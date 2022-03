Rychlíci, technici a dravci. 6 nejlepších ofenzivních záložníků v aktuální sezoně anglické Premier League

V každé soutěži na světě najdeme několik mimořádných ofenzivních záložníků. Ale co si budeme povídat, v těch nejkvalitnějších, mezi něž určitě patří i anglická Premier League, jich je nepoměrně víc než třeba v české lize. Množina těch nejlepších se pořád mění – někdo z ní kvůli špatné formě vypadne, jiný se tam díky výjimečné fazoně zase dostane. V následujících kapitolách najdete šest nejlepších útočně laděných středopololařů, kteří momentálně pobíhají po trávnících v nejvyšší anglické soutěži.

6. James Maddison (Leicester City) Hvězda Jamese Maddisona se naplno rozzářila po přestupu do Leicesteru, který se uskutečnil v létě roku 2018. Nový zaměstnavatel za něho zaplatil Norwichi 20 milionů liber a záhy se ukázalo, že to byla nesmírně dobrá investice. Momentálně je jeho cena skoro třikrát vyšší. Kreativní elita. Takto by vypadal tým z nejtvořivějších hráčů v anglické Premier League Pětadvacetiletý Angličan v aktuálním ročníku Premier League odehrál 25 utkání, ve kterých nastřílel sedm branek a na další tři nahrál spoluhráčům. Je to naprosto komplexní hráč, který téměř nemá slabé stránky. Snad by jen mohl trochu víc pomáhat v defenzívě, ale co se týče ofenzivních a kreativních dovedností, patří mezi ligovou elitu. Foto: Profimedia.cz

5. Bruno Fernandes (Manchester United) Manchester United předloni zimě zoufale potřeboval zkvalitnit tým a hlavní vysněnou posilou se stal portugalský záložník Bruno Fernandes ze Sportingu Lisabon. O jeho přestupu na Old Trafford se mluvilo a psalo několik týdnů, ale k dohodě klubů dlouho nedocházelo. Manchesteru se totiž zdála přestupní částka, kterou požadoval jeho zaměstnavatel, dost přemrštěná. Nakonec to klaplo a za 80 milionů eur se Fernandes mohl stěhovat. Že to byl dobrý nákup, ukazují jeho výkony. Je kreativním motorem mužstva, v dresu Red Devils odehrál dosud 78 ligových utkání, ve kterých nastřílel 35 gólů. Foto: Profimedia.cz

4. Bernardo Silva (Manchester City) Portugalský reprezentační záložník Bernardo Silva je produktem mládežnické akademie Benfiky Lisabon, ale výrazně na sebe upozornil během angažmá v Monaku. V knížecím klubu strávil tři sezony, jednou vyhrál francouzskou ligu a řekl si o lukrativní přestup do Manchesteru City. Kreativní elita. Toto jsou 4 nejtvořivější hráči v aktuální sezoně anglické Premier League Citizens za něho zaplatili 45 milionů liber a on se jim za to bohatě odměňuje. Během dvou let pomohl klubu už k deseti trofejím, z toho třikrát k mistrovskému titulu. Jeho cena je dnes téměř na dvojnásobku toho, zač odcházel v roce 2017 z Monaka. Minulá sezona ho zastihla v poklesu formy a v létě se spekulovalo o jeho odchodu z Etihad Stadium, v té současné už ale opět dokazuje, že patří mezi nejtvořivější fotbalisty na planetě. Je to neúnavný motor mužstva, který si náramně rozumí s balonem a jeho přesné přihrávky jsou pro soupeře smrtící. Foto: Profimedia.cz

3. Mason Mount (Chelsea) Není příliš obvyklé, aby se do prvního týmu Chelsea probojoval odchovanec klubové akademie, ale Masonovi Mountovi se to povedlo. Třiadvacetiletý talent patří už třetím rokem do základní sestavy mužstva. V aktuální sezoně zatím odehrál 24 ligových zápasů (19 z nich v základní sestavě), dal osm branek a na sedm přihrál. 7 talentovaných mladíků do 23 let, z nichž (vy)rostou velké hvězdy anglické Premier League Mount je stoprocentně koncentrovaný v každém okamžiku utkání, umí parádně zahrávat přímé kopy a dovede vytvářet pro spoluhráče gólové šance. Pevné místo si vybojoval i v seniorském národním týmu Anglie a nyní už má na kontě 26 reprezentačních zápasů a čtyři góly. Foto: Profimedia.cz

2. Emile Smith Rowe (Arsenal) Fanoušci Arsenalu si momentálně užívají nejlepší období v Premier League za posledních pět let. Gunners figurují na čtvrtém místě tabulky, ale oproti týmům nad sebou mají dva zápasy k dobru. Pokud dokoncí sezonu mezi elitní čtveřicí, podaří se jim to poprvé od ročníku 2016/17. Rychlostřelci z anglické Premier League. 10 borců, kterým stačí v aktuální sezoně na gól nejméně minut Arsenal táhnou mladíci a jedním z těch nejtalentovanějších je jednadvacetiletý Emile Smith Rowe. Ve 23 zápasech dokázal nasázet soupeřům devět branek a přidal k nim dvě asistence. Je to brilantní driblér a vynikající tvůrce hry, který je už nyní – ve své druhé sezoně v elitní ostrovní soutěži – jednou z hvězd ligy. Foto: Profimedia.cz