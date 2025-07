Šampioni z mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě. 21 zlatých Kanaďanů, kteří pronikli do NHL

Před necelými šesti lety hostilo Slezsko hokejové mistrovské světa juniorů. V Ostravě a Třinci na přelomu let 2019 a 2020 kralovali hokejisté Kanady, kteří ve finále přehráli Rusko a pověsili si na krk zlaté medaile. Z tehdejšího vítězného celku už drtivá většina hráčů okusila, jaké to je zahrát si v NHL.



Mančaft plný budoucích hvězd. Tak se mluvilo na mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci před necelými šesti roky o týmu Kanady. Vypadá to, že prognózy expertů se naplňují. Tehdejší světoví šampioni mají dnes 23 až 25 let a velká část z nich (kromě dvou hráčů) už má zkušenosti z NHL. A někteří borci hrají ve svých týmech důležité role. Jak se po šampionátu vyvíjela jejich kariéra, zjistíte v následujících kapitolách.

Olivier Rodrigue (brankář) Dosavadní bilance v NHL: 2 zápasy - 86,2 % úspěšných zákroků, průměr 3,1 inkasovaných branek na utkání Gólman Olivier Rodrigue si sice v roce 2020 pověsil na krk zlatou medaili na mistrovství světa juniorů v České republice, ale nijak se na jejím zisku nepodílel. Plnil totiž roli třetího brankáře a do hry se vůbec nedostal. To už byl draftován Edmontonem, který po něm sáhl v roce 2018 ve druhém kole. Po šampionátu dvacítek strávil rok v Evropě a chytal v rakouském Grazu, po návratu do zámoří bojoval o šanci ve farmářském celku Bakersfield Condors v AHL. V minulém ročníku dostal první příležitost naskočit do NHL, objevil se však pouze ve dvou zápasech. Nyní je bez smlouvy a s jeho budoucností v elitní lize to nevypadá nijak růžově. Foto: Profimedia.cz

Nico Daws (brankář) Dosavadní bilance v NHL: 52 zápasů - 89,8 % úspěšných zákroků, průměr 2,98 inkasovaných branek na utkání New Jersey už několik let buduje mladý tým, který by v blízké budoucnosti mohl patřit k nejlepším v NHL. Mladá krev se hrne také do branky. V ročníku 2021/22 debutoval mezi tyčemi Nico Daws, který překvapivě zaujal po zranění Jonathana Berniera roli nejvytíženějšího gólmana Devils, když odchytal 25 utkání. Urostlý borec se sice v dalším ročníku do klece nedostal a působil pouze ve farmářském celku Utica Comets v AHL, v sezoně 2023/24 však zase odchytal přes dvě desítky střetnutí. Minulý ročník strávil ale zase téměř celý v rezervním týmu. V klubu má však podepsanou smlouvu ještě na jednu sezonu a jistě bude chtít ukázat, že by mohl být tou pravou volbou do dalších let. Foto: Profimedia.cz

Joel Hofer (brankář) Dosavadní bilance v NHL: 69 zápasů - 90,7 % úspěšných zákroků, průměr 2,71 inkasovaných branek na utkání Brankář Joel Hofer na přelomu let 2019 a 2020 výrazně přispěl Kanadě k zisku titulu na mistrovství světa juniorů v České republice. Odchytal šest z osmi utkání, úspěšnost zákroků vytáhl téměř na 95 % po právu získal ocenění pro nejlepšího gólmana turnaje. Do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2021/22, kdy naskočil do dvou střetnutí v barvách St. Louis, tedy klubu, který ho v roce 2018 draftoval ve čtvrtém kole. Od té doby se stal spolehlivou brankářskou dvojkou a kryje záda Jordanu Binningtonovi. Smlouvu s Bluesmany má podepsanou do roku 2027. Na mistrovství světa v Lotyšsku a Finsku v roce 2023 byl členem vítězného kanadského výběru a ke zlatu přispěl povedenými výkony ve dvou zápasech. Foto: Profimedia.cz

Calen Addison (obránce) Dosavadní bilance v NHL: 152 zápasů – 50 bodů (6+44) Obránce Calena Addisona draftoval Pittsburgh v roce 2018 ve druhém kole, ale v dresu Penguins mu nebylo dopřáno naskočit na led v NHL. V roce 2020 byl vytrejdován do Minnesoty a tam poprvé okusil pocity z působení v elitní soutěži. Debutoval v ní v sezoně 2020/21, a to naskočil také do tří utkání v play-off, v dalším ročníku hrál ještě převážně ve farmářském celku, ale pak už byl platným členem týmu Wild. V sezoně 2023/24 byl vyměněn do San Jose, ale v té minulé působil pouze v soutěži AHL. Před pár dny podepsal roční smlouvu s New Jersey Devils, ale příští ročník téměř jistě odstartuje opět jen ve farmářském celku. Juniorský šampionát v České republice se mu na přelomu let 2019 a 2020 nesmírně povedl. V sedmi zápasech posbíral devět bodů a s osmi asistencemi se stal nejlepším nahrávačem mezi obránci. Foto: Profimedia.cz

Kevin Bahl (obránce) Dosavadní bilance v NHL: 221 zápasů – 45 bodů (7+38) Na mistrovství světa juniorů v České republice obránce Kevin Bahl odehrál sedm zápasů a do statistik si zapsal bod za asistenci. Rodák z Britské Kolumbie se stal v draftu NHL v roce 2018 úlovkem Arizony (55. v celkovém pořadí), která však talentovaného mladíka vytrejdovala do New Jersey v rámci obchodu s Taylorem Hallem. Na Bahla to nemělo žádný vliv, protože celou sezonu odehrál v juniorské soutěži OHL a v dresu Ottawy 67's si vedl nadmíru dobře. Téměř dvoumetrový obr během pěti minulých sezon naskočil do více než dvou stovek utkání. Od minulého ročníku tak činí v dresu Calgary, kde před pár dny prodloužil kontrakt až do roku 2031. Foto: Profimedia.cz

Jacob Bernard-Docker (obránce) Dosavadní bilance v NHL: 144 zápasů – 24 bodů (6+18) Obránce Jacob Bernard-Docker byl draftován v roce 2018 už v prvním kole Ottawou. Na juniorském šampionátu v České republice před necelými šesti lety odehrál sedm utkání a zaznamenal jednu asistenci, kterou se podílel na titulu mistrů světa. Vidět jsme ho mohli i na seniorském šampionátu v Lotyšsku v roce 2021, kde s reprezentací javorového listu opět vybojoval zlato. Do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2020/21. Senátoři ho povolali z univerzitní soutěže NCAA a v jejich dresu naskočil do prvních pěti utkání. Od té doby si zapsal do statistik 144 střetnutí. Na začátku prázdnin podepsal roční kontrakt s Detroitem. Foto: Profimedia.cz

Bowen Byram (obránce) Dosavadní bilance v NHL: 246 zápasů – 110 bodů (33+77) Už jako čtvrtý šel na řadu v draftu roku 2019 Kanaďan Bowen Byram a byl jedničkou mezi obránci. V následujícím ročníku ho nechalo Colorado ještě vyzrávat v juniorské soutěži WHL, kde zářil a zaznamenal v průměru více než bod na utkání. Mistr světa ze šampionátu juniorů v České republice je excelentním bruslařem, který umí perfektně a rychle reagovat na aktuální situaci na ledě, a je jedno, jestli se právě nachází ve vlastní třetině, nebo před brankou soupeře. Je nesmírně kreativní, umí podržet puk, dokonale přihrát a vytvářet šance pro spoluhráče. Na turnaji v Ostravě a Třinci před šesti lety přispěl ke zlatu dvěma asistencemi v sedmi zápasech a o rok později pomohl Kanadě ke stříbru na mistrovství světa dvacítek pěti body v sedmi utkáních. V roce 2022 se v Coloradu podílel na zisku Stanley Cupu, ale v průběhu minulé sezony byl vyměněn do Buffala. Po vypršení smlouvy je volným hráčem a hledá nového zaměstnavatele. Foto: Profimedia.cz

Jamie Drysdale (obránce) Dosavadní bilance v NHL: 217 zápasů – 70 bodů (17+53) Dvojka draftu roku 2020 mezi obránci a šestka celkově, to je Jamie Drysdale – excelentní ofenzivní bek s výborným bruslením a citem pro hru. V ročníku 2020/21 se objevil v NHL ve 24 zápasech a posbíral v nich solidních osm bodů za tři góly a pět nahrávek. Nyní už má na kontě přes dvě stovky utkání a 70 bodů. Drysdale je elegantní bruslař s čichem na góly. Má nebezpečně šikovné ruce a perfektní periferní vidění. Je to rychlý a neúnavný pravoruký zadák, který může vyrůst ve hvězdu ligy. Na mistrovství světa juniorů v České republice pomohl Kanadě ke zlatu třemi body (1+2) v sedmi zápasech. O rok později se podílel na zisku stříbrných medailí. V průběhu ročníku 2023/24 byl vyměněn z Anaheimu do Philadelphie, kde má podepsanou smlouvu ještě na příští sezonu. Foto: Profimedia.cz

Ty Smith (obránce) Dosavadní bilance v NHL: 131 zápasů – 49 bodů (9+40) Čtyři povedené sezony odehrál obránce Ty Smith v juniorské soutěži WHL, než dostal v ročníku 2020/21 první příležitost zahrát si v dresu New Jersey Devils v NHL. Draftován byl v roce 2018 jako 17. hráč v celkovém pořadí. Na konci sezony 2018/19 převzal ocenění Bill Hunter Trophy pro nejlepšího zadáka soutěže WHL. Na obránce býval nesmírně produktivní – v posledních třech sezonách v juniorské soutěži pokaždé zaznamenal průměr více než jednoho kanadského bodu na utkání. Je vynikajícím bruslařem s chytrou hlavou a šikovnýma rukama, takže nepřekvapí, že patřil k excelentním nahrávačům. V premiérovém ročníku v NHL posbíral v 48 zápasech 23 bodů (2+21) a byl vybrán do All-Star týmu nováčků roku. Před sezonou 2022/23 byl překvapivě vytrejdován do Pittsburghu a jeho kariéra se zadrhla, protože většinu ročníku strávil ve farmářském celku. To samé musel zažívat i v minulé sezoně, kdy byl hráčem Caroliny. Momentálně je volným hráčem bez smlouvy. Na mistrovství světa juniorů před šesti lety odehrál sedm utkání a připsal si na konto tři asistence. Foto: Profimedia.cz

Quinton Byfield (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 260 zápasů – 142 bodů (51+91) Kanaďan Quinton Byfield se stal dvojkou draftu v roce 2020 poté, co se mu nesmírně povedla sezona v juniorské lize OHL, v níž v dresu celku Sudbury Wolves zaznamenal v 52 zápasech průměr téměř dvou bodů na utkání. Na přelomu let 2019 a 2020 se podílel na zisku zlatých medailí na mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě a o rok později výrazně přispěl k zisku stříbra. V prestižní zámořské lize naskočil během pěti minulých sezon do 260 střetnutí a zaznamenal 142 bodů. Téměř dvoumetrový, ale překvapivě velmi obratný a rychlý hromotluk, má nesmírně šikovné ruce a chytrou hlavu. V předchozích dvou ročnících se v základní části soutěže pokaždé dostal přes 50 bodů a nastřílel aspoň 20 branek. Foto: Profimedia.cz

Dylan Cozens (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 362 zápasů – 213 bodů (82+131) Útočník Dylan Cozens se stal sedmičkou draftu v roce 2019, když po něm sáhlo Buffalo. V dresu Sabres se dočkal v ročníku 2020/21 premiéry v NHL. Odehrál 41 utkání a zaznamenal slušných 13 bodů za čtyři góly a devět nahrávek. Během sezony stihl také druhou účast na mistrovství světa juniorů, kde v sedmi zápasech posbíral 16 bodů (8+8) a stal se nejlepším kanonýrem turnaje. Na zlato pro Kanadu to ale nestačilo. O rok dříve v České republice však titul slavil

Pokračování 13 / 22 Ty Dellandrea (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 219 zápasů – 50 bodů (15+35) Třináctý výběr draftu z roku 2018 se v NHL poprvé objevil v sezoně 2020/21. Ty Dellandrea nastřádal do statistik 26 startů a pět bodů za tři góly a dvě nahrávky. K oporám mužstva sice nepatřil, ale jasně naznačil, že v něm vězí slušný hokejový potenciál. V dalších lezech už patřil mezi neopominutelné stavební kameny týmu. Loni získali jeho hráčská práva Žraloci ze San Jose, kterým se upsal na dvě sezony. V jednom z nejhorších týmů v lize se však trápí. Na mistrovství světa juniorů na přelomu let 2019 a 2020 patřil k tahounům kanadského výběru. Na cestě za zlatem posbíral pět bodů za tři góly a dvě nahrávky. Sezonu si ještě vyšperkoval oceněním Mickey Renaud Captain's Trophy, kterou získává každoročně v juniorské lize OHL kapitán, který ztělesňuje charakter a obětavost pro tým. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 22 Nolan Foote (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 30 zápasů – 9 bodů (6+3) Útočník Nolan Foote nosí slavné hokejové příjmení. Jeho otec Adam je dvojnásobným vítězem Stanley Cupu s Coloradem, držitelem olympijského zlata a šampionem ze Světového poháru. Tvrdý zadák, který v NHL odehrál během 19 sezon 1154 zápasů, nyní může hledět na hokejovou cestu svého potomka. Jeho syn Nolan se stal v draftu před šesti lety kořistí Tampy Bay. Stejný tým draftoval v roce 2017 jeho bratra Cala. Nolan byl před uzávěrkou přestupů v roce 2020 vyměněn spolu s první volbou volbou draftu do New Jersey Devils. Skoro dva metry vysoký hromotluk je silný na puku a když se vydá k brance soupeře, je jen těžko zastavitelný. Je znát, že má v genech hokejovou inteligenci. Dosud odehrál v NHL 30 utkání a zaznamenal devět bodů, více času než v elitní lize ale tráví ve farmářském týmu v soutěži AHL. Před pár dny změnil dres a na rok se upsal Floridě. Na juniorském šampionátu v České republice se blýskl třemi góly a dvěma asistencemi, jimiž přispěl ke zlatým medailím, což je dosud největší úspěch v jeho kariéře. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 22 Liam Foudy (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 104 zápasů – 22 bodů (7+15) Liama Foudyho jsme mohli vidět před čtyřmi lety na mistrovství světa v Lotyšsku, kde byl členem kanadského výběru, který vybojoval zlaté medaile. Foudy odehrál na turnaji deset utkání, ale ani jednou se nezapsal mezi střelce. Osmnáctka draftu z roku 2018 má také zlato ze světového šampionátu juniorů v České republice a v zámořských soutěžích této věkové kategorie býval špičkovým kanonýrem. Během čtyř sezon v dresu celku London Knights v lize OHL nasázel ve 240 utkáních 97 branek. V Columbusu, který jej získal v draftu, věřili, že syn stříbrné olympijské sprinterky ze štafety z her v Los Angeles v roce 1984 France Gareauové, se rozstřílí a předvede svůj potenciál i v NHL, to se ale nestalo. Foudy zapadl do průměru a stále víc času trávil ve farmářském celku v AHL. Přes Nashville se dostal loni v létě do New Yorku Islanders, kde po vypršení ročního kontraktu podepsal před pár dny novou smlouvu na další sezonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 22 Barrett Hayton (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 291 zápasů – 130 bodů (55+75) Kapitánem a tahounem kanadského výběru za zlatem na mistrovství světa juniorů v České republice byl útočník Barrett Hayton. Pětka draftu z roku 2018 odjížděla na šampionát do Ostravy a Třince už jako hráč, který má zkušenosti z NHL. Na turnaji odehrál všech sedm zápasů, do statistik si připsal 12 bodů (6+6) a byl zařazen do All-Star týmu. V ročníku 2022/23odehrál všech 82 utkání v základní části a posbíral v nich 43 bodů. Celkem dosud v prestižní zámořské lize zvládl 291 střetnutí a zaznamenal 130 bodů. V Utahu, kam se s týmem přestěhoval z Arizony, má podepsanou smlouvu do konce příštího ročníku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 22 Alexis Lafreniere (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 380 zápasů – 193 bodů (92+101) O tom, že se jedničkou draftu v roce 2020 stane Kanaďan Alexis Lafreniere, téměř nikdo nepochyboval. Z osudí si ho vytáhli newyorští Jezdci a už v ročníku 2020/ 21 válel v NHL po boku českého centra Filipa Chytila. 