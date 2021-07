Šampioni, Pastrňák i nováček. Takto vypadá český All-Star tým uplynulé sezony NHL

Do letošního ročníku NHL zasáhlo dohromady i s gólmany 34 českých hokejistů. Zatímco některým uplynulá sezona příliš nevyšla, jiní zářili. Poskládali jsme tak český All-Star tým minulého ročníku NHL, jehož podobu najdete v následujících kapitolách. Co na něho říkáte?

Do uplynulého ročníku NHL zasáhlo pět českých gólmanů. V akci byli David Rittich nebo Petr Mrázek, nejvíc prostoru ale překvapivě dostal Vítek Vaněček, jenž si během své premiérové sezony v nejlepší lize světa připsal 37 startů. Vychytal dvě čistá konta a úspěšností zákroků se blížil k 91%, v play-off byl ale v akci jen jednou. V Capitals byli s jeho výkony spokojeni, jenže v rozšiřovacím draftu si ochránili Ilju Samsonova a pětadvacetiletý Vaněček se stal jediným Čechem, který zamířil do Seattlu.

Obránce - Jan Rutta (Tampa Bay Lightning)

Třicetiletý obránce se musí cítit jako v pohádce. Do NHL sice odešel až v roce 2017, od té doby ale získal už dva Stanley Cupy s Tampou Bay, do které zamířil po roce a půl v Chicagu. V loňském ročníku Jan Rutta zasáhl jen do pěti zápasů play-off, letos už jich ale odehrál 23. Ve vyřazovacích bojích dal dva góly, přidal jednu nahrávku a patřil k důležitým postavám celé organizace. Za málo peněz odehrál spoustu dobré muziky.

Foto: Profimedia.cz