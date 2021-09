Samé superhvězdy! Takto by vypadala nejlepší jedenáctka španělské La Ligy z posledních 11 sezon

Jak by asi vypadala nejlepší jedenáctka španělské La Ligy? Abychom se zbytečně nehrabali v hluboké minulosti a mohli vybírat z hráčů, na které si ještě dobře pamatujeme, řekněme, že se budeme pohybovat v období posledních jedenácti let. Tým snů Primera Division z let 2010 až 2021 by hrál v rozestavení 4-3-3 a pěkně hráče po hráči ho najdete rozpitvaný v následujících kapitolách.

Brankář: Jan Oblak (Atlético Madrid – 2014 až současnost) Iker Casillas, Victor Valdés nebo Ter Stegen by mohli být aspiranty na post brankáře v tomto výběru La Ligy posledních 11 sezon, ale od nás dostává přednost slovinský mág Jan Oblak. Osmadvacetiletý borec je už osm let neochvějnou jistotou v brance Atlétika Madrid. Pětkrát z posledních šesti sezon vyhrál ocenění La Liga Zamora Trophy pro nejlepšího gólmana Primera Division, což mluví zcela jasně o jeho kvalitách. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Dani Alves (Barcelona – 2008 až 2016) Kromě toho, že byl Brazilec Dani Alves považován za jednoho z největších simulantů na zelených pažitech, patřil také mezi nejlepší pravé obránce na světě. Vždycky se mohl chlubit mimořádně vysokým procentem úspěšných přihrávek, což ho řadilo mezi absolutní elitu v La Lize. V době, kdy v klubu vládl kouč Pep Guardiola, patřil ke klíčovým pilířům sestavy Barcelony. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Sergio Ramos (Real Madrid – 2005 až 2021) Sergio Ramos byl 16 let srdcem obrany Realu Madrid a v tomto výběru tedy nemůže chybět. Byl to hráč tvrdý jako skála, o kterou se tříštily útoky každého protivníka. Navíc uměl dávat i góly, což je v případě obránce vždycky příjemný bonus. Kdyby měl někdo z tohoto výběru dostat na ruku kapitánskou pásku, byl by to jednoznačně právě on. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Gerard Piqué (Barcelona – 2008 až současnost) Gerard Piqué je stálicí v dresu Barcelony už více než jedno desetiletí. S katalánským klubem vyválčil osmkrát vítězství v La Lize a ve 34 letech je legendou španělské nejvyšší soutěže. Na Camp Nou má podepsanou smlouvu do roku 2023. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Jordi Alba (Valencia – 2009 až 2012, Barcelona – 2012 až současnost) Ve sledovaném období oblékal španělský reprezentant Jordi Alba v La Lize dva dresy. Nejdříve válel ve Valencii a od té doby, co v roce 2012 zamířil za 14 milionů eur na Camp Nou, hájí barvy Barcelony. V obou klubech zanechal výraznou stopu. Podepsal se pod pět triumfů v Primera Division, v ročníku 2014/15 byl zařazen do ideálního „Týmu sezony“. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: Xavi Hernández (Barcelona – 1998 až 2015) Jeden titul mistra světa, dva tituly mistra Evropy, osm titulů ze španělské ligy a čtyři vítězství v Lize mistrů. Je potřeba ještě něco dodávat? Co by bylo z Lionela Messiho bez Xaviho? Právě on byl ještě před pár lety ztělesněním barcelonského tiki-taka stylu a ještě šestnáct let od svého debutu na Camp Nou byl nepostradatelným ozubeným kolečkem, kolem kterého se točil hodinový stroj katalánského velkoklubu. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Xabi Alonso (Real Madrid – 2009 až 2014) Xabi Alonso byl dlouho neodmyslitelnou součástí Realu Madrid i španělské reprezentace. Kreativní záložník býval hráčem, který měl na hřišti v každém okamžiku naprosto dokonalý přehled o hře a s obrovským citem dokázal tmelit defenzívu a ofenzívu týmu. Byl to rozený dirigent, pod jehož taktovkou mančaft šlapal jako skvěle namazaný stroj. S Realem vyhrál La Ligu, domácí pohár Copa del Rey i Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Andrés Iniesta (Barcelona – 2002 až 2018) Kdyby se Andres Iniesta narodil v jiné době, byl by patrně fotbalovou superhvězdou. Jenže se musel smířit s rolí ve stínu Lionela Messiho. Platí pro něho to samé co pro Xaviho. Bez něj by nebyl Messi tím Messim, který trhal v Barceloně jeden rekord za druhým. Kreativní záložník má ve sbírce devět ligových titulů, čtyřikrát vyválčil trofej pro vítěze Ligy mistrů a „samozřejmě“ byl u všech úspěchů španělské reprezentace z minulých let, což znamená, že je dvojnásobným mistrem Evropy i mistrem světa. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Lionel Messi (Barcelona – 2004 až 2021) Na tom, že se Barcelona dostala v minulých letech na nadpozemskou úroveň, měl zásluhu především subtilní Argentinec Lionel Messi. O jeho kvalitách svědčí šest Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu planety, přičemž prestižní cenu vyhrál čtyřikrát v nepřerušené řadě. Messi zbořil desítky „vousatých rekordů“ nejen ve španělské lize. V Barceloně se radoval z deseti domácích titulů a čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Luis Suárez (Barcelona – 2014 až 2020, Atlético Madrid - 2020 až současnost) Měl by na tomto postu v našem výběru figurovat Antoine Griezmann? Nebo Karim Benzema? Těžko říct. My jsme dali přednost Luisi Suárezovi. Uruguayský snajpr je jediným hráčem, který vyhrál v daném období korunu pro krále střelců La Ligy kromě Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. To rozhodlo v jeho prospěch. Foto: Profimedia.cz