Rumunští fotbalisté ve Fortuna lize. Zůstali Nita a Stanciu, kde jsou Chipciu nebo Vatajelu?

Brankářskou jedničkou Sparty je zkušený rumunský gólman Florin Nita. Hru Slavie zase řídí Nicolae Stanciu, jehož vábí také Galatasaray. Není to tak dávno, co v české Fortuna lize působili i další známí rumunští fotbalisté. Kde jsou nyní? Podívejte se na následující kapitoly a zjistíte to. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Alexandru Baluta (Puskás Akadémia) Jsou tomu už tři roky, co do Slavie přišel Alexandru Baluta, který stál 68 milionů korun. Sešívaní jej získali z Craiovy, ve které dělal dokonce kapitána. Jenže zatímco v Rumunsku byl hodně produktivní, ve Slavii se příliš neprosadil. Během první sezony dal tři góly, ke kterým přidal dvě nahrávky, v dalším ročníku už ale hostoval v Liberci. Pod Ještědem se mu dařilo, českou ligu ale po dvou letech opustil a před rokem odešel za 700 tisíc eur do maďarského celku Puskás Akadémia. V uplynulé sezoně se uvedl šesti góly a třemi nahrávkami. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Alexandru Chipciu (CFR Kluž) Dvaatřicetiletý Alexandru Chipciu přišel do Sparty v létě roku 2018, aby pomohl vyřešit problémy na pravém kraji hřiště. Jenže na Letné žádnou díru do světa neudělal. V lize zasáhl do 27 duelů, dal jeden gól, přidal dvě nahrávky a poté se vrátil do belgického Anderlechtu, ze kterého ve Spartě hostoval. O půl roku později ale odešel do Kluže, za kterou hraje dosud. Foto: Profimedia.cz