Rychlíci, technici a dravci. 3 nejlepší ofenzivní záložníci v aktuální sezoně anglické Premier League

V každé soutěži na světě najdeme několik mimořádných ofenzivních záložníků. Ale co si budeme povídat, v těch nejkvalitnějších, mezi něž určitě patří i anglická Premier League, jich je nepoměrně víc než třeba v české lize.

2. James Maddison (Tottenham Hotspur)

Hvězda Jamese Maddisona se naplno rozzářila po přestupu do Leicesteru, který se uskutečnil v létě roku 2018. Nový zaměstnavatel za něho zaplatil Norwichi 20 milionů liber a záhy se ukázalo, že to byla nesmírně dobrá investice. Momentálně je jeho cena více než třikrát vyšší.

Sedmadvacetiletý Angličan po sestupu Leicesteru z Premier League loni v létě změnil dres a v aktuálním ročníku nejvyšší ostrovní ligy odehrál 13 utkání v barvách Tottenhamu, jemuž se upsal do roku 2028. Nastřílel v nich tři branky a na dalších šest nahrál spoluhráčům. Je to naprosto komplexní hráč, který téměř nemá slabé stránky a co se týče ofenzivních a kreativních dovedností, patří mezi absolutní světovou elitu.

