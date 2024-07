Rytíři zbrojí na záchranu v extralize. 5 hráčů, kteří v létě posílili kádr Kladna

Z Kladna po minulé sezoně odešli mimo jiné brankáři Landon Bow a Mareks Mitens, obránci Jake Dotchin, Chris Martenet a Václav Veber či útočník Jakub Klepiš. Kluboví manažeři ale nezaháleli a dosud přivedli do týmu pětici borců, kteří by měli zacelit díru po hráčích, kteří zmizeli ze soupisky. Tyto (staro)nové Rytíře najdete v následujících kapitolách.

Tomáš Hanousek (obránce) – 26 let

Už jako patnáctiletý teenager zamířil obránce Tomáš Hanousek do Švédska, kde pak odehrál čtyři sezony v mládežnických soutěžích v dresu Södertälje. V roce 2017 se vrátil do vlasti, epizodně si zahrál v mezinárodní lize EBEL v dresu Znojma a na tři roky spojil kariéru s Libercem. Posléze se z něho stal extraligový cestovatel. V ročníku 2021/22 působil v Karlových Varech, ve Zlíně a v Mladé Boleslavi, přes pražskou Slavii a rezervní tým Pardubic se dostal loni v létě do Prostějova a na Hané odehrál velmi slušnou sezonu, po níž dostal opět laso z extraligy. S Kladnem podepsal roční kontrakt.

Foto: Profimedia.cz