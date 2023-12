Rychlostřelci z anglické Premier League. 5 borců, kterým stačí v aktuální sezoně na gól nejméně minut

Sezona anglické Premier League je v polovině a na čele tabulky nejlepších kanonýrů figuruje Erling Haaland z Manchesteru City, který nasázel soupeřům 14 branek. Pojďme se ale na žebříček střelců podívat z trochu jiného úhlu. Poskládali jsme pořadí nikoli podle počtu vstřelených gólů, nýbrž podle toho, kolik minut průměrně potřebovali hráči na skórování jedné branky. Aby to bylo co nejspravedlivější, zahrnuli jsme do statistik jen fotbalisty, kteří odehráli minimálně deset utkání a trefili se alespoň sedmkrát, což se podařilo dvanácti borcům. Pětici, která je v tomto ohledu nejlepší, najdete v následujících kapitolách.

5. Dominic Solanke (Anglie) Klub: Bournemouth

Věk: 26 let

Počet odehraných zápasů: 18

Počet nastřílených gólů: 12

Počet odehraných minut: 1608

Počet minut potřebných ke vstřelení jednoho gólu: 134 V Chelsea se neprosadil, v Liverpoolu se neprosadil, a vypadalo to, že za Bournemouth umí dávat spoustu gólů jen ve druhé nejvyšší anglické soutěži. Až v aktuálním ročníku jako by střelecký talent, který v sobě bezpochyby má, naplno rozkvetl. Útočník Dominic Solanke prošel v minulosti všemi mládežnickými reprezentačními výběry Anglie, ale jakmile se věkově dostal mezi dospělé, jeho vývoj se zadrhl a on dlouho nedokázal naplňovat představy manažerů a trenérů. Naprosto výjimeční. 5 hráčů, kteří dokázali nastřílet v jednom zápase Premier League 5 gólů Dařilo se mu v sezonách 2020/21 a 2021/22, kdy hrál s Bournemouthem v Championship. Ve druhém zmíněném ročníku byl k nezastavení – ve 46 zápasech dal 29 gólů a po dvou letech pomohl klubu k návratu mezi elitu. V minulé sezoně vsítil šest branek a pomohl k záchraně v Premier League, ale v současném ročníku jako by se utrhl ze řetězu. V 18 utkáních dal 12 gólů, ke kterým přidal jednu asistenci. Přímo se tedy podílel na polovině všech branek týmu. Foto: Profimedia.cz

4. Alexander Isak (Švédsko) Klub: Newcastle United

Věk: 24 let

Počet odehraných zápasů: 14

Počet nastřílených gólů: 8

Počet odehraných minut: 964

Počet minut potřebných ke vstřelení jednoho gólu: 120,5 Cenovka portálu TransferMarkt u švédského forvarda Alexandera Isaka je momentálně nastavena na 70 milionů eur. Čtyřiadvacetiletý fotbalový supertalent přestoupil do Newcastlu United loni v létě právě za tuto cenu. Isak se anglickému klubu upsal do roku 2028 a hned v premiérové sezoně na ostrovech se blýskl deseti góly ve 22 ligových zápasech. Při chuti je také v současném ročníku, v němž už se trefil osmkrát ve 14 zápasech. Tahle investice se United zřejmě v budoucnosti ještě hodně vyplatí. Foto: Profimedia.cz

3. Callum Wilson (Anglie) Klub: Newcastle United

Věk: 31 let

Počet odehraných zápasů: 14

Počet nastřílených gólů: 7

Počet odehraných minut: 722

Počet minut potřebných ke vstřelení jednoho gólu: 103,1 Callum Wilson je skvělý fotbalista, o tom nemůže být žádných pochyb. Ale dáme-li na jednu stranu vah jeho nesporný talent, pak na druhou musíme dát náchylnost ke zraněním. A to jeho hodnotu poněkud snižuje. Jsou dobří ale… Toto jsou nejpřeceňovanější hráči z každého klubu v anglické Premier League Od přestupu do Newcastlu, který se uskutečnil před sezonou 2020/21, kdy za něho United zaplatili Bournemouthu 20 milionů liber, se mnohokrát potýkal se zdravotními problémy. Od listopadu 2020 byl už desetkrát na marodce. V tomto ročníku byl kvůli zranění mimo hru 44 dní a vynechal deset střetnutí. Celkem byl v Newcastlu ve stavu nemocných přes 260 dnů a zmeškal 53 utkání. Když ale nastoupí na hřiště, stojí to za to. V aktuální sezoně byl sice jen sedmkrát v základní sestavě a sedmkrát naskakoval na hřiště jako náhradník, vstřelil ale sedm branek a patří mezi nejlepší kanonýry soutěže. Na jeden gól potřebuje jen něco přes sto minut hry. Foto: Profimedia.cz

2. Erling Haaland (Norsko) Klub: Manchester City

Věk: 23 let

Počet odehraných zápasů: 15

Počet nastřílených gólů: 14

Počet odehraných minut: 1296

Počet minut potřebných ke vstřelení jednoho gólu: 92,6 I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Manchester City získal loni v létě v podobě Erlinga Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Brzy však bylo zcela jasné, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový. Míčoví kouzelníci. 6 nejlepších fotbalových driblérů ve hře EA Sports FC 24 V 35 zápasech minulé sezony Premier League dokázal Haaland nastřílet neuvěřitelných 36 branek a zaznamenat čtyři hattricky, což byl nejlepší vstup do soutěže v její historii. V aktuálním ročníku má po 15 střetnutích na kontě 14 gólů a čtyři asistence. Vypadá to, že obránce v Premier League čeká pár pořádně perných sezon. Foto: Profimedia.cz

1. Chris Wood (Nový Zéland) Klub: Nottingham Forest

Věk: 32 let

Počet odehraných zápasů: 17

Počet nastřílených gólů: 7

Počet odehraných minut: 642

Počet minut potřebných ke vstřelení jednoho gólu: 91,7 Ve 32 letech už je fotbalový životopis útočníka Chrise Wooda pěkně bohatý. Z rodného Nového Zélandu se v roce 2009 vypravil za sportovním chlebem do Evropy a zakotvil ve West Bromu. Během čtyř let však hostoval v šesti dalších klubech v nižších soutěžích, než v roce 2013 zamířil za něco více než milion eur do Leicesteru, který tehdy působil v Championship. Liškám pomohl vykopat postup do Premier League, v nejvyšší lize se ale mihl jen epizodně a opět zmizel o soutěž níž. Nejdříve na hostování v Ipswichi a pak hrál tři roky v Leedsu. Nejlépe placení hráči z každého týmu v anglické Premier League. Multimilionáři i chudí pracanti Šťastnější období pro něho odstartovalo přestupem do Burnley v roce 2018. V Premier League se etabloval ve spolehlivého střelce, který během necelých pěti sezon v klubu zastřílel skoro 50 gólů. Loni v lednu ho koupil za 30 milionů eur Newcastle, ale v ambiciózním klubu se neprosadil, a tak zamířil nejdříve na hostování a posléze přestoupil do Nottinghamu, který za jeho podpis zaplatil 17 milionů eur. Vypadá to, že šlo o dobou investici. Wood dal v 17 ligových zápasech, v nichž byl jen šestkrát v základní sestavě, sedm branek. Na jednu přesnou trefu mu tedy stačí něco málo přes 90 minut. Nikdo v soutěži na tom v tomto ohledu není momentálně lépe. Foto: Profimedia.cz