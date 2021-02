Rychlost, síla, dynamika. Toto je 15 nejobratnějších atletů mezi hokejisty v NHL

Současní hokejisté jsou zčásti zápasníky, zčásti atlety, zčásti šachisty, kteří dokážou na pomyslné ledové šachovnici používat mozek i předvídavost, a zčásti zručnými techniky, ovládajícími dokonale své nástroje. Nechejme teď stranou taktické a technické dovednosti a zaměřme se na fyzické předpoklady. Do následujících kapitol a do fotogalerie jsme zařadili 16 nejobratnějších atletů mezi hokejisty, kteří hrají momentálně v NHL.

Matt Murray (Kanada) Věk: 26 let

Klub: Ottawa Senators Skauti Pittsburghu museli mít fantastický čich, když ve třetím kole draftu v roce 2012 sáhli po kanadském gólmanovi Mattovi Murraym. Téměř dvoumetrový čahoun se totiž výrazně podepsal pod zisk dvou Stanley Cupů v letech 2016 a 2017. DRAFT NHL 2012: 9 podceněných hráčů, z nichž vyrostly osobnosti soutěže Do NHL poprvé nakoukl v ročníku 2015/16 a v základní části odchytal 13 utkání. Ohromil nízkým průměrem inkasovaných gólů na zápas (2) i úspěšností zákroků (93 %). Nikdo však asi nečekal, že by mohl coby nováček táhnout tým i ve vyřazovacích bojích. Nakonec v play-off zvládl 21 střetnutí a dovedl Tučňáky se Stanley Cupu. V další sezoně už byl jedničkou mezi tyčemi a na konci sezony zvedl nad hlavu nejcennější hokejovou trofej znovu. Murray není žádný svalovec, ale snad právě proto je nesmírně rychlý a flexibilní. Momentálně však neprožívá nejlepší období. Po odchodu do Ottawy se trápí. Foto: Profimedia.cz

Kris Letang (Kanada) Věk: 33 let

Klub: Pittsburgh Penguins V NHL nehraje mnoho silnějších hokejistů než je Kris Letang. Určitě není nejlepším hráčem Pittsburghu, ale je jedním z nejdůležitějších. Je to zarputilý obránce, kterého zdobí agresivita, rychlost a obranost, navíc si skvěle rozumí se Sidneym Crosbym. Od roku 2013 běží Letangovi v Pittsburghu osmiletá smlouva na 58 milionů dolarů. To jsou velké peníze na hráče, který poměrně často marodí. V ročníku 2013/14 odehrál pouze 37 zápasů, protože ho postihla mrtvice a vyřadila jej ze hry. Lékaři však později konstatovali, že jeho sportovní kariéra není ohrožena. Konzistentní stálice. 10 nejproduktivnějších beků v NHL z posledních 9 sezon V sezoně 2014/15 však zvládl odehrát 69 utkání, ve kterých znovu naplno ukázal, jak platným hráčem dokáže být. Nasbíral v nich 54 bodů za 11 gólů a 43 asistencí, byl sedmým nejproduktivnějším a osmým nejvytíženějším bekem soutěže podle průměrného času stráveného na ledě. A mohlo to být ještě lepší, kdyby na konci března neutrpěl otřes mozku. V ročníku 2015/16 zaznamenal svůj bodový rekord, když v 71 zápasech posbíral 67 bodů (16+51) v základní části soutěže a na cestě za Stanley Cupem podpořil mužstvo třemi góly a 12 asistencemi. Z pocitů vítěze se pak radoval i v následující sezoně, kterou však z velké části opět promarodil. V minulých letech byl ale opět ve formě. Foto: Profimedia.cz

Tyler Seguin (Kanada) Věk: 29 let

Klub: Dallas Stars Tohle dodnes bolí všechny fanoušky Bostonu. Bruins si v roce 2010 už jako druhého hráče v draftu pojistili kanadského forvarda Tylera Seguina, ale klub ho po třech sezonách vytrejdoval do Dallasu. Nic pitomějšího snad manažeři nemohli udělat, protože moc lepších hráčů si od roku 2000 v draftu (asi) nevybrali. 11 hráčů, které kluby NHL před 9 lety nepustily na MS juniorů. Byli moc dobří Seguin byl součástí týmu, který v roce 2011 pomohl Bostonu k zisku Stanley Cupu, jeho excelentní hokejové schopnosti se však naplno rozzářily až v dresu Stars, kde se stal ofenzivním esem a jednou z největších hvězd NHL. Vynikající a obratný bruslař dosud zaznamenal v NHL 635 bodů (279+356) v 741 zápasech základní části soutěže a šestkrát byl nominován do All-Star Game. Foto: Profimedia.cz

Max Pacioretty (USA) Věk: 32 let

Klub: Vegas Golden Knights Max Pacioretty je neúnavným ostřelovačem brankářů v NHL. Od sezony 2011/12 jen dva jiní hokejisté vyslali na branky soupeřů více střel než tento dvaatřicetiletý hráč Vegas Golden Knights. Odborníci a fanoušci o něm dlouho mluví jako o skvělém hráči, ale nálepku superhvězdy si nikdy nevysloužil. Ostřelovači. 17 aktivních hokejistů, kteří od sezony 2010/11 vyslali v NHL nejvíc střel na branku Kořistí Montrealu se stal jako 22. hráč v celkovém pořadí draftu v roce 2007 a odkroutil v klubu deset sezon. Jeho obrovskou devizou je fyzická připravenost. Když se tento 188 centimetrů vysoký a téměř metrák vážící borec rozjede směrem k brance, je jako nákladní vlak, který jen tak někdo nezastaví. Foto: Profimedia.cz

P.K. Subban (Kanada) Věk: 31 let

Klub: New Jersey Devils Kanaďan P.K. Subban, jehož si v roce 2007 vybral ve druhém kole draftu Montreal, se stal o šest let později vítězem Norris Trophy a dostal se do All-Star týmu NHL. 183 centimetrů vysoký obránce je skvělým bruslařem, který umí perfektně číst hru, takže když se rozhodne někoho sejmout, většinou se mu to povede. Kromě toho patřil dlouho k nejproduktivnějším bekům v soutěži. Nyní je druhým rokem v New Jersey, ale vypadá to, že nejlepší léta už má za sebou. Foto: Profimedia.cz

Ben Bishop (USA) Věk: 34 let

Klub: Dallas Stars Přestože se Ben Bishop vypracoval v jednoho z nejlepších strážců klece v NHL, v Tampě Bay, kde byl od sezony 2013/14 nezpochybnitelnou jedničkou, mu vyrostla konkurence v podobě Rusa Andreje Vasilevského, který byl však pětkrát levnější. Klub se tedy celkem logicky rozhodl pro mladší a perspektivnější volbu. Nepostradatelné opory. 15 aktivních gólmanů, kteří vychytali nejvíc vítězství v bojích o Stanley Cup Tampa Bay se v sezoně 2016/17 zbavila Bishopa i kvůli rozšiřovacímu draftu a poslala ho do Los Angeles, odkud ale zamířil do Dallasu, kde podepsal kontrakt do roku 2023. Obří - více než dvoumetrový a přes metrák vážící - gólman je překvapivě mrštný a rychlý a bezpochyby patří mezi největší atlety v řadách brankářů v NHL. Foto: Profimedia.cz

Steven Stamkos (Kanada) Věk: 31 let

Klub: Tampa Bay Lightning Steven Stamkos je čistokrevným snajprem, který jde energicky a bleskurychle za gólem. Někdy dá přednost střele na branku, jindy chytře nahrává. Skauti Tampy Bay dobře věděli, co dělají, když si ho vybrali před 11 lety jako prvního hráče v celkovém pořadí draftu. Co ukázal čas. Nejlepší výběry všech klubů v draftu NHL od roku 2000 Dlouhodobě patří k nejproduktivnějším hráčům soutěže. V minulých letech se hodně spekulovalo o odchodu vynikajícího a výbušného bruslaře z Floridy, ale nakonec se dohodl na prodloužení smlouvy o osm let. Kontrakt mu vyprší až v roce 2024. Pro Tampu Bay to je jen dobře. V minulém ročníku se podílel na zisku Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Dylan Larkin (USA) Věk: 24 let

