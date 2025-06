Rytíři zbrojí! 12 posil, které už Kladno získalo před nadcházející extraligovou sezonou

Léta platili za extraligové otloukánky, po návratu z první ligy museli třikrát v řadě svou příslušnost mezi elitou obhajovat v baráži. To se letos změnilo, kladenští Rytíři si záchranu zajistili již po základní části a nyní to vypadá, že se pod novým majitelem Tomášem Drastilem v tradičním klubu blýská na lepší časy.



Kladenský hokej pod novým vedením prošel řadou změn a nastolil ambiciózní vizi do budoucna. Její součástí je mimo jiné citelná obměna hráčského kádru, která započala hned po skončení uplynulé sezony. V následujících kapitolách najdete profily dvanácti posil, které Rytíři před zahájením nového ročníku dosud oznámili.

Daniel Audette (útočník, 29 let) Mrštný Kanaďan díky svým fyzickým parametrům (175 centimetrů, 75 kg) nemůže patřit mezi vyznavače fyzické hry, jeho přednosti však najdeme jinde. Jde totiž o kreativního útočníka, mezi jehož domény patří nápadité založení hry, ale také rychlost a kvalita v zakončení. Audette byl v roce 2014 draftován Montrealem, do prvního týmu Canadiens se však nikdy neprobojoval. Po letech strávených v nižších soutěžích se v roce 2020 rozhodl vydat do Evropy, kde postupně vystřídal finské Lukko Rauma, ruský Podolsk, švédské Örebro a švýcarské celky Lausanne, Ajoie a Kloten, přičemž vždy oplýval nadstandardní produktivitou. Takový forvard se Rytířům po odchodu Eduardse Tralmakse rozhodně může hodit. Foto: Profimeida.cz

Adam Bareš (útočník, 21 let) Mládežnický reprezentant a majitel bronzu z MS juniorů 2024 se do České republiky vrací po pěti letech strávených v akademii finského klubu Pelicans Lahti. V něm se v uplynulých dvou sezonách probojoval také do A-týmu a v prestižní Liize odehrál celkem 40 zápasů. Nyní se vrací do Kladna, odkud na sever Evropy v roce 2021 odešel. Foto: Profimeida.cz

Martin Matějíček (obránce, 19 let) Dalším mladým navrátilcem ze zahraničí je devatenáctiletý bek Martin Matějíček. Ten dal Kladnu přednost před mateřskou Jihlavou, v níž hokejově vyrostl a odkud před dvěma lety odešel na zkušenou do zámoří, kde působil v juniorské OHL. A nevedl si v ní vůbec špatně, v uplynulém ročníku v dresu Peterborough Petes nasbíral na obránce solidních 29 bodů v 68 zápasech a vysloužil si tak šanci v domácí nejvyšší soutěži. Foto: rytirikladno.cz

Tomáš Tomek (obránce, 22 let) Defenzivní bek do Kladna přichází z pražské Sparty, v níž působil od dorosteneckého věku a v posledních čtyřech sezonách dostával prostor také v extralize, v níž v nedávno skončeném ročníku vstřelil také své první dvě branky. Větší stopu ale zatím zanechal o patro níž, v druhé nejvyšší soutěži v dresech Sokolova a Litoměřic odehrál přes 120 utkání. Usadí se ve službách Rytířů napevno mezi elitou? Foto: Profimeida.cz

Oskar Lisler (útočník, 18 let) Odchovanec Mladé Boleslavi je dalším z talentovaných mladíků, které Kladno zlákalo zpět do domácího prostředí ze zahraničí. Majitel stříbrné medaile z prestižního Hlinka Gretzky Cupu Lisler strávil předchozí dvě sezony v mládežnickém programu švédského Linköpingu, kde si zahrál za výběry do 18 a 20 let. Nyní jej čeká štace ve službách Rytířů, v jejichž dresu by si rád odbyl debut v seniorském hokeji. Foto: Profimeida.cz

Jérémie Blain (obránce, 33 let) Urostlý Kanaďan se v tuzemské nejvyšší soutěži již naplno zabydlel a v dresu Kladna v ní přidá již svou osmou sezonu. Svou českou štaci zahájil v roce 2018 v pražské Spartě, odkud se po dvou letech stěhoval do Hradce Králové, kde působil dosud. V minulém ročníku však vinou vleklého zranění stihl jen devět soutěžních zápasů. U Rytířů by, pokud mu bude zdraví sloužit, měl patřit k lídrům defenzivy i celé kabiny. Tím byl ostatně i v Hradci, kde poslední dva roky plnil funkci asistenta kapitána. Produktivní bek v minulosti prošel draftem NHL, do elitní zámořské soutěže se však nikdy neprobojoval. Po letech strávených v nižších ligách se tedy vydal do Evropy, kde po dvou letech v EBEL lize zakotvil právě v České republice. Foto: Profimeida.cz

Martin Jandus (obránce, 27 let) Další z obránců, od kterých si kladenské vedení slibuje, že se zařadí mezi opory týmu. Na rozdíl od Blaina je Jandus spíše defenzivně laděným bekem, v sedmadvaceti letech je navíc v ideálním hokejovém věku. Stejně jako jeho dvojče Tomáš je odchovancem pražské Sparty, za kterou v roce 2017 debutoval také v extralize. Dosud životní sezonou pro něj byl ročník 2022/23, během nějž si svými výkony poprvé řekl o pozvánku do seniorské reprezentace a následně také o premiérové zahraniční angažmá. To jej zavedlo do finského Kärpätu Oulu, za nějž v Liize odehrál bezmála stovku zápasů. V uplynulé sezoně se vrátil do Česka, kde posílil třinecké Oceláře, nyní se na extraligové mapě posouvá do nového prostředí. Foto: Profimeida.cz

Jan Piskáček (obránce, 35 let) Zkušený veterán je kladenským odchovancem, jeho dres však oblékal naposledy před dlouhými dvanácti lety. To už měl za sebou zkušenosti z mládežnických reprezentací i kanadské juniorské soutěže QMJHL, mezi dospělými však následně celou dosavadní kariéru strávil v rodné zemi. Na klubové úrovni postupně vystřídal Spartu, České Budějovice a v posledních třech letech Plzeň. Teď se vrací zpátky domů s úkolem pomoci Rytířům zakotvit ve vyšších patrech extraligové tabulky. Foto: Profimeida.cz

Marcel Barinka (útočník, 24 let) Vnuk prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika do Kladna přichází z Vítkovic, kde odehrál předchozí dvě sezony. Ve čtyřiadvaceti letech ale má už také řadu zkušeností ze zahraničí, rok totiž strávil v akademii rakouského Salcburku, štěstí zkoušel také v kanadské juniorce a čtyři ročníky strávil v nejvyšší lize v Německu. V Kladně by se měl nyní zařadit k mladé generaci útočníků, Rytíři v něm vidí potenciál budoucího růstu. Foto: Profimeida.cz

Kelly Klíma (útočník, 28 let) Útočník s českým i americkým pasem a bohatými hokejovými kořeny platí za rychle bruslícího forvarda, který se v případě potřeby neváhá za svůj tým postavit v každé potyčce. Narodil se na Floridě, do Čech přišel v roce 2020, kdy se v hradeckém Mountfieldu potkal se svým dvojčetem Kevinem. Následně se přes Mladou Boleslav dostal do Liberce, dres Bílých Tygrů oblékal v minulých dvou sezonách. Jeho další kroky nyní vedou do Kladna. Foto: Profimeida.cz

Jakub Konečný (útočník, 22 let) Rodák z Brna do Kladna přichází po roce stráveném v mateřské Kometě, se kterou v dubnu slavil senzační extraligový titul. Někdejší mládežnický reprezentant, kterého si v draftu NHL v roce 2020 vybrali Buffalo Sabres, má ve dvaadvaceti letech stále celou kariéru před sebou, a proto mu Rytíři nabídli rovnou víceletý kontrakt. V nejvyšší soutěži kromě toho brněnského oblékal také dres pražské Sparty, jejíž barvy hájil i v juniorské soutěži. Právě tam se potkával mimo jiné s Tomášem Tomkem, s nímž nyní může na letitou spolupráci navázat v barvách Kladna. Foto: Profimeida.cz

Miroslav Forman (útočník, 34 let) Mezi letošními posilami Rytířů najdeme hned dva bývalé kapitány pražské Sparty. Vedle Jiřího Piskáčka je to také Miroslav Forman, který Céčko na hrudi nosil v uplynulé sezoně. Ve Spartě strávil takřka celou dosavadní kariéru, výjimkou bylo jen 18 zápasů za České Budějovice v ročníku 2020/21. Se svým osudovým klubem získal extraligové stříbro i bronz, na titul však nikdy nedosáhl. Nyní začíná psát novou kapitolu bohaté kariéry. V Kladně by měl patřit k lídrům kabiny, které Rytíři po odchodu Radka Smoleňáka velice potřebují. Foto: Profimeida.cz