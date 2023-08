Šampion a slovenská legenda. Připomeňte si 5 klubů z NHL, ve kterých hrál Marián Hossa

Marián Hossa uspěl v draftu v roce 1997, kdy ho z dvanácté pozice získala Ottawa. Slovenský útočník na svou šanci dlouho nečekal a už v ročníku 1997/98 si připsal šest startů v NHL. Barvy Senators hájil ještě dalších šest let a s kanadským klubem pokaždé došel až do play-off. V sezoně 2002/03 poprvé posbíral 80 kanadských bodů, o rok později přidal ještě o dva víc.

V průběhu sezony 2007/08 zamířil Hossa do Pittsburghu. V základní části stihl odehrát 12 zápasů, dvacet startů přidal v play-off, celkově posbíral 36 bodů, na vysněný Stanley Cup ale nedosáhl. Ve finálové sérii totiž Penguins nestačili na Detroit.

Právě Detroit byl dalším klubem, do kterého Hossa zamířil. K Red Wings se připojil před sezonou 2008/09 po úspěšném angažmá v Pittsburghu a znovu si zahrál finále Stanley Cupu. V play-off posbíral 15 bodů, tentokrát se ale radovali Penguins, kteří Detroit přehráli 4:3 na zápasy…

Chicago Blackhawks

Další rok a další stěhování. Tentokrát už poslední. Marián Hossa před sezonou 2009/10 odešel do Chicaga, se kterým se na první pokus dočkal vysněného Stanley Cupu. V premiérovém ročníku u Blackhawks posbíral v součtu základní části a play-off 66 kanadských bodů. V letech 2013 a 2015 zvedl Stanley Cup nad hlavu znovu a nebýt zdravotních problémů, kvůli kterým ukončil kariéru v roce 2018, mohl v Chicagu hrát ještě pár let. Dvanáctiletou smlouvu měl totiž podepsanou až do roku 2021.

