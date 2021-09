Šampion, stálice i dva nováčci. Toto je 5 českých brankářů, kteří letos působí v KHL

Na soupiskách týmů KHL je celkem dvacet českých hráčů. Na východě působí i pět českých brankářů, kteří by ve svých klubech měli patřit k oporám. Kteří to jsou? Podívejte se.

Patrik Bartošák (Amur Chabarovsk)

Účastník mistrovství světa z roku 2019 působil několik let v zámoří, byl taky ve Švédsku a ve Finsku, ovšem KHL si ve svých osmadvaceti letech vyzkouší poprvé. Patrik Bartošák opustil po loňské vydařené sezoně finské Pelicans a zamířil do Chabarovsku, ve kterém nahradil Marka Langhamera, jenž naopak odešel do země tisíců jezer a stal se posilou Ilvesu.

Foto: Profimedia.cz