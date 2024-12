Šampioni. 10 cizinců (kromě Slováků) s titulem mistrů světa, kteří si zahráli v české extralize

Česká hokejová extraliga není jen nástupní stanicí pro lukrativnější nebo kvalitnější soutěže. Pravda, ti nejlepší borci z ní často odcházejí „za lepším“, ale bylo by chybou přehlížet kvalitní zahraniční hráče, kteří do ní občas zamíří a nějaký čas v ní pobudou.



Nechejme teď stranou slovenské hokejisty. V české extralize se jich objevily už stovky a považovat je vzhledem ke společné minulosti za cizince, by bylo - mírně řečeno - nepatřičné. Vždyť na mistrovství světa v roce 2002, kde Slovensko vybojovalo titul mistrů světa, byla v týmu šampiónů spousta hráčů, kteří předtím či potom působili v českých klubech. Zaměřme pozornost na ostatní cizince, kteří hráli v české extralize, a získali titul mistra světa. Tím není myšleno, že se tak muselo stát ve stejné době. Takových borců existuje pouze deset a všechny je najdete v následujících kapitolách.

Sergej Petrenko (Vítkovice) - mistr světa z roku 1993 Útočník Sergej Petrenko se narodil v ukrajinském Charkově, ale reprezentoval nejprve Sovětský svaz a posléze Rusko. Už v devatenácti letech zamířil do moskevského Dynama, kde působil do roku 1993, v němž se sbornou vybojoval zlato na mistrovství světa v Německu. Následně se přesunul za oceán, kde vlastnilo jeho hráčská práva Buffalo, jež ho draftovalo. Do NHL se však nastálo neprosadil. V dresu Sabres odehrál pouhých 14 zápasů, ve kterých zaznamenal čtyři asistence. Většinu času strávil na farmě v Rochesteru, kde sice podával slušné výkony, ale dveře do prvního týmu se mu natrvalo neotevřely. Po ročníku 1994/95 už toho měl dost, a tak vyrazil zpátky do Dynama Moskva. Po jediné sezoně doma zamířil do švýcarského Davosu, odkud se ale zase vrátil do Dynama. Vydržel tam dva roky a nechal se zlákat k angažmá v české extralize. V ročníku 1999/2000 odehrál 29 zápasů v základní části soutěže za Vítkovice. Nastřílel v nich sedm gólů a na dalších devět nahrál a posléze se tiše vytratil do Novokuzněcku. Kariéru ukončil po sezoně 2003/04. Foto: Profimedia.cz

Igor Varickij (Vítkovice) – mistr světa z roku 1993 Igor Varickij odstartoval hokejovou kariéru na konci osmdesátých let minulého století v Traktoru Čeljabinsk. Jeho dres oblékal až do roku 1995, byl tedy hráčem klubu, když v roce 1993 na mistrovství světa v Německu pomohl sborné ke zlatým medailím. Na turnaji tehdy odehrál osm zápasů, v nichž zaznamenal gól a asistenci. V roce 1995 přestoupil do Magnitogorsku, odkud ale záhy zamířil do německé ligy, kde hájil barvy Kasselu a Hannoveru. Po jediné sezoně už byl ale zpátky v Rusku a dva další roky byl hráčem Magnitogorsku. V roce 1998 se stěhoval do Vítkovic. V české extralize odehrál 50 zápasů v základní části soutěže, ve kterých nasbíral solidních 34 bodů (10+24), ve čtyřech duelech play-off zaznamenal dva góly a asistenci. K vítkovické smůle však po sezoně opět nabral kurz Rusko, kde se upsal Čerepovci. Kariéru ukončil v roce 2008 jako hráč druholigového Jekatěrinburgu. Foto: Profimedia.cz

Marko Palo (Vsetín) – mistr světa z roku 1995 Sice jen tři zápasy zvládl odehrát v české extralize finský útočník Marko Palo, ale stačí to k tomu, aby se coby mistr světa z roku 1995 objevil v tomto výběru. Palo, který byl prakticky celou kariéru věrný klubu HPK Hämeenlinna, vybojoval s reprezentací Suomi na olympiádě v roce 1994 bronzové medaile a o rok později byl členem vítězného týmu na světovém šampionátu ve Švédsku. Ve stejném roce se stal také mistrem švédské ligy s týmem HV71 Blue Bulls. Přes další švédský klub – Malmö – se vrátil opět do vlasti, kde působil v Hämeenlinně až do sezony 1999/2000, kdy se objevil na zkoušku ve Vsetíně. Jeho účinkování však nemělo dlouhého trvání. Ve třech zápasech dal jeden gól a valašský klub o jeho služby neprojevil zájem. Palo se vrátil do Finska, kde odehrál ještě dvě sezony, po čtyřleté pauze se pak v roce 2006 objevil v jednom střetnutí baráže v dresu klubu Kiekko-Ahma a poté definitivně pověsil brusle na hřebík.

Brendan Morrison (Pardubice) - mistr světa z roku 2004 Kanadský útočník Brendan Morrison se objevil v české extralize v sezoně 1999/2000, na kterou zřejmě do smrti nezapomene. Před startem NHL se nedohodl na nové smlouvě v New Jersey Devils a místo tréninkového kempu v zámoří se vydal do Evropy. Zakotvil v Pardubicích, kam zamířil ze stejného důvodu i jeho klubový parťák Patrik Eliáš. Jejich angažmá ve východočeském oddílu však nemělo dlouhého trvání. Český forvard odehrál za Dynamo pět zápasů, Morrison o jeden víc. Ukázal však, že je skvělým hráčem, zaznamenal v nich totiž sedm gólů za pět branek a dvě nahrávky. Na smlouvě s Devils se nakonec oba hráči dohodli, ale manažeři klubu mu jeho chování „dali sežrat" o několik měsíců později, kdy ho vytrejdovali do Vancouveru, čímž připravili Morrisona o Stanley Cup, který mužstvo na konci sezony vybojovalo. Náplastí na toto zklamání se pro něho stal v roce 2004 titul mistra světa, který vybojoval s Kanadou na šampionátu v České republice. O rok později se radoval ze stříbrné medaile. V NHL nakonec odehrál Morrison v součtu základní části a play-off téměř tisícovku zápasů, ve kterých posbíral dohromady 631 bodů (209+422). Ve Vancouveru hrál až do roku 2008, pak v rychlém sledu vystřídal dresy Anaheimu, Dallasu, Washingtonu, Calgary a Chicaga, kde v roce 2012 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Jason Chimera (Chomutov) - mistr světa z roku 2007 Kanaďan Jason Chimera vybojoval titul mistra světa v roce 2007 na šampionátu v Rusku. V devíti zápasech se na turnaji blýskl jedním gólem a pěti asistencemi. O rok později se podílel na zisku stříbrných medailí. Šikovný útočník se objevil na českých kluzištích v roce 2012. Tehdy zasáhla NHL výluka a forvarda Washingtonu Capitals zlákal do svých řad Chomutov. Na severu Čech však odehrál pouze pět zápasů, ve kterých dal jednu branku. Za pár dnů si sbalil věci a zamířil zpátky za oceán. Nezvládl odloučení od rodiny a od dětí. Ve Washingtonu působil až do konce sezony 2015/16, v níž odehrál všechny zápasy v základní části v i v play-off a patřil k oporám mužstva. Od ročníku 2016/17 oblékal dres New Yorku Islanders a kariéru ukončil v Anaheimu. V NHL odehrál 1107 zápasů, ve kterých nasbíral 415 bodů (186+229), v play-off nastoupil do 71 utkání a zaznamenal 29 bodů (12+17). Foto: Profimedia.cz

Jani Lajunen (Sparta Praha) - mistr světa z roku 2011 Finský centr Jani Lajunen sice prošel v roce 2008 draftem NHL, v němž si ho vybrali v sedmém kole skauti Nashvillu, ale v zámoří strávil tři sezony pouze ve farmářském týmu v soutěži AHL, kam odešel po mistrovství světa v roce 2011. Na Slovensku tehdy s reprezentací Suomi vybojoval zlaté medaile a na triumfu se podílel třemi body za dva góly a jednu asistenci ve čtyřech zápasech. Za Atlantikem se ale neprosadil, a tak se vrátil na starý kontinent. Nejprve strávil dva roky ve švédském Växjö, s nímž vybojoval mistrovský titul, pak odehrál dvě sezony v dresu Tappary Tampere (v obou se radoval z prvenství v lize), a další čtyři ročníky oblékal barvy Lugana ve švýcarské nejvyšší soutěži. Během té doby si zahrál ještě dvakrát na světových šampionátech (v roce 2016 byl stříbrný) a jednou na olympiádě (v Pchjongčchangu). Následně se vydal opět na sever a po dvou letech ve švédském Örebro se v roce 2023 upsal pražské Spartě, kde nyní kroutí druhou sezonu. Kontrakt má platný do konce aktuálního ročníku. Foto: Profimedia.cz

