Rytíři v reprezentaci. 4 hráči Kladna, kteří zabojují o mistrovství světa

Jiří Ticháček

Pokud má někdo z Kladna šanci zabojovat o místo na šampionátu, pak je to on. Jiří Ticháček do národního týmu nakoukl už v minulé sezoně, kdy zasáhl do devíti zápasů. V tomto ročníku přidal dalších pět startů. Dvaadvacetiletý bek posbíral v sezoně skvělých 31 bodů, v příštím ročníku by měl hrát ve Finsku.

Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia