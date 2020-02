Samé superhvězdy! Takto by vypadala nejlepší jedenáctka španělské La Ligy z posledních 10 sezon

Jak by asi vypadala nejlepší jedenáctka španělské La Ligy? Abychom se zbytečně nehrabali v hluboké minulosti a mohli vybírat z hráčů, na které si sami ještě dobře pamatujeme, řekněme, že se budeme pohybovat v období posledních deseti let. Tým snů Primera Division z let 2010 až 2020 by hrál v rozestavení 4-3-3 a pěkně hráče po hráči ho najdete rozpitvaný v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Brankář: Jan Oblak (Atlético Madrid – 2014 až současnost) Iker Casillas, Victor Valdés nebo Ter Stegen by mohli být aspiranty na post brankáře v tomto výběru La Ligy posledního desetiletí, ale od nás dostává přednost slovinský mág Jan Oblak. Sedmadvacetiletý borec je už šest let neochvějnou jistotou v brance Atlétika Madrid. Je držitelem ocenění pro nejlepšího gólmana Primera Division z posledních čtyř sezon, což mluví zcela jasně o jeho kvalitách. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Dani Alves (Barcelona – 2008 až 2016) Kromě toho, že byl Brazilec Dani Alves považován za jednoho z největších simulantů na zelených pažitech, patřil také mezi nejlepší pravé obránce na světě. Vždycky se mohl chlubit mimořádně vysokým procentem úspěšných přihrávek, což ho řadilo mezi absolutní elitu v La Lize. V době, kdy v klubu vládl kouč Pep Guardiola, patřil ke klíčovým pilířům sestavy Barcelony. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Sergio Ramos (Real Madrid – 2005 až současnost) Španělský reprezentant Sergio Ramos je už 15 let srdcem obrany Realu Madrid a v tomto výběru tedy nemůže chybět. Je to hráč tvrdý jako skála, o kterou se tříští útoky každého protivníka. Navíc umí dávat i góly, což je v případě obránce vždycky příjemný bonus. Kdyby měl někdo z tohoto výběru dostat na ruku kapitánskou pásku, byl by to jednoznačně právě on. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Gerard Piqué (Barcelona – 2008 až současnost) Gerard Piqué je stálicí v dresu Barcelony už více než jedno desetiletí. S katalánským klubem vyválčil osmkrát vítězství v La Lize a ve 32 letech je pořád jedním z nejlepších stoperů ve španělské nejvyšší soutěži. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Jordi Alba (Valencia – 2009 až 2012, Barcelona – 2012 až současnost) Ve sledovaném desetiletí oblékal španělský reprezentant Jordi Alba v La Lize dva dresy. Nejdříve válel ve Valencii a od té doby, co v roce 2012 zamířil za 14 milionů eur na Camp Nou, hájí barvy Barcelony. V obou klubech zanechal výraznou stopu. Podepsal se pod pět triumfů v Primera Division, v ročníku 2014/15 byl zařazen do ideálního „Týmu sezony“. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: Xavi Hernández (Barcelona – 1998 až 2015) Jeden titul mistra světa, dva tituly mistra Evropy, osm titulů ze španělské ligy a čtyři vítězství v Lize mistrů. Je potřeba ještě něco dodávat? Co by bylo z Lionela Messiho bez Xaviho? Právě on byl ještě před pár lety ztělesněním barcelonského tiki-taka stylu a ještě šestnáct let od svého debutu na Camp Nou byl nepostradatelným ozubeným kolečkem, kolem kterého se točil hodinový stroj katalánského velkoklubu. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Xabi Alonso (Real Madrid – 2009 až 2014) Xabi Alonso byl dlouho neodmyslitelnou součástí Realu Madrid i španělské reprezentace. Kreativní záložník býval hráčem, který měl na hřišti v každém okamžiku naprosto dokonalý přehled o hře a s obrovským citem dokázal tmelit defenzívu a ofenzívu týmu. Byl to rozený dirigent, pod jehož taktovkou mančaft šlapal jako skvěle namazaný stroj. S Realem vyhrál La Ligu, domácí pohár Copa del Rey i Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Andrés Iniesta (Barcelona – 2002 až 2018) Kdyby se Andres Iniesta narodil v jiné době, byl by patrně fotbalovou superhvězdou. Jenže se musel smířit s rolí ve stínu Lionela Messiho. Platí pro něho to samé co pro Xaviho. Bez něj by nebyl Messi tím Messim, který trhá jeden rekord za druhým. Kreativní záložník má ve sbírce devět ligových titulů, čtyřikrát vyválčil trofej pro vítěze Ligy mistrů a „samozřejmě“ byl u všech úspěchů španělské reprezentace z minulých let, což znamená, že je dvojnásobným mistrem Evropy i mistrem světa. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Lionel Messi (Barcelona – 2004 až současnost) Na tom, že se Barcelona dostala v posledních letech na nadpozemskou úroveň, má zásluhu především subtilní Argentinec Lionel Messi. O jeho kvalitách svědčí šest Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu planety, přičemž prestižní cenu vyhrál čtyřikrát v nepřerušené řadě. Už pár let boří Messi „vousaté rekordy“ nejen ve španělské lize. V Barceloně se už radoval z deseti domácích titulů a čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Luis Suárez (Barcelona – 2014 až současnost) Měl by na tomto postu v našem výběru figurovat Antoine Griezmann? Nebo Karim Benzema? Těžko říct. My jsme dali přednost Luisi Suárezovi, přestože forvard Realu Madrid nastřílel v daném období víc branek a bývalá hvězda Atlétika Madrid měla zase vyšší průměr gólů na utkání. Jenomže uruguayský snajpr je jediným hráčem, který vyhrál v daném desetiletí korunu pro krále střelců La Ligy kromě Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. To rozhodlo v jeho prospěch. Foto: Profimedia.cz