22 nejužitečnějších hokejistů z juniorských šampionátů. Víte, jak si dnes vedou? Je to typ chytrého, moderního hokejisty, který nemá slabou stránku. Umí báječně a překvapivě vystřelit i nahrávat, a vytvářet šance pro spoluhráče. Nebojí se jít před branku, kde to bolí, a dovede se tam výborně orientovat a dávat góly z dorážek a skrumáží. Má nesmírně šikovné ruce. Na juniorském šampionátu v České republice odehrál pět zápasů a zaznamenal deset bodů za čtyři góly a šest nahrávek. Byl vyhlášen nejlepším útočníkem a nejužitečnějším hráčem turnaje a zařazen do All-Star týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 22 Raphaël Lavoie (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 16 zápasů – 0 bodů Urostlý, skoro dvoumetrový, útočník Raphaël Lavoie měl všechny předpoklady k tomu, aby se prosadil v NHL, zatím se mu to ale nepovedl. Do nejprestižnější zámořské ligy zatím jenom nakoukl a odehrál v ní 16 zápasů v dresech Edmontonu a Vegas Golden Knights aniž by bodoval. Že nad ním ale nezlomili hůl, dokazuje i čerstvý roční kontrakt, který mu dali ve městě hazardu před několika dny k podpisu. Bude to zřejmě jeho poslední příležitost jak ukázat, že na NHL má schopnosti. Přitom když byl v juniorském věku, věštila se mu světlá budoucnost. Skauti před draftem chválili jeho střelecké schopnosti, dobrou rozehrávku a čtení hry, i výborné pokrytí a držení kotouče. V minulých sezonách všechny tyto přednosti předváděl v soutěži AHL, ale jakmile došlo na pozvánku do NHL, najednou jako by zdřevěněly ruce a ztěžkly nohy. Na zisku zlata z mistrovství světa juniorů v České republice na přelomu let 2019 a 2020 se podílel dvěma asistencemi v sedmi zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 19 / 22 Connor McMichael (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 237 zápasů – 108 bodů (53+55) V roce 2019 si Washington vybral kanadského centra Connora McMichaela v prvním kole draftu a on v následující sezoně v juniorské soutěži OHL v dresu celku London Knights zaznamenal v 52 zápasech neuvěřitelných 102 bodů a jasně ukázal, jak úžasný potenciál v něm vězí. Mistr světa a stříbrný medailista ze světového šampionátu juniorů patří mezi inteligentní hokejisty - velmi dobře umí číst hru, má šikovné ruce a dobrý nos na situace, z nichž to zavání gólem, je rychlý a obratný. Obrovskou porci práce odvádí ve středu hřiště, kde účinně narušuje kombinace soupeře. V uplynulé sezoně odehrál všech 82 zápasů v základní části a deset duelů v play-off a patřil k pilířům týmu. Ve Washingtonu má podepsanou smlouvu do roku 2026 a velmi důrazně si říká o nový a lukrativnější kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 20 / 22 Dawson Mercer (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 328 zápasů – 167 bodů (83+84) V třiadvaceti letech má útočník Dawson Mercer doma ve vitríně už tři cenné kovy z významných akcí. Je zlatým a stříbrným medailistou z mistrovství světa juniorů v letech 2020 a 2021, a v roce 2022 se podílel na druhém místě Kanady na šampionátu dospělých. Mercer je vynikajícím bruslařem a nesmírně kreativním hráčem. New Jersey Devils po něm sáhli v draftu roku 2020 hned v prvním kole jako po 18. v celkovém pořadí a jistě toho v klubu nelitují. V posledních čtyřech sezonách nezmeškal jediné utkání a má pověst železného muže ligy. S Devils má podepsanou smlouvu do konce ročníku 2026/27. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 21 / 22 Akil Thomas (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 32 zápasů – 7 bodů (4+3) Útočník Akil Thomas se stal úlovkem Los Angeles v draftu v roce 2018. Kings si ho vybrali jako 51. hráče v celkovém pořadí. Před startem draftu však odborníci předpokládali, že půjde na řadu už v prvním kole. Na skauty klubu zapůsobily především jeho výkony v ročníku 2017/18, kdy v průměrném juniorském celku Niagara IceDogs v soutěži OHL nastřílel v 68 zápasech 22 gólů, k nimž přidal 59 nahrávek. Dalších 11 bodů (5+6) zaznamenal v deseti duelech v play-off. V roce 2017 se podílel na vítězství Kanady na Memoriálu Ivana Hlinky, dvakrát si zahrál na světových šampionátech hráčů do 18 let a v roce 2020 pomohl reprezentaci javorového listu gólem a asistencí v sedmi zápasech k juniorskému mistrovskému titulu. Thomas je rychlým bruslařem a vynikajícím nahrávačem. Často nesobecky dává přednost asistenci před střelou na branku. V NHL dosud odehrál jen 32 utkání a více času tráví ve farmářském celku v AHL, kde však ukazuje, že potenciál na nejlepší hokejovou ligu světa pořád má. Nyní ho čeká zřejmě nejdůležitější sezona v kariéře - je totiž poslední pod smlouvou v Los Angeles. Během se buď konečně prosadí nastálo do kádru Kings, nebo jeho akcie prudce spadnou dolů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 22 / 22 Joe Veleno (útočník) Dosavadní bilance v NHL: 306 zápasů – 81 bodů (38+43) Jako předposlední hráč v prvním kole draftu roku 2018 šel na řadu útočník Joe Veleno. Sáhl po něm Detroit, v jehož barvách si také odbyl v sezoně 2020/21 debut v NHL. Je to vynikající, chytrý centr, který umí tvořit hru a jeho parádní disciplínou je přesná přihrávka. Nezříká se však ani odpovědnosti za střelu a když pálí, tak je často úspěšný. Veleno je komplexním hokejistou – dobrý dopředu a stejně tak dozadu. Na šampionátu juniorů před necelými šesti lety zaznamenal gól a pět nahrávek v šesti zápasech. V průběhu minulé sezony byl vyměněn do Chicaga, kde mu vypršela smlouva a nyní hledá nové angažmá. Foto: Profimedia.cz