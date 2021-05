Šampion i duo z Litvínova. 4 extraligoví hráči, kteří budou hrát za domácí Lotyše na mistrovství světa v Rize

Čtyřiadvacetiletý Uvis Janis Balinskis přišel do extraligy před uplynulou sezonu z Rigy. Účastníka tří světových šampionátů, který dříve hrával i v Německu, přivedl Litvínov a Balinskis se uvedl v dobrém světle. V základní části posbíral 17 (5+12) bodů a v dresu Vervy bude pokračovat i v další sezoně.

Maris Bičevskis

Lotyši mají v nominaci i jednoho extraligového útočníka. Tím je Maris Bičevskis, jenž už v roce 2018 zamířil z Rigy do Hradce Králové. V průběhu další sezony ale zamířil do Mladé Boleslavi a letos s Bruslaři došel až do semifinále. V základní části posbíral 17 (6+11) bodů a jeden gól přidal i v play-off. Ve městě Škodovky bude pokračovat.

Foto: Profimedia.cz