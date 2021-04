Šampioni ze srdce Evropy. 21 českých hokejistů, kteří v tomto tisíciletí získali Stanley Cup

Ten příběh před osmi lety hltala celá republika. Jaromír Jágr přestoupil z Dallasu do Bostonu, se kterým došel až do finále NHL. V něm ale bylo nad síly Medvědů Chicago a hvězdná osmašedesátka třetí Stanley Cup do sbírky nepřidala. Radovali se však jiní čeští hokejisté. V TOMTO TISÍCILETÍ už jich Stanley Cup vyhrálo sedmnáct a dvěma z nich se to podařilo dokonce dvakrát. Jejich jména najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Michal Rozsíval (2013 a 2015) - Chicago Blackhawks V roce 2013 získal Michal Rozsíval svůj první Stanley Cup s Chicagem, které se rozhodlo, že si českého beka ponechá v týmu i pro další sezony. Rok po triumfu se ale celek do finále nedostal. V roce 2015 se však mohl podruhé radovat z nejcennější hokejové trofeje. Naneštěstí si kvůli zranění ve finále nezahrál, jeho jméno však na podstavci poháru nechybí. Foto: Profimedia.cz

Dominik Hašek (2002 a 2008) - Detroit Red Wings Legendární Dominator získal Stanley Cup dvakrát. S Buffalem o něj několik let bojoval marně, po odchodu do Detroitu si ale tento sen splnil a následně se rozhodl ukončit kariéru. Do NHL se však Dominik Hašek ještě vrátil a po anabázi v Ottawě opět zamířil do Detroitu. I když už nebyl jedničkou, soutěž dokázal vyhrát i podruhé. Foto: Profimedia.cz

Jan Rutta (2020) - Tampa Bay Lightning Podivnou sezonu 2019/20 ovládla Tampa Bay, která ve finálovém boji o Stanley Cup přehrála Dallas. Mezi těmi, kdo zvedli nad hlavu cennou trofej, byl i český zadák Jan Rutta. Na Floridě, kam byl vytrejdován předloni v zimě z Chicaga, sice nehrál klíčovou roli, ale v play-off naskočil do pěti zápasů a poté, co jich v základní části zvládl třiatřicet, bylo po právu i jeho jméno zvěčněno na podstavci poháru. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Palát (2020) - Tampa Bay Lightning V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Jdou vlastní cestou. 5 českých hokejistů z NHL, kteří nikdy nehráli v extralize Šikovný útočník, který debutoval v soutěži už v sezoně 2012/13, posbíral v následujícím ročníku, který byl pro něho oficiálně premiérovým, v 81 duelech 59 (23+36) bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu však prestižním oceněním nezavršil. Od té doby už ale ušel pořádný kus hokejové cesty a loni výraznou měrou přispěl Tampě Bay k zisku Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Michal Kempný (2018) - Washington Capitals Příběh obránce Michala Kempného ukazuje, že i hokejista, který nikdy neprošel draftem NHL, může vybojovat nejcennější hokejový pohár světa. Hodonínský rodák, který hokejově vyzrával ve slovenské Skalici, se přes brněnskou Kometu a jednoroční vydařenou štaci v ruském Omsku, dostal k podpisu smlouvy s Chicagem. Během druhé sezony ho však Blackhawks vytrejdovali do Washingtonu, kde se stal důležitou součástí týmu, který pod vedením ruského snajpra Alexandra Ovečkina vybojoval pro Capitals historicky první Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Jakub Vrána (2018) - Washington Capitals Už v patnácti letech se Jakub Vrána rozžehnal s českými kluzišti a vypravil se na skandinávskou misi. Od sezony 2011/12 hrál čtyři roky v mládežnických týmech a posléze i v seniorské nejvyšší švédské soutěži. A protože ho bylo hodně vidět, byl v draftu roku 2014 hodně vysoko - jako 13. hráče v celkovém pořadí si ho vybral Washington. Důvěru klubu z hlavního města Spojených států splatil už o čtyři roky později, když se zasloužil o zisk Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Michael Frolík (2013) - Chicago Blackhawks Útočník Michael Frolík v současné době patří Montrealu, v NHL hrál ale taky za Calgary, Floridu, Winnipeg a Chicago. Tam působil i ve výlukou zkrácené sezoně 2012/13, na jejímž konci zvedl nad hlavu Stanley Cup. V play-off dal tři branky a přidal sedm nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Kaberle (2011) - Boston Bruins Obránce Tomáš Kaberle oblékal dlouhé roky dres Toronta, s nímž se mu ale nevedlo prorazit v play-off. Během sezony 2010/11 odešel do Bostonu, se kterým ihned dosáhl na vrchol. Po tomto úspěchu zamířil do Caroliny, další Stanley Cup už ale do sbírky nepřidal. Foto: Profimedia.cz

David Krejčí (2011) - Boston Bruins David Krejčí patří v posledních letech mezi nejlepší české hokejisty v zámoří. V NHL nehrál jinde než v Bostonu, který v roce 2011 skvělými výkony dovedl ke Stanley Cupu. K tomu měl držitel Zlaté hokejky velmi blízko ještě dvakrát, ale pokaždé skončil jako poražený finalista. Foto: Profimedia.cz

Petr Sýkora (2009) - Pittsburgh Penguins Útočník Petr Sýkora by se dal považovat za smutného hrdinu finálových bojů o Stanley Cup. O slavnou trofej bojoval šestkrát, vyhrál ale „jen“ dvakrát. Poprvé to bylo v roce 2000 v dresu New Jersey (což je rok, který stále spadá do minulého tisíciletí), podruhé o devět let později s Pittsburghem. V obou týmech byl i na straně poražených, stejně jako když v sezoně 2002/03 oblékal dres Anaheimu. Foto: Profimedia.cz

Jiří Hudler (2008) - Detroit Red Wings Šikovný útočník Jiří Hudler patřil ještě před pár lety mezi nejlepší hráče Calgary Flames, pak ale jeho kariéra začala uvadat a on odešel do hokejového důchodu. V NHL si poprvé zahrál v sezoně 2003/04 v Detroitu, se kterým o čtyři roky později získal Stanley Cup. V následujícím ročníku prohrála Rudá křídla až ve finále. Foto: Profimedia.cz

Josef Vašíček (2006) - Carolina Hurricanes Střelec posledního gólu ze zlatého šampionátu ve Vídni seděl na palubě letadla Jaroslavle, které v roce 2012 tragicky havarovalo. Josef Vašíček, stejně jako Karel Rachůnek a Jan Marek, nehodu nepřežil. VIDEO: Nejslavnější góly hokejových hrdinů - Marka, Vašíčka a Rachůnka Na bývalého útočníka se však vzpomíná jen v tom nejlepším. Mimo jiné i díky roku 2006, kdy získal s Carolinou Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

František Kaberle (2006) - Carolina Hurricanes Někdejší český reprezentant František Kaberle dlouho patřil mezi respektované hráče. Začínal v Tampě Bay, dlouho byl oporou Atlanty a od sezony 2005/06 hrál v Carolině, která i díky jeho trefě ze sedmého finálového utkání vyhrála Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Pavel Kubina (2004) - Tampa Bay Lightning Pavel Kubina platil v NHL za velmi uznávaného beka. V sezoně 2003/04, která byla hráčovou sedmou v dresu Tampy Bay, získal i Stanley Cup. V dalších letech už si pak o něj v dresu Toronta, Atlanty, Philadelphie nikdy nezahrál. Foto: Profimedia.cz

Stanislav Neckář (2004) - Tampa Bay Lightning Obránce Stanislav Neckář debutoval v NHL v sezoně 1994/95, kdy nastoupil za Ottawu. Hrál také za New York Rangers nebo Phoenix, největší úspěch ale zažil až v dresu Tampy Bay. Na Floridě získal v roce 2004 Stanley Cup. Poté se vrátil do Českých Budějovic a následně ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Patrik Eliáš (2003) - New Jersey Devils Patrik Eliáš nehrál v NHL za jiný tým než New Jersey Devils. Odehrál několik skvělých sezon a ve sbírce má i dva slavné triumfy. Poprvé získal Stanley Cup v posledním roce minulého tisíciletí, o rok později skončilo New Jersey těsně pod vrcholem, ale za další dva roky opět vyhrálo. Foto: Profimedia.cz

Richard Šmehlík (2003) - Richard Šmehlík Je to už 18 let, co New Jersey naposled vyhrálo Stanley Cup. Kromě Patrika Eliáše u toho byl i Richard Šmehlík, který má doma mimo jiné i olympijské zlato z Nagana. Ziskem Stanley Cupu bývalý obránce ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Jiří Fischer (2002) - Detroit Red Wings Dominik Hašek čekal na první Stanley Cup dlouho. Dočkal se v roce 2002 v dresu Detroitu. Stejně jako on se radoval i Jiří Fischer, který v té době patřil mezi nejlepší české beky v soutěži. Bohužel musel později ukončit kariéru kvůli zdravotním problémům. Foto: Profimedia.cz

Jiří Šlégr (2002) - Detroit Red Wings Olympijský šampion z Nagana Jiří Šlégr vystřídal v zámoří několik týmů, nejraději ale asi vzpomíná na sezonu 2001/02. Začal ji v Atlantě, odešel ale do Detroitu a společně s Haškem a Fischerem tam získal Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Milan Hejduk (2001) - Colorado Avalanche Bývalý elitní kanonýr Milan Hejduk strávil celou zámořskou kariéru v dresu Colorada Avalanche. V sezoně 2000/01 proměnil první finálovou účast v zisk Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz