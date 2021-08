Šampioni z mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě. 14 zlatých Kanaďanů, kteří už pronikli do NHL

Mančaft plný budoucích hvězd. Tak se mluvilo na mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci před necelými dvěma roky o týmu Kanady. Vypadá to, že prognózy expertů se naplňují. Tehdejší světoví šampioni mají dnes 19 až 21 let, ale větší část z nich (14) už naskočila na led v NHL. A někteří borci hrají ve svých týmech důležité role. Najdete je v následujících kapitolách.

Kevin Bahl (New Jersey Devils) Dosavadní bilance v NHL: 7 zápasů – 2 body (0+2) Na mistrovství světa juniorů v České republice byl obránce Kevin Bahl součástí zlatého kanadského celku. Odehrál tehdy sedm zápasů a do statistik si zapsal bod za asistenci. Rodák z Britské Kolumbie se stal před třemi lety v draftu NHL úlovkem Arizony (55. v celkovém pořadí), která však talentovaného mladíka vytrejdovala do New Jersey v rámci obchodu s Taylorem Hallem. Na Bahla to nemělo žádný vliv, protože celou sezonu odehrál v juniorské soutěži OHL a v dresu Ottawy si vedl nadmíru dobře. Téměř dvoumetrový obr, který typově připomíná Brandona Carla z Bostonu, bude na sobě muset ještě trochu zapracovat, ale dveře do NHL se mu už otevřely. V minulém ročníku naskočil do sedmi utkání a zaznamenal dvě asistence. Foto: Profimedia.cz

Connor McMichael (Washington Capitals) Dosavadní bilance v NHL: 1 zápas – 1 bod (1+0) V roce 2019 si Washington vybral kanadského centra Connora McMichaela v prvním kole draftu a on v následující sezoně v juniorské soutěži OHL v dresu celku London Knights zaznamenal v 52 zápasech neuvěřitelných 102 bodů a jasně ukázal, jak úžasný potenciál v něm vězí. Následovníci Alexandra Ovečkina? 7 budoucích hvězd Washingtonu Capitals, jimž není víc než 24 let Mistr světa a stříbrný medailista ze světového šampionátu juniorů patří mezi inteligentní hokejisty - velmi dobře umí číst hru, má šikovné ruce a dobrý nos na situace, z nichž to zavání gólem, je rychlý a obratný. Obrovskou porci práce odvádí ve středu hřiště, kde účinně narušuje kombinace soupeře. Do NHL zatím jen nesměle nakoukl, ale už v příštím ročníku by mohl být platným členem celku Capitals. Foto: Profimedia.cz

Joe Veleno (Detroit Red Wings) Dosavadní bilance v NHL: 5 zápasů – 1 bod (1+0) Jako předposlední hráč v prvním kole draftu roku 2018 šel na řadu útočník Joe Veleno. Sáhl po něm Detroit, v jehož barvách si také odbyl v nedávno skončené sezoně debut v NHL. Je to vynikající, chytrý centr, který umí tvořit hru a jeho parádní disciplínou je přesná přihrávka. Nezříká se však ani odpovědnosti za střelu a když pálí, tak je velmi často úspěšný. Veleno je komplexním hokejistou – dobrý dopředu a stejně tak dozadu. Na šampionátu juniorů před necelými dvěma lety zaznamenal gól a pět nahrávek v šesti zápasech. V jednadvaceti letech je velkým příslibem Detroitu do budoucnosti. Foto: Profimedia.cz

Quinton Byfield (Los Angeles Kings) Dosavadní bilance v NHL: 6 zápasů – 1 bod (0+1) Kanaďan Quinton Byfield se stal dvojkou loňského draftu poté, co se mu nesmírně povedla sezona v juniorské lize OHL, v níž v dresu celku Sudbury Wolves zaznamenal průmět téměř dvou bodů na utkání. Loni se podílel na zisku zlatých medailí na mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě a letos výrazně přispěl k zisku stříbra. Mládí vpřed! 4 teenageři, kteří byli loni v létě draftováni a už mají za sebou první sezonu v NHL Převážnou část uplynulého ročníku strávil ve farmářském týmu Ontario Reigh v soutěži AHL a vedl si tam velmi zdatně, což přimělo trenéry Los Angeles k tomu, aby ho povolali do NHL. V prestižní lize naskočil do šesti střetnutí a zaznamenal jednu asistenci. Téměř dvoumetrový, ale překvapivě velmi obratný a rychlý hromotluk, má nesmírně šikovné ruce a chytrou hlavu. Jeho potenciál by se mohl výrazně projevit už v nadcházejícím ročníku. Foto: Profimedia.cz

Jacob Bernard-Docker (Ottawa Senators) Dosavadní bilance v NHL: 5 zápasů – 0 bodů Obránce Jacob Bernard-Docker byl draftován v roce 2018 už v prvním kole Ottawou. Na juniorském šampionátu v České republice před necelými dvěma lety odehrál sedm utkání a zaznamenal jednu asistenci, kterou se podílel na titulu mistrů světa. Vidět jsme ho mohli i na letošním seniorském šampionátu v Lotyšsku, kde s reprezentací javorového listu opět vybojoval zlato. Na jednadvacetiletého mladíka to není špatná bilance. Do NHL poprvé nakoukl v nedávno skončené sezoně. Senátoři ho povolali z univerzitní soutěže NCAA a v jejich dresu naskočil do prvních pěti utkání. Gól ani nahrávku si sice zatím do statistik nezapsal, ale posbíral dva kladné body v +/- bodování a naznačil, že by měl mít místo v kádru v nadcházející sezoně. Foto: Profimedia.cz

Nolan Foote (New Jersey Devils) Dosavadní bilance v NHL: 6 zápasů – 2 body (1+1) Útočník Nolan Foote nosí slavné hokejové příjmení. Jeho otec Adam je dvojnásobným vítězem Stanley Cupu s Coloradem, držitelem olympijského zlata a šampionem ze Světového poháru. Tvrdý zadák, který v NHL odehrál během 19 sezon 1154 zápasů, nyní může s potěšením hledět na svého potomka. Jeho syn Nolan se stal v draftu před dvěma lety kořistí New Jersey a Devils mu v uplynulé sezoně dali první šanci naskočit do elitní zámořské ligy. Skoro dva metry vysoký hromotluk je silný na puku a když se vydá k brance soupeře, je jen těžko zastavitelný. Je znát, že má v genech hokejovou inteligenci. Dosud odehrál v NHL šest utkání a zaznamenal dva body. Na juniorském šampionátu v České republice se blýskl třemi góly a dvěma asistencemi, jimiž přispěl ke zlatým medailím, což je dosud jeho největší úspěch v kariéře. Foto: Profimedia.cz

Liam Foudy (Columbus Blue Jackets) Dosavadní bilance v NHL: 26 zápasů – 5 bodů (0+5) Jednadvacetiletého Liama Foudyho jsme mohli před pár týdny vidět na mistrovství světa v Lotyšsku, kde byl členem kanadského výběru, který vybojoval zlaté medaile. Foudy odehrál na turnaji deset utkání, ale ani jednou se nezapsal mezi střelce. To se mu ostatně nepodařilo ani během uplynulé sezony v NHL, v níž nastoupil do 24 zápasů, ale zaznamenal jen čtyři nahrávky. Střelecká marnost. 5 útočníků, kteří odehráli letos v NHL aspoň 20 utkání a nedali jediný gól Foudyho čas by však měl teprve přijít. Osmnáctka draftu z roku 2018 má zlato ze světového šampionátu juniorů v České republice a v zámořských soutěžích této věkové kategorie býval špičkovým kanonýrem. Během čtyř sezon v dresu celku London Knights v lize OHL nasázel ve 240 utkáních 97 branek. V Columbusu věří, že syn stříbrné olympijské sprinterky ze štafety z her v Los Angeles v roce 1984 France Gareauové, se v NHL rozstřílí a předvede svůj potenciál v příštím ročníku. Foto: Profimedia.cz

Bowen Byram (Colorado Avalanche) Dosavadní bilance v NHL: 19 zápasů – 2 body (0+2) Už jako čtvrtý šel na řadu v draftu roku 2019 Kanaďan Bowen Byram a byl jedničkou mezi obránci. V následujícím ročníku ho nechalo Colorado ještě vyzrávat v juniorské soutěži WHL, kde zářil a zaznamenal v průměru více než bod na utkání. Měli dohromady jen 116 let. Takhle vypadala nejmladší pětka s brankářem v uplynulé sezoně NHL Mistr světa ze šampionátu juniorů v České republice je excelentním bruslařem, který umí perfektně a rychle reagovat na aktuální situaci na ledě, a je jedno, jestli se právě nachází ve vlastní třetině, nebo před brankou soupeře. Je nesmírně kreativní, umí podržet puk, dokonale přihrát a vytvářet šance pro spoluhráče. Na turnaji v Ostravě a Třinci před dvěma lety přispěl ke zlatu dvěma asistencemi v sedmi zápasech, letos pak pomohl Kanadě ke stříbru na mistrovství světa dvacítek pěti body v sedmi utkáních. Foto: Profimedia.cz

Ty Dellandrea (Dallas Stars) Dosavadní bilance v NHL: 26 zápasů – 5 bodů (3+2) Třináctý výběr draftu z roku 2018 se v NHL poprvé objevil v uplynulé sezoně. Nastřádal do statistik 26 startů a pět bodů za tři góly a dvě nahrávky. K oporám mužstva sice nepatřil, ale jasně naznačil, že v něm vězí slušný hokejový potenciál. Čerstvě jednadvacetiletý mladík Ty Dellandrea má v klubu podepsanou smlouvu ještě na dva ročníky. Mladé naděje. 5 talentovaných hokejistů, kteří jednou mohou dovést Dallas Stars ke Stanley Cupu Na mistrovství světa juniorů na přelomu let 2019 a 2020 patřil k tahounům kanadského výběru. Na cestě za zlatem posbíral pět bodů za tři góly a dvě nahrávky. Sezonu si ještě vyšperkoval oceněním Mickey Renaud Captain's Trophy, kterou získává každoročně v juniorské lize OHL kapitán, který ztělesňuje charakter a obětavost pro tým. Foto: Profimedia.cz

Barrett Hayton (Arizona Coyotes) Dosavadní bilance v NHL: 34 zápasů – 7 bodů (3+4) Kapitánem a tahounem kanadského výběru za zlatem na mistrovství světa juniorů v České republice byl útočník Barrett Hayton. Pětka draftu z roku 2018 odjížděla na šampionát do Ostravy a Třince už jako hráč, který má zkušenosti z NHL. Na turnaji odehrál všech sedm zápasů, do statistik si připsal 12 bodů (6+6) a byl zařazen do All-Star týmu. V uplynulém ročníku pendloval mezi farmářským celkem a Arizonou. Celkem dosud v prestižní zámořské lize zvládl 34 utkání a zaznamenal sedm bodů. Foto: Profimedia.cz

Dylan Cozens (Buffalo Sabres) Dosavadní bilance v NHL: 41 zápasů – 13 bodů (4+9) Útočník Dylan Cozens se stal sedmičkou draftu v roce 2019, když po něm sáhlo Buffalo. V dresu Sabres se dočkal v minulém ročníku premiéry v NHL. Odehrál 41 utkání a zaznamenal slušných 13 bodů za čtyři góly a devět nahrávek. Během sezony stihl také druhou účast na mistrovství světa juniorů, kde v sedmi zápasech posbíral 16 bodů (8+8) a stal se nejlepším kanonýrem turnaje. Na zlato pro Kanadu to ale nestačilo. O rok dříve v České republice však titul slavil a pomohl k němu devíti body (2+7) v sedmi utkáních. Cozens je skvělým bruslařem, který je aktivní na celé ploše kluziště. Je individuálně a technicky velmi vyspělý, takže výborně zvládá souboje jeden na jednoho. Tvoří hru, dokáže přesně zakončit i přihrát spoluhráči. Je to velký příslib kanadského hokeje do budoucnosti. Foto: Profimedia.cz

Jamie Drysdale (Anaheim Ducks) Dosavadní bilance v NHL: 24 zápasů – 8 bodů (3+5) Dvojka draftu roku 2020 mezi obránci a šestka celkově, to je Jamie Drysdale – excelentní ofenzivní bek s výborným bruslením a citem pro hru. V ročníku 2020/21 se objevil v NHL ve 24 zápasech a posbíral v nich solidních osm bodů za tři góly a pět nahrávek. Drysdale je elegantní bruslař s čichem na góly. Má nebezpečně šikovné ruce a perfektní periferní vidění. Je to rychlý a neúnavný pravoruký zadák, který může vyrůst ve hvězdu ligy. Na mistrovství světa juniorů v České republice pomohl Kanadě ke zlatu třemi body (1+2) v sedmi zápasech. Letos se podílel na zisku stříbrných medailí. Foto: Profimedia.cz

Alexis Lafreniere (New York Rangers) Dosavadní bilance v NHL: 56 zápasů – 21 bodů (12+9) O tom, že se jedničkou draftu v roce 2020 stane Kanaďan Alexis Lafreniere, téměř nikdo nepochyboval. Z osudí si ho vytáhli newyorští Jezdci a devatenáctiletý talent už v uplynulém ročníku válel v NHL po boku českého centra Filipa Chytila. Dva Češi a 12 dalších posledních nekanadských jedniček draftů NHL Je to typ chytrého, moderního hokejisty, který nemá slabou stránku. Umí báječně a překvapivě vystřelit i nahrávat, a vytvářet šance pro spoluhráče. Nebojí se jít před branku, kde to bolí, a dovede se tam výborně orientovat a dávat góly z dorážek a skrumáží. Má nesmírně šikovné ruce. Odborníci nepochybují o tom, že z něho vyroste hvězda ligy. Na juniorském šampionátu v České republice odehrál pět zápasů a zaznamenal deset bodů za čtyři góly a šest nahrávek. Byl vyhlášen nejlepším útočníkem a nejužitečnějším hráčem turnaje a zařazen do All-Star týmu. Foto: Profimedia.cz