borci se „samurajskou krví“. Šest Japonců, kteří jsou momentálně na soupiskách klubů z německé nejvyšší soutěže, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Keita Endo (1. FC Union Berlín) Keita Endo je na rozdíl od svých krajanů v tomto seznamu v německé Bundeslize absolutním nováčkem. Letos v létě zamířil z Yokohamy, kde fotbalově vyrůstal, na hostování s opcí do Unionu Berlín. Dvaadvacetiletý talent, který prošel všemi japonskými mládežnickými reprezentačnímu výběry, má na kontě už také dva starty v seniorském národním týmu. V německé nejvyšší soutěži se ale teprve rozkoukává a zatím má ve statistikách jen pár odehraných minut. Foto: Profimedia.cz

Wataru Endo (VfB Stuttgart) Sedmadvacetiletý záložník Wataru Endo odstartoval evropskou část kariéry v Belgii, kde působil od sezony 2018/19 v St. Truidenu. Vedl si báječně a hned na začátku dalšího ročníku si ho půjčil do kádru Stuttgart, který se snažil probojovat ze druhé nejvyšší německé soutěže do Bundesligy. To se mužstvu i díky výborným výkonům japonského defenzivního záložníka podařilo. Endo se stal nepostradatelnou součástí týmu a jednou z opor. Je vynikající ve vzdušných soubojích i na balonu, a umí parádně nahrávat do šancí spoluhráčům. Foto: Profimedia.cz

Ritsu Doan (Arminia Bielefeld) Dvaadvacetiletý japonský talent Ritsu Doan se do Evropy vypravil už v 19 letech. Nejdříve sezonu hostoval v nizozemském Groningenu a v klubu byli z jeho výkonů nadšení, načež klub uplatnil opci a Doana koupil. Po dalším povedeném ročníku podepsal pětiletý kontrakt s Eindhovenem, který ho letos v létě poslal na hostování do německého Bielefeldu. V Arminii si šikovný záložník a reprezentant země vycházejícího slunce rychle vybojoval místo v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz

Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) Ofenzivní záložník Daichi Kamada se vypravil do Evropy v létě roku 2017, když ho za dva a půl milionu eur koupil z klubu Sagan Tosu německý Eintracht Frankfurt, s nímž podepsal smlouvu do roku 2021. Během první sezony v Bundeslize odehrál jen tři zápasy a v dalším ročníku ho klub poslal na hostování do belgického St. Truidenu, kde se mu nesmírně dařilo a ve 34 ligových zápasech nasázel 15 branek. Minulou sezonu už strávil ve Frankfurtu, kde si vybojoval místo v základní sestavě, které má jisté i v aktuálním ročníku, v němž ve třech úvodních zápasech zaznamenal gól a dvě nahrávky. Je to technicky skvěle disponovaný fotbalista, který umí podržet balon i dobře rozehrát. Slušnou práci odvádí také v defenzívě. Foto: Profimedia.cz

Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt) Makoto Hasebe nejčastěji nastupuje na postu stopera. V šestatřiceti letech má dost zkušeností, v Německu odehrál už skoro tři stovky ligových zápasů a nastřílel sedm branek. V roce 2008 přišel do Wolfsburgu a v následující sezoně se stal druhým japonským fotbalistou, který vyhrál Bundesligu. Na začátku sezony 2013/14 se však stěhoval do nového působiště. V Norimberku zvládl odehrát 14 utkání a létě roku 2014 zamířil do Frankfurtu, kde má stálé místo v základní sestavě a patří k pilířům týmu. Foto: Profimedia.cz