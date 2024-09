Rychlá cesta na vrchol. 3 kluby, kterými prošel Robin Hranáč, než přestoupil do Hoffenheimu

Letos v srpnu Hranáč přestoupil za deset milionů eur do Hoffenheimu. Kterými kluby prošel předtím, než odešel do Německa? Podívejte se.

Plzeň

Hranáč je odchovancem Viktorky. Na západě Čech prošel mládežnickými kategoriemi, ovšem než se dostal do prvního týmu, nějaký čas mu to zabralo. Respektive, poprvé dres Viktorky v lize oblékl v sezoně 2020/21, ale jen na jeden zápas. Loni se pak do Plzně vrátil a odehrál parádní sezonu. Ze sestavy vyšoupl kapitána Lukáše Hejdu, dostal se do reprezentace, hrál na EURU a vysloužil si přestup do Hoffenheimu.

Foto: Profimedia.cz