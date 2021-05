Rušno okolo Baráka, ve vzduchu létají miliony. 3 kluby, do kterých by mohl zamířit

AS Monako

Barákovy kroky by mohly vést do francouzské Ligue 1. Podle portálu jeunesfooteux.com jej totiž láká slavné Monako, ve kterém by se mohl sejít s Cescem Fábregasem, Wissamem Ben Yedderem nebo Kevinem Vollandem, což by Baráka posunulo ještě o kus napřed. Tým trenéra Nika Kovače se navíc drží v tabulce vysoko, aktuálně je třetí, a tak ho čeká sezona v evropských pohárech.

Foto: Profimedia.cz