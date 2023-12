Samá známá jména. 6 českých fotbalistů, kteří v minulosti oblékali dres italského Udine

Víte, co mají společného Oliver Bierhoff, Zico a Dino Zoff? Všichni oblékali barvy italského klubu Udine. Tým, který nejčastěji nastupuje v bíločerné kombinaci, je tradičním účastníkem Serie A, kterou však nikdy nevyhrál. V současné době sice v klubu nepůsobí žádný český fotbalista, ale v minulosti se v něm objevila řada tuzemských hráčů. Šest jich obléklo dres Udine také v soutěžních střetnutích a někteří v něm zanechali poměrně výraznou stopu. Najdete je v následujících kapitolách.

Marek Jankulovski (2002 – 2005) Nejvýraznější českou stopu zanechal v Udinese Marek Jankulovski. Někdejší reprezentant, který patří mezi nejlepší české fotbalisty posledních desetiletí, zamířil do Itálie v roce 2000. Z Baníku Ostrava ho získala Neapol, se kterou ale sestoupil do Serie B. Po dvou letech už byl ale zpátky mezi elitou, ne však s Neapolí, ale s Udine, kde byl prvním českým hráčem v historii klubu. V černobílých barvách odehrál 104 soutěžních utkání, dal 17 branek a v roce 2005 odešel do AC Milán, se kterým později vyhrál Ligu mistrů.

Tomáš Sivok (2007 – 2008) Bývalý reprezentační kapitán Tomáš Sivok začínal s profesionálním fotbalem v Českých Budějovicích, odkud se v roce 2002 přesunul na Letnou. Spartě pomohl vybojovat tři mistrovské tituly a čtyři triumfy v domácí pohárové soutěži. V lednu roku 2007 zamířil za dva miliony eur do Udine, už o rok později se ale do pražského klubu vrátil na hostování a poté, co skočilo, prodal ho italský klub za necelých pět milionů eur do tureckého Besiktasu Istanbul. V dresu Udinese zvládl odehrát 14 zápasů a vstřelil jednu branku.

Tomáš Zápotočný (2007 – 2008) Příběh Tomáše Zápotočného v mnohém připomíná cestu Tomáše Sivoka. Odchovanec Příbrami se přes angažmá v Drnovicích dostal do Liberce, jemuž dopomohl ke dvěma ligovým titulům, načež v lednu 2007 přestoupil za půl milionu eur do Udine. V italském klubu vydržel půldruhé sezony. Během této doby odehrál 34 utkání, mezi střelce se však nezapsal. V červenci roku 2008 zamířil za čtyři a půl milionu eur do tureckého Besiktasu, kde dál pokračoval po boku Sivoka.

Matěj Vydra (2010 – 2015) Tři roky byl Matěj Vydra hráčem Udine, ale za tu dobu odehrál v dresu tohoto klubu pouze čtyři utkání, v nichž dal jednu branku. Do Itálie se dostal v létě roku 2010, kdy ho tam prodal Baník Ostrava za tři miliony eur. Jenže od té doby putoval z hostování na hostování a v Udine nikdy nedostal pořádnou šanci ukázat, co v něm vězí. Byl zapůjčen do belgických Brug, posléze do Watfordu a West Bromu. Do Watfordu nakonec za více než osm milionů eur v roce 2015 přestoupil.

Jakub Jankto (2015 – 2019) Už létě roku 2014 odešel coby nadějný teenager za 700 tisíc eur Jakub Jankto ze Slavie do Udinese. Nejdříve byl vyexpedován na hostování do Ascoli, ale postupem času přesvědčil o svých kvalitách a získal místo v týmu. Za Udine odehrál 69 utkání, z toho pětašedesát v Serii A. Celkem si do statistik zapsal 11 branek. V sezoně 2018/19 hostoval v Sampdorii, kam následně za 14,5 milionu eur přestoupil.

Antonín Barák (2017 – 2021) Antonín Barák nastartoval profesionální kariéru v Příbrami a přes pražskou Slavii se dostal do Itálie. V roce 2017 přestoupil z Edenu za tři miliony eur do Udine, kde zpočátku nastupoval pravidelně a dával i góly, jenže jeho herní vytížení postupně klesalo a v roce 2020 zamířil na hostování do Lecce a posléze do Verony. Tam se mu dařilo, klub tedy využil opce, podepsal s českým středopolařem tříletý kontrakt a do Udine za něj poslal šest milionů eur. Když Barák z klubu odcházel, měl na kontě 54 odehraných utkání a osm vstřelených branek.