Juhamatti Aaltonen (Mladá Boleslav) - mistr světa z roku 2011 Útočník Juhamatti Aaltonen má momentálně 39 let a stále ještě patří mezi aktivní hráče. V aktuálním ročníku působí v dresu Jokeritu Helsinki ve druhé nejvyšší soutěži a účinně pomáhá týmu k postupu do elitní ligy. Odchovanec Kärpätu Oulu, kde hrál do roku 2010, následně zamířil do KHL strávil dva povedené roky v Magnitogorsku, během nichž se radoval ze zlaté medaile na mistrovství světa na Slovensku. Vítěznou jízdu reprezentace Suomi tehdy podpořil třemi body (1+2) v devíti zápasech. Po ruské anabázi se pak na rok vydal do Švédska a následně se vrátil do vlasti. V české extralize se objevil na začátku sezony 2023/24 a přišel do ní nejen jako mistr světa, ale také s vizitkou trojnásobného finského šampiona a bronzového medailisty z olympijských her v Soči. Za Bruslaře odehrál 25 zápasů, posbíral do statistik 16 bodů (5+11) a v průběhu sezony odešel do dánského Esbjergu. Foto: Profimedia.cz

Konstantin Barulin (Pardubice) - mistr světa z roku 2012 Ruský brankář Konstantin Barulin přišel do české nejvyšší soutěže v lednu roku 2021 z Nižněkamsku. V KHL strávil celou kariéru a teprve v 36 letech se vydal do Pardubic na svou první zahraniční štaci. Ve své domovině chytal Barulin před příchodem do Nižněkamsku v barvách Spartaku i CSKA Moskva, v Mitišči, Kazani, Omsku a Soči. Na přelomu let 2002/03 byl členem juniorského celku Ruska, který vybojoval zlato na šampionátu dvacítek a o devět let později se radoval také z titulu na mistrovství světa seniorů. Na turnaji tehdy odchytal dvě utkání a inkasoval jediný gól. Do české ligy v jeho osobě přišel zkušený veterán, který už měl na kontě přes pět stovek odchytaných utkání v KHL a sedmkrát se dostal do nominace na Utkání hvězd. V dresu Mytišči zažil svou nejlepší sezonu (2010/11) - měl tehdy nejlepší průměr branek na zápas z celé soutěže (1,91). V klubu se tenkrát sešel s Janem Bulisem a na střídačce tehdy vládl kouč Miloš Říha. V play-off došlo mužstvo až do finále KHL. Barulin byl pak vyhlášen nejužitečnějším hráčem vyřazovací části. V dresu Dynama však odchytal jen osm utkání, z toho tři vítězné. Nyní - ve 40 letech - chytá už čtvrtým rokem v klubu Boras ve třetí švédské lize. Foto: Profimedia.cz

Arttu Ilomäki (Karlovy Vary) - mistr světa z roku 2019 Když před sezonou 2024/25 přišel útočník Arttu Ilomäki do Karlových Varů, měl ve sbírce úspěchů titul mistra světa z roku 2019, k němuž přispěl dvěma body v pěti zápasech, a také zlatou a stříbrnou medaili z finské Liigy, které vybojoval v letech 2016 a 2017 v dresu Tappary Tampere. Na světovém šampionátu se pak už nikdy neobjevil. Angažmá na západě Čech se pro něj stalo druhou zahraniční štací

Pokračování 11 / 11 Nicolas Beaudin (Sparta Praha, Kometa Brno) - mistr světa z roku 2021 Jedinou účast na mistrovství světa proměnil kanadský zadák Nicolas Beaudin ve zlato. Přestože býval považován za mimořádný talent, nikdy se neobjevil v reprezentaci javorového listu v mládežnických kategoriích. V juniorské soutěži QMJHL patřil svého času k nejlepším hráčům a nejproduktivnějším obráncům, takže v roce 2018 prošel už prvním kolem draftu NHL. Sáhlo po něm Chicago, ale v elitní lize mnoho příležitostí nedostal. Během tří sezon odehrál v dresu Blackhawks jen 22 utkání, v nichž zaznamenal šest bodů (2+4). Mueller a jeho parťáci. Čtyři hráči zpoza Atlantiku, kteří působí v brněnské Kometě Na šampionátu v Rize v roce 2021 naskočil do všech deseti střetnutí, do statistik si zapsal jednu asistenci a čtyři záporné body. Po turnaji pak hrál dál v zámoří, ale působil ve farmářských týmech v AHL. V minulém ročníku se rozhodl zkusit štěstí v Evropě a upsal se Spartě. Za Pražany odehrál devět utkání v základní části a tři další v play-off, načež se posunul o pár set kilometrů na východ a zakotvil v Brně, kde má podepsanou smlouvu do konce aktuálního ročníku. Foto: Profimedia.cz