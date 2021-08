Echt šampioni. 6 hráčů, kteří získali první české zlato na mistrovství světa ve Vídni i olympijský titul v Naganu

V únoru to bylo už 23 let od chvíle, co čeští hokejisté vybojovali zlaté medaile na olympijském turnaji v Naganu. A o pár měsíců později 25 let od zisku první zlaté medaile samostatného národního výběru z mistrovství světa.