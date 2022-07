Růžová jim lezla krkem, tak dostali, co nechtěli. Jak přišel Juventus k černobílým dresům? Omylem!

Funkcionáři oslovili jednoho ze svých hráčů – Angličana Johna Savage – aby se porozhlédl ve své ostrovní domovině po něčem atraktivnějším. Savage kontaktoval výrobce dresů v Nottinhgamu, kde působily dva kluby – Notts County a daleko slavnější Nottihgham Forest.

V Juventusu si představovali, že by nové dresy měly být červeno-bílé, tedy stejné jako ty, které nosili hráči Nottinghamu Forest. Jenže v továrně udělali „osudnou“ chybu a na sever Itálie vyexpedovali černobíle pruhované dresy méně známého městského rivala Notts County.

V klubu zavládlo zklamání a - jak píše dobový tisk - vedení bylo novými dresy dokonce pobouřeno. Jenže růžovou už v Turíně nechtěli ani vidět, a tak mužstvo začalo nastupovat v dnes neodmyslitelné černobíle pruhované kombinaci.

Když v těchto dresech o dva roky později Stará dáma vyhrála svůj první italský titul, přestali funkcionáři klubu přemýšlet o změně. Dokonce prohlásili, že dresy přinášejí Juventusu štěstí. A nejspíš to tak opravdu bude.

K premiérovému mistrovskému titulu přidali hráči Juve do dnešní doby dalších pětatřicet, čtrnáctkrát v nich slavili zisk národního poháru, devětkrát vítězství v domácím Superpoháru, dvakrát se v nich zapsali jako šampioni do historie Poháru mistrů evropských zemí, jedenkrát vyhráli Pohár vítězů pohárů a třikrát Pohár UEFA. To už je zatraceně slušná bilance.