Samurajové v Německu. 10 Japonců, kteří budou „válčit“ v nadcházející sezoně v Bundeslize

Nejvíc Japonců asi běhá po trávnících v Německu. V aktuálním žebříčku FIFA je reprezentace ze země vycházejícího slunce na 24. příčce, což je o osm míst nad Českou republikou, z čehož je jasně viditelné, že japonský fotbal jde výkonnostně stále nahoru. Dokazuje to i zájem německých klubů o hráče z této země. Mezi stovkami fotbalistů, kteří v soutěži budou bojovat v nadcházející sezoně, jež odstartuje první srpnový víkend, budou i borci se „samurajskou krví“. Deset Japonců, kteří jsou momentálně na soupiskách klubů z německé nejvyšší soutěže, najdete v následujících kapitolách.

Maya Yoshida (Schalke 04) S velkými nadějemi přivítali fanoušci Schalke 04 novou posilu v podobě japonského stopera Maya Yoshidy. Zkušený třiatřicetiletý borec přišel do Gelsenkirchenu jako volný hráč po dvouapůlletém angažmá v italské Fiorentině. Bohaté zkušenosti má také z anglické Premier League, kde hrál téměř osm let za Southampton. V Evropě už je ale od roku 2009, kdy odešel z mateřského klubu Nagoya Grampus do Holandského Venla. V Schalke má podepsanou smlouvu do konce nadcházející sezony s opcí na prodloužení o další rok. Foto: Profimedia.cz

Genki Haraguči (Union Berlín) Jednatřicetiletý japonský útočník Genki Haraguči patří už od roku 2014 k inventáři německého fotbalu. Začínal v dresu Herthy Berlín, kde strávil tři povedené sezony, načež odešel pomoci Düsseldorfu do druhé ligy z návratem mezi elitu. Od roku 2018 hájil tři sezony barvy Hannoveru, se kterým zažil pád z Bundesligy a dva ročníky odehrál ve druhé nejvyšší soutěži. Loni v létě zamířil se jako volný hráč vrátil do Berlína, ale smlouvu podepsal s konkurenčním Unionem, kde bude působit i v nadcházející sezoně. Foto: Profimedia.cz

Takuma Asano (VfL Bochum) Po dvou letech v Partizanu Bělehrad se v roce 2021 vrátil útočník Takuma Asano do německé Bundesligy a byl návrat podařený. Upsal se do roku 2024 Bochumi a hned v premiérové sezoně v dresu tohoto klubu se blýskl v 27 ligových zápasech třemi góly a čtyřmi nahrávkami. Velkou část utkání odehrál v základní sestavě. V Německu působil před odchodem do Srbska. V letech 2016 až 2018 byl na hostování z Arsenalu, jemuž tehdy patřil, ve Stuttgartu a v další sezoně ho Gunners zapůjčili do Hannoveru. Na kontě má 36 startů a sedm branek v japonské reprezentaci. Jeho aktuální tržní cenu odhaduje portál TransferMarkt na tři miliony eur. Foto: Profimedia.cz

Hiroki Ito (VfB Stuttgart) Obránce Hiroki Ito byl v minulém ročníku na hostování ve Stuttgartu, kam ho pustil jeho japonský zaměstnavatel - klub Júbilo Iwata. Třiadvacetiletý mladík si vedl natolik dobře, že německý klub neváhal a na začátku července šikovného zadáka koupil za 600 tisíc eur. Pro klubu to byl zcela jistě výborný obchod, protože podle portálu TransferMarkt je současná hodnota urostlého borce asi čtyři a půl milionu eur. V klubu podepsal kontrakt do roku 2025 a měl by - stejně jako v minulé sezoně - patřit k oporám mužstva. Foto: Profimedia.cz

Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) Aktuálně pětadvacetiletý stoper či defenzivní záložník Ko Itakura se stal v roce 2019 hráčem Manchesteru City, za Citizens však neodehrál jediné utkání. Klub ho nejprve poslal na hostování do holandského Groningenu a minulou sezonu strávil v německém Schalke 04. Na obou adresách si vedl nadmíru dobře a týmu z Gelserkichenu pomohl k návratu do Bundesligy. V jeho dresu v ní však v nadcházejícím ročníku působit nebude, protože přestoupil za pět milionů eur z Emirates Stadium do Mönchengladbachu, kde si od dvanáctinásobného japonského reprezentanta hodně slibují. Foto: Profimedia.cz

Keita Endo (1. FC Union Berlín) Keita Endo má dosud na kontě v německé Bundeslize dvě sezony. V létě roku 2020 zamířil z Yokohamy, kde fotbalově vyrůstal, na hostování s opcí do Unionu Berlín, jež se loni změnilo v přestup. Čtyřiadvacetiletý útočník, který prošel všemi japonskými mládežnickými reprezentačnímu výběry, má na kontě také dva starty v seniorském národním týmu. V německé nejvyšší soutěži toho ale zatím moc neodehrál. Z minulé sezony má ve statistikách jen 53 odehraných minut. Foto: Profimedia.cz

Wataru Endo (VfB Stuttgart) Devětadvacetiletý záložník Wataru Endo odstartoval evropskou část kariéry v Belgii, kde působil od sezony 2018/19 v St. Truidenu. Vedl si báječně a hned na začátku dalšího ročníku si ho půjčil do kádru Stuttgart, který se snažil probojovat ze druhé nejvyšší německé soutěže do Bundesligy. To se mužstvu i díky výborným výkonům japonského defenzivního záložníka podařilo. Endo se stal nepostradatelnou součástí týmu a jednou z opor. Je vynikající ve vzdušných soubojích i na balonu, a umí parádně nahrávat do šancí spoluhráčům. Foto: Profimedia.cz

Ritsu Doan (SC Freiburg) Čtyřiadvacetiletý japonský talent Ritsu Doan se do Evropy vypravil už v 19 letech. Nejdříve sezonu hostoval v nizozemském Groningenu, kde byli z jeho výkonů nadšení, načež klub uplatnil opci a Doana koupil. Po dalším povedeném ročníku podepsal pětiletý kontrakt s Eindhovenem, který ho v létě roku 2020 poslal na hostování do německého Bielefeldu. V Arminii si šikovný záložník a reprezentant země vycházejícího slunce rychle vybojoval místo v základní sestavě a po skončení hostování se vrátil do Holandska, kde prožil další povedenou sezonu. Na začátku července však přestoupil do Freiburgu a po roční pauze ho opět uvidí fanoušci v německé Bundeslize. Eindhoven za něho vyinkasoval osm a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) Ofenzivní záložník Daichi Kamada se vypravil do Evropy v létě roku 2017, když ho za dva a půl milionu eur koupil z klubu Sagan Tosu německý Eintracht Frankfurt, s nímž podepsal smlouvu do roku 2021. Během první sezony v Bundeslize odehrál jen tři zápasy a v dalším ročníku ho klub poslal na hostování do belgického St. Truidenu, kde se mu nesmírně dařilo a ve 34 ligových zápasech nasázel 15 branek. Další sezonu už strávil ve Frankfurtu, kde si vybojoval místo v základní sestavě, které by měl mít jisté i v nadcházejícím ročníku. V tom minulém ve 32 zápasech zaznamenal čtyři góly a tři nahrávky, dalších pět branek vstřelil v Evropské lize. Je to technicky skvěle disponovaný fotbalista, který umí podržet balon i dobře rozehrát. Slušnou práci odvádí také v defenzívě. Předloni s ním prodloužil klub kontrakt do roku 2023. Jeho tržní cenu odhaduje portál TransferMarkt na 22 milionů eur. Foto: Profimedia.cz