Rychlost, síla, dynamika. 14 nejobratnějších atletů mezi hokejisty v NHL

Když Toronto v sezoně 2015/16 po třech letech bez play-off postoupilo do vyřazovacích bojů, měl na tom velkou zásluhu. V premiérové sezoně v NHL oslnil čtyřiceti nastřílenými góly a 69 body v základní části soutěže a získal po zásluze Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Od té doby, co je součástí týmu, Maple Leafs v play-off nechyběli ani jednou. Jednička draftu z roku 2016 už je legendou Toronta, protože třikrát vyhrál Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce ligy a jednou Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezony.

Do NHL poprvé nakoukl v ročníku 2015/16 a v základní části odchytal 13 utkání. Ohromil nízkým průměrem inkasovaných gólů na zápas (2) i úspěšností zákroků (93 %). Nikdo však asi nečekal, že by mohl coby nováček táhnout tým i ve vyřazovacích bojích. Nakonec v play-off zvládl 21 střetnutí a dovedl Tučňáky se Stanley Cupu. V další sezoně už byl jedničkou mezi tyčemi a na konci sezony zvedl nad hlavu nejcennější hokejovou trofej znovu.

V minulých letech se hodně spekulovalo o odchodu vynikajícího a výbušného bruslaře z Floridy, ale nakonec se dohodl na prodloužení smlouvy o osm let. Kontrakt mu vypršel po minulé sezoně a on se rozhodl, že zkusí novou výzvu. V dresu Tampy Bay se v letech 2020 a 2021 výrazně podílel na zisku Stanley Cupu. Nyní od něho čekají velké věci v Nashvillu, jemuž se upsal do roku 2028. Zatím se mu ale v novém působišti nedaří podle představ.

Dylan Larkin kroutí v NHL desátou sezonu a etabloval se v osobnost prestižní zámořské ligy. Že je obrovským talentem předváděl už v americkém národním týmu do 18 let, s nímž získal na světovém šampionátu v roce 2014 zlatou medaili. O rok později se stal nejlepším střelcem na mistrovství světa juniorů a o další rok později už hrál v All-Star Game NHL.

Nebýt toho, že kvůli zranění zmeškal polovinu své premiérové sezony (2015/16), nejspíš by dostal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v NHL. Sám velký Wayne Gretzky prohlásil, že jde o nejlepšího hokejistu, který vstoupil do NHL v posledních 30 až 40 letech.

Patrick Kane (USA)

Věk: 36 let

Klub: Detroit Red Wings

Americký útočník Patrick Kane je řadu let jedním z nejlepších hokejistů na světě. Během dosavadní kariéry se už radoval z Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy a také ze zisku Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu v NHL. Stal se prvním rodilým Američanem, který toto ocenění získal. Je také držitelem Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže a s Chicagem třikrát vyválčil Stanley Cup. Za úspěch na ledě vděčí 178 centimetrů vysoký a 80 kilogramů vážící borec kromě jiného také neobyčejné obratnosti, hbitosti a technickým dovednostem.

Od chvíle, kdy byl v roce 2007 draftován jako první hráč v celkovém pořadí, spojil kariéru s Chicagem, ale v průběhu sezony 2022/23 klub opustil a zamířil do New Yorku Rangers, kde mu pak vypršela lukrativní osmiletá smlouva. Novou podepsal až v průběhu minulého ročníku a upsal se na jeden rok Detroitu. V létě se proslýchalo, že by se mohl opět vrátit do Chicaga, ale nakonec prodloužil o rok kontrakt ve městě automobilů.

Foto: Profimedia.cz