S Vaněčkem i Kubalíkem. Takto vypadá český All Star tým úvodních týdnů NHL

Do letošního ročníku NHL, který odstartoval v Praze, zatím zasáhlo 26 českých hokejistů a šest brankářů. Poskládali jsme z nich All Star tým. Jak vypadá? Podívejte se.

Vítek Vaněček (New Jersey Devils) Do letošní sezony zatím zasáhlo šest českých gólmanů. Nejlepšími čísly se pyšní Vítek Vaněček, jenž v létě zamířil z Washingtonu do New Jersey. V kádru Devils si vybudoval velmi dobrou pozici a s týmem, ve kterém působí i Ondřej Palát, zažívá parádní období. Z deseti duelů, do kterých zasáhl, vychytal osm výher. V průměru inkasuje jen 2,17 branky na zápas, úspěšností zákroků se drží nad 91,3%. Foto: Profimedia.cz

Filip Hronek (Detroit Red Wings) Pravidelně bývá nejproduktivnějším českým bekem v NHL. A stejné to je i letos. Pětadvacetiletý Filip Hronek znovu patří k ústředním postavám Detroitu a na kontě má už 11 bodů, když k jednomu gólu přidal deset nahrávek. Loni si stanovil osobní maximum a dostal se na 38 bodů. Dokáže toto číslo letos překonat? Foto: Profimedia.cz

Jan Rutta (Pittsburgh Penguins) S Tampou Bay získal dva Stanley Cupy, třetí finále si zahrál v minulé sezoně. V organizaci Lightning si vybudoval dobré jméno, tým na něj ale neměl peníze pod platovým stropem, a tak se dvaatřicetiletý Jan Rutta v létě přestěhoval do Pittsburghu. U Penguins rychle zapadl, na kontě má čtyři body a v hodnocení plus mínus účasti na ledě je na skvělém čísle plus devět. V Pittsburghu jsou s ním nadmíru spokojeni. Foto: Profimedia.cz

David Pastrňák (Boston Bruins) Havířovský bourák má formu jako hrom. David Pastrňák do letošní sezony vstoupil skvěle a aktuálně je pátým nejproduktivnějším hráčem celé NHL. Bostonu se povedlo sestavit silný tým, který se ještě jednou pokusí zaútočit na Stanley Cup. A Pastrňák je jeho lídrem. Na kontě má už devět gólů a 16 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Martin Nečas (Carolina Hurricanes) Ne, že by od něj loňská sezona byla špatná. To vůbec ne, vždyť během ní posbíral 40 bodů. V zámoří se od Martina Nečase ale přeci jen čekalo něco víc. Přesně to, co předvádí letos. Třiadvacetiletý útočník má na kontě sedm branek, 12 asistencí a vypracoval se v jednoho z lídrů celé organizace. V bodování NHL je nyní dvaadvacátý. Foto: Profimedia.cz