Klub: Detroit Red Wings Dylan Larkin kroutí v NHL šestou sezonu a vypadá to, že z něj roste osobnost prestižní zámořské ligy. Že je obrovským talentem předváděl už v americkém národním týmu do 18 let, s nímž získal na světovém šampionátu v roce 2014 zlatou medaili. O rok později se stal nejlepším střelcem na mistrovství světa juniorů a o další rok později už hrál v All-Star Game NHL. Rakety na bruslích. 9 nejrychlejších hokejistů v historii Utkání hvězd NHL Jeho největší předností je rychlost a robustní postava. Má šikovné ruce a dovede vytvářet šance pro své spoluhráče. Je hbitý, dobrý pro kombinační hru, má tvořivé schopnosti a nebojí se přijímat rány. Larkin je vynikajícím bruslařem, který tvrdě pracuje na celém hřišti, tedy i v defenzivní činnosti. Foto: Profimedia.cz

Carl Hagelin (Švédsko) Věk: 32 let

Klub: Washington Capitals Carl Hagelin je typickým produktem švédské hokejové školy. Je fenomenálním bruslařem s dokonalými ofenzivními instinkty, který si umí výborně plnit defenzivní povinnosti, a k tomu je i neúnavným dříčem, jenž je na ledě neustále v pohybu, forčekuje, napadá hráče soupeře a svou obratností jim dokáže pořádně znepříjemnit život. Hagelin je jedním z těch hráčů, které skauti před draftem v roce 2007 moc dobře neodhadli. Na řadu šel až v šestém kole jako 168. v celkovém pořadí, ale vypracoval se v jednoho z nejlepších centrů svého ročníku. Slovo „vypracoval“ je tu namístě, protože než dostal první šanci v NHL, oddřel si čtyři sezony v juniorských soutěžích a na farmě. Jakmile mu ale dali v New Yorku Rangers v sezoně 2011/12 příležitost, už ji z rukou nepustil a stal se v Madison Square Garden nepostradatelným. Trefy do černého! Toto je 11 nejpovedenějších trejdů od roku 2011, jež se v play-off NHL náramně vyplatily Před začátkem sezony 2015/16 změnil dres a zamířil do Anaheimu, odkud se zanedlouho stěhoval do Pittsburghu. Nic lepšího se mu nemohlo přihodit, protože na konci ročníku se mohl radovat ze zisku Stanley Cupu, ke kterému výraznou měrou přispěl. Nejcennější hokejový pohár pak pomohl vybojovat i v následujícím ročníku. Nyní hájí barvy Washingtonu. Foto: Profimedia.cz

William Nylander (Švédsko) Věk: 24 let

Klub: Toronto Maple Leafs Čtyřiadvacetiletý centr William Nylander je nadprůměrně šikovným a chytrým hráčem, který by dokázal vymíchat soupeře s pukem na holi i v telefonní budce. Kromě toho je fantastickým a agilním bruslařem, a je neuvěřitelně rychlý. Kombinace těchto vlastností z něho udělala v draftu v roce 2014 hodně žádané zboží. Jako osmého hráče v celkovém pořadí ho získalo Toronto. 18 nejproduktivnějších hokejistů v historii mistrovství světa do 18 let Zatímco ve hře dopředu je prakticky bezchybný, jisté nedostatky má ve hře dozadu. Na zlepšení defenzivních kvalit ale hodně zapracoval. Podle mínění odborníků je syn dvojnásobného mistra světa a hvězdy NHL Michaela Nylandera jedním z největších hokejových talentů své generace. Foto: Profimedia.cz

John Tavares (Kanada) Věk: 30 let

Klub: Toronto Maple Leafs Kanadský útočník John Tavares má obrovské hokejové nadání. Třicetiletý borec je báječným kanonýrem, který má nesmírně šikovné ruce, obratné tělo a k tomu chytrou hlavu, která umí vymýšlet šance i pro spoluhráče. Srovnání dvou jedniček draftů. Je lepší Stamkos, nebo Tavares? Od svého nástupu do NHL neklesl pod hranici 24 vstřelených branek za sezonu, pětkrát se dostal přes 30 gólů a v ročníku 2018/19 si vytvořil osobní rekord 47 branek v základní části soutěže. Čtyřikrát se také přehoupl přes osmdesátibodovou metu. Dosud odehrál v NHL 829 zápasů s bilancí 350 gólů a 433 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Connor McDavid (Kanada) Věk: 24 let

Klub: Edmonton Oilers „Nový Great One.“ Přesně tak mluvili hokejoví experti o Kanaďanovi Connorovi McDavidovi před draftem v roce 2015 a nadšeně ho přirovnávali k největší legendě světového hokeje. Zatím to opravdu vypadá, že Waynovi Gretzkymu roste zdatný následovník. Absolutní elita aneb 10 nejlepších jedniček draftů v historii NHL Jen letmý pohled na jeho statistiky naznačuje, jak velký potenciál v něm dřímá. Dosud posbíral v 367 zápasech 497 bodů za 171 branek a 326 nahrávek a dvakrát se stal nejproduktivnějším hráčem soutěže. Nebýt toho, že kvůli zranění zmeškal polovinu své premiérové sezony (2015/16), nejspíš by dostal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v NHL. V soutěži momentálně není jiný hráč do 25 let, od kterého by se čekalo tolik jako od McDavida. Dokonce i sám velký Gretzky prohlásil, že jde o nejlepšího hokejistu, který vstoupil do NHL v posledních 30 až 40 letech. Foto: Profimedia.cz

Patrick Kane (USA) Věk: 32 let

Klub: Chicago Blackhawks Americký útočník Patrick Kane vyhrál kanadské bodování základní části NHL v sezoně 2015/16, když se mu podařilo překonat magickou stobodovou hranici. Od ročníku 2009/10 jen dvakrát neměl ve statistikách po základní části v průměru aspoň jeden bod na utkání. Kdo hraje v elitních lajnách v NHL? Největší talenty z draftů i podcenění dříči Kane je momentálně jedním z nejlepších hokejistů na světě a klidně může v aktuální sezoně bojovat o Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče v NHL. Tuto trofej už získal v roce 2016 a stal se tehdy prvním rodilým Američanem, který toto ocenění obdržel. Za úspěch na ledě vděčí 180 centimetrů vysoký 80 kilogramů vážící borec kromě jiného také neobyčejné obratnosti, hbitosti a technickým dovednostem. Foto: Profimedia.cz

Alexandr Ovečkin (Rusko) Věk: 35 let

Klub: Washington Capitals Alexandr Ovečkin je jako buldozer, který díky svým fyzickým předpokladům, síle a dynamice zbourá každého soupeře, který se mu postaví do cesty. V 35 letech má v životopise víc úspěchů než mnozí jiní zvládnou za celou kariéru. Bezesporu je jednou z největších postav v historii světového hokeje. O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Ovečkinův vstup do nejslavnější hokejové soutěže na světě byl impozantní. V roce 2006, tedy dva roky poté, co si ho v draftu jako prvního vybral Washington, se stal nejlepším nováčkem sezony. Během první stovky zápasů v NHL dokázal nastřílet 64 branek, což je víc, než se povedlo Gretzkymu, Lemieuxovi či Crosbymu. Ve stejném období nasbíral 128 bodů a ve statistikách za sebou nechal mimo jiné třeba Lindrose nebo Forsberga. VIDEO: Ostří hoši. Alexandr Ovečkin a dalších 22 největších tvrďáků v NHL Je jediným hráčem v historii, který byl jmenován do první pětky All-Star týmu v pěti prvních sezonách v NHL. Třikrát už vyhrál Hart Memorial Trophy a stal se teprve osmým hráčem v historii, jemuž se to podařilo. Jedenkrát byl oceněn Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování a devětkrát se stal držitelem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Foto: Profimedia